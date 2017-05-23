Zack Synder, Justice League yönetmenliğinden ayrıldı

DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Asıl çekimleri bu yılın başında tamamlanan filme eklenecek yeni sahnelerin çekimi için hazırlıklar sürerken beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Filmin yönetmenliğini üstlenen Zack Snyder, ek çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala projeden ayrıldığını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz mart ayında 20 yaşındaki kızının intihar etmesi ile sarsılan Snyder, yaşanan bu trejidinin ardından ailesi ile ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek Justice League'in yönetmenliğinden ayrıldı. Bu acı haber karşısında Snyder'a her türlü desteği vermeye hazır olan Warner Bros filmi ertelemeyi teklif etse de hem Zack Snyder hem de filmin yapımcısı olan eşi Deborah Snyder bu fikre sıcak bakmadı. Snyder çifti, başka bir yönetmenin işi devralmasıyla filmin zamanında tamamlanmasının daha iyi olacağına karar verdi.

Zack Snyder filmin asıl çekimlerini tamamlamış olsa da önümüzdeki ay başlayacak ek çekimlerde ve post prodüksüyon aşamasında yer alamayacak. Snyder'dan boşalan yönetmen koltuğunu ise Joss Whedon dolduracak. Kısa bir süre önce yeni Batgirl filmini yazıp yönetmek için Warner Bros ile anlaşan Whedon, Snyder'den aldığı direktifler doğrultusunda filmi tamamlayacak. Daha önce Avengers filmlerini de yöneten Whedon, Warner Bros'un Justice League'i tamamlaması için bu kadar kısa sürede bulabileceği en iyi yönetmen olabilir.

Whedon, Justice Legue'in ek çekimlerine her halükarda dahil olacaktı. Filme eklenecek yeni sahneleri yazan ekibin parçası olan Whedon, filmi daha önce belirlenen kreatif kararlar doğrultusunda çekecek. Warner Bros, Whedon'un filmde önemli değişiklikler yapmayacağını ve Snyder'in vizyonunu koruyacağını vurguladı.

Yaşanan bu sürpriz ayrılığın filmin vizyon tarihini etkilemesi beklenmiyor. Başrollerinde Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg), Amy Adams, Jeremy Irons ve J.K. Simmons'ı izleyeceğimiz Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2017/05/justice-league-joss-whedon-zack-snyder-stopping-tragedy-1202100366/