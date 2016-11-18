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9GAG’deki Türkiye paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü

İnternetin en ünlü eğlence ve mizah platformu 9GAG’in yayınladığı, Türkiye hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı paylaşım kısa sürede binlerce yorum alarak popüler konular arasına girdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,2b
1
45
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Birbirinden eğlenceli ve mizah dolu paylaşımların merkezi konumundaki 9GAG’in "Türkiye Hakkında Eğlenceli Gerçekler" başlıklı paylaşımı kısa sürede oldukça fazla ilgi gördü. Öyle ki çok geçmeden popüler konular listesine girmeyi başaran Türkiye görselinde ülkemize dair çok fazla bilinmeyen, ilginç detaylar da yer alıyor.
Türkiye’nin dünyada kadınlara seçme hakkını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu söylemekle başlayan görselde ayrıca tüm dünyadaki fındıkların yüzde 70'nin burada üretildiği, 82 binden fazla cami olduğu, Türkiye’nin yüzde 3'ünün Avrupa’da ve yüzde 97'sinin ise Asya’da yer aldığı, 14 milyon kişi ile Facebook’a en fazla üyenin bulunduğu üçüncü ülke olduğu, Avrupa’nın kahveyi Türkiye ile tanıdığı, turistlerin en çok ziyaret ettiği 6. ülke olduğu ve Çatalhöyük’ün dünyadaki en eski yerleşim yeri olduğu gibi bilgiler yer alıyor.

Türkiye paylaşımı binlerce yorum alarak trend listesine girdi 

Diğer taraftan ülkemizde 6 bin yıldır şarap üretimi yapıldığı, diğer ülkelere nazaran daha fazla gazetecinin hapiste olduğu, lalenin Hollanda'dan değil Türkiye'den geldiği, askeri bandonun yanı sıra yoğurt ve kebap kültürünün bilinenden çok eski yıllara dayandığı ifade ediliyor.
En çok beğenilen yorumlara bakılırsa kullanıcılar "Ünlü Türkler" başlığında sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün yer alması gerektiğini belirtirken, diğer bir kesim ise Murat Boz’un yerine Tarkan’ın daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorlar. Kapadokya ve Ankara’nın ziyaret edilmesi gerektiğini söyleyen paylaşım, görselin uzunluğundan dolayı özür dileyerek kumpir ile son buluyor.
9 binden fazla puan ve 2,300'den fazla yorum alan "Türkiye Hakkındaki Eğlenceli Gerçekler", farklı ülkelerdeki kullanıcıların da bir hayli dikkatini çekmiş durumda. İşte 9GAG'in söz konusu paylaşımı:

http://9gag.com/gag/azr1yOx Yorum Yaz
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Lotus Expeditor 3 yıl en beğenilen
Mesut Çevik yok.
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Xloud 3 yıl
"Ağzına öyle birşey girdi ki... Gözlerinize inanamayacaksınız" Tarzı haberlere geçiş dönemindeyiz sanırım DH'de
2 Yanıt Yanıtla +64
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mehmedaltair 3 yıl
Yarısı saçmalık olan postu haber yapmak...
1 Yanıt Yanıtla +55
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Ölüyen Yürüler 3 yıl
9GAG dediğiniz yer Türk düşmanı bir yer.Kullanıcıların çoğu balkan ülkeleri, Almanya gibi yerlerden olduğu için çok Türk düşmanlığı içeren postlar görebilirsiniz.Onun için sevemiyorum o topluluğu.
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canskru 3 yıl
Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına pek yakıştıramadım. Bence en üstte tek olmalıydı.
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Xanax70 3 yıl
Tarkan murat boz içkiliydi bilmem ne..
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White Water 3 yıl
Mustafa Kemal dışında başka birine yer verilmemeliydi.
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reactor1111 3 yıl
Markalarda hata var. Migros orijin olarak isviçre markası. Sonradan hisselerini satıp çıktı ısviçreliler. isviçre de halen en büyük market zinciri migrostur.
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system_31 3 yıl
bimin namı ülke dışına da yayılmış :D
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esmerbuyucu 3 yıl
Utandım.
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adsizbedevi 3 yıl
Sonlara doğru saçmalamışlar, güzel olmuş neyse..
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senjido 3 yıl
dalga mı geçilmiş anlamadım. theodosious 2 midir nedir nasıl türk oluyor. santa claus nedir arkadaş. fatih sultan mehmet falan koyaydınız.
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TheNewAtilla 3 yıl
Doğu roma imparatorunu ve piskopos nikolayi türk saymalari sadece cografyadan olsa gerek. Bari anaksimandrosu falan koyaydiniz noel baba nedir.
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