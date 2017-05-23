Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zack Synder, Justice League yönetmenliğinden ayrıldı

Justice League'in yönetmenliğini üstlenen Zack Snyder, yaşanan ailevi bir trajedinin ardından filmin yönetmenliğinden ayrıldığını duyurdu. Snyder'in yerini alacak isim açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Asıl çekimleri bu yılın başında tamamlanan filme eklenecek yeni sahnelerin çekimi için hazırlıklar sürerken beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Filmin yönetmenliğini üstlenen Zack Snyder, ek çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala projeden ayrıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz mart ayında 20 yaşındaki kızının intihar etmesi ile sarsılan Snyder, yaşanan bu trejidinin ardından ailesi ile ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek Justice League'in yönetmenliğinden ayrıldı. Bu acı haber karşısında Snyder'a her türlü desteği vermeye hazır olan Warner Bros filmi ertelemeyi teklif etse de hem Zack Snyder hem de filmin yapımcısı olan eşi Deborah Snyder bu fikre sıcak bakmadı. Snyder çifti, başka bir yönetmenin işi devralmasıyla filmin zamanında tamamlanmasının daha iyi olacağına karar verdi.
Zack Synder, Justice League yönetmenliğinden ayrıldı
Tam Boyutta Gör
Zack Snyder filmin asıl çekimlerini tamamlamış olsa da önümüzdeki ay başlayacak ek çekimlerde ve post prodüksüyon aşamasında yer alamayacak. Snyder'dan boşalan yönetmen koltuğunu ise Joss Whedon dolduracak. Kısa bir süre önce yeni Batgirl filmini yazıp yönetmek için Warner Bros ile anlaşan Whedon, Snyder'den aldığı direktifler doğrultusunda filmi tamamlayacak. Daha önce Avengers filmlerini de yöneten Whedon, Warner Bros'un Justice League'i tamamlaması için bu kadar kısa sürede bulabileceği en iyi yönetmen olabilir.
Whedon, Justice Legue'in ek çekimlerine her halükarda dahil olacaktı. Filme eklenecek yeni sahneleri yazan ekibin parçası olan Whedon, filmi daha önce belirlenen kreatif kararlar doğrultusunda çekecek. Warner Bros, Whedon'un filmde önemli değişiklikler yapmayacağını ve Snyder'in vizyonunu koruyacağını vurguladı.
Yaşanan bu sürpriz ayrılığın filmin vizyon tarihini etkilemesi beklenmiyor. Başrollerinde Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg), Amy Adams, Jeremy Irons ve J.K. Simmons'ı izleyeceğimiz Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2017/05/justice-league-joss-whedon-zack-snyder-stopping-tragedy-1202100366/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Dictattor 2 yıl en beğenilen
Çok, çok üzücü. İki ay herkesten saklayıp mesleklerini sürdürmeleri insanın suratına patlatıyor tokadı. BvS izledikten sonra DC'den kovulmalı diye çok sövdük, yazdık ama ayrılma şekli böyle olacağına 100 film daha çekseydi de bu trajedi yaşanmasaydı keşke.
Çok, çok üzücü. İki ay herkesten saklayıp mesleklerini sürdürmeleri insanın suratına patlatıyor tokadı. BvS izledikten sonra DC'den kovulmalı diye çok sövdük, ...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Waits 2 yıl -Bane
Bilip bilmeden konuşmamakta fayda var. Oturduğun yerden ahkam kesmesi kolay olsa bile...
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kırılanhayaller 2 yıl
Üzücü olay, bu tip durumda Enke aklıma geldi ilk olarak.
Kim ne derse desin BVs izlediğim en iyi Batman'i içeren filmdi. Filmin yönetmenliğini bırakması da ayrıca üzdü.. Bence güzel bir temel atmıştı diğer filmler için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
pis olmuş ya.iyi dayanmış yine
başta 300 ve watchmen filmlerinden dolayı tarzını beğeniyorum şahsen.birtek "sucker punch" hayatımda izlediğim en kötü filmlerdendi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Aradaki dengeyi kurabilmek çok önemli işte.
Diğer taraftan, insanın manevi sağlığı da fiziki sağlığı kadar önemlidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Benim kızım ölse yönetmenliği bırakırdım herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Gerçekten sarsıcı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lionel Fusco 2 yıl
Çok üzücü bir olay yaşanmış, Zack'in böyle bir olaydan sonra işine 2 ay devam etmesi gerçekten takdir edilmesi gereken bir davranış. Ama kabul edelim, Zack iyi bir yönetmen değildi. Ayrılması film için daha iyi olmuş. Şimdi böyle dediğim için duyar kasıp artı almaya çalışacak tipler damlar konuya.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Bane 2 yıl Lionel Fusco
+1
Bunu nerede anlatmaya çalışsam zıplıyor çok duyarlı (!) arkadaşlar.Neyse ki anlayan birini gördüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cccaaannn313162 2 yıl
sen ne diyon nerde
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
illuminati genelde filimlerin bilgisayarlı kurgu grafiklerinde ortaya çıkıyor !
ama gerçekten adam gibi işini yapan yönetmeneler bu bilgisayar kurgu kısımlarına da el atında !
sen beni ne için yönetmen koltuğuna oturttun ve bu ne biçim bir sahne !
özetle internetin eleştirel sosyal medyasında kimin illuminatici yönetmen olup olmadığı hemen ortaya çıkıyor ! yani siz illuminatici bir yönetmenin filmini izlemek istermisiniz ( yani filim içinde renk değişiminde bile görsel algı gölgesinde farklı şekil ve imajları siz fark etmeden bilinç altınız algılayıp bunu normalize ediyor ! çeşitli illüzyon oyunlarıyla bireyleri ve toplumları etkilemek ! ne ilginçtir ki ; büyü denilen şeyde insanları istenilen şekilde yönetmek değil mi !? ille büyü olayına metafizik anlamıyla uçan masa veya geleceği tahmin eden medyumlar olarak mı alıyorsunuz !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
önceden ilgilenecekti ailesiyle, artık çok geç.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dictattor 2 yıl en beğenilen
Çok, çok üzücü. İki ay herkesten saklayıp mesleklerini sürdürmeleri insanın suratına patlatıyor tokadı. BvS izledikten sonra DC'den kovulmalı diye çok sövdük, yazdık ama ayrılma şekli böyle olacağına 100 film daha çekseydi de bu trajedi yaşanmasaydı keşke.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3076 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve
9 etiket daha DC Comics justice league dc sinematik evreni justice league filmi zack snyder joss whedon Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Wikipedia ve NSA arasındaki ifade özgürlüğü mücadelesi devam ediyor 2 yıl SoftBank ABD'li yonga üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolarlık hisse aldı 2 yıl Universal, yıldızlarla dolu sinematik evreni Dark Universe'i tanıttı 2 yıl Giresun'da kurulacak T3 istasyonu ile CERN araştırmaları takip edilecek 2 yıl Dizi ve film izleyicileri dikkat! Altyazılar hacklenmenize neden olabilir 2 yıl Samsung’dan VR gözlüklere yeni 4K ekran 2 yıl Yeni HP Spectre x2 karşınızda 2 yıl Emisyon soruşturması büyüyor: Fiat da emisyon testlerinde hile yapmış olabilir 2 yıl Samsung Galaxy S8'in iris tarayıcısı hacklendi 2 yıl Google'ın otonom araç iştiraki Waymo dev bir şirket olma yolunda 2 yıl Bütçe dostu Honor 6A resmen tanıtıldı 2 yıl Samsung Galaxy Wide 2 (Galaxy J7 2017?) duyuruldu 2 yıl Uber, eksik ödeme yaptığı için milyonlarca dolar ödeme yapacak 2 yıl Koç Holding, Hintli Tata Grup ile ortaklığa gittiğini duyurdu 2 yıl Uncharted filmi nihayet şekillenmeye başladı 2 yıl Microsoft Surface Pro: Şimdiye kadar en incesi 2 yıl Apple ve Nokia aralarındaki patent anlaşmazlığını çözdü 2 yıl Mercedes’in 11 merkezine eş zamanlı polis baskını [Mercedes doğruladı] 2 yıl Samsung gerilebilir esnek OLED ekranını SID 2017'de sergileyecek 2 yıl LG, en yeni OLED TV’lerini ve Nano Cell Display SUPER UHD TV’lerini tanıttı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Zack Synder, Justice League yönetmenliğinden ayrıldı Sonraki Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1'in teknik özellikleri açığa çıktı 2 yıl X Venture: LG’den zor şartlara dayanıklı yeni akıllı telefon 2 yıl Google’ın yapay zekasından yeni zafer: AlphaGo, Çin şampiyonunu yendi 2 yıl Oyun severlere kötü haber: Red Dead Redemption 2 ertelendi 2 yıl LG X Power 2 mercek altında: Pil kapasitesi 4500mAh 2 yıl Apple ve Visa’ya patent hırsızlığı suçlaması 2 yıl Intel: AMD ile görüşmüyoruz 2 yıl Vertu’dan helikopter teslimatlı lüks telefon 2 yıl Metan gazını elektriğe dönüştüren bakteri 2 yıl Audi, 2020'ye kadar 3 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürecek 2 yıl 2010'da 100$'lık bitcoin almış olsaydınız şimdi 72 milyon dolarınız vardı 2 yıl Destiny 2, özel Razer ekipmanları ile geliyor 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Android O’nun arama seçeneği geliştirildi 2 yıl Resident Evil, 6 filmlik yeni bir seri ile geri dönüyor 2 yıl Apple 2019'da trilyon dolarlık bir şirket olabilir 2 yıl Ryzen üretim verimliliği yüzde 80’i geçti, 9 serisi gecikmeyecek 2 yıl Snapdragon 835 ve çift kameralı Nokia 9 amiral gemisi sızdı 2 yıl Plantronics BackBeat 500 incelemesi "Tasarımı hoş, hafif ve güçlü kulaküstü kulaklık" 2 yıl Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim