9GAG’deki Türkiye paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü

Birbirinden eğlenceli ve mizah dolu paylaşımların merkezi konumundaki 9GAG’in "Türkiye Hakkında Eğlenceli Gerçekler" başlıklı paylaşımı kısa sürede oldukça fazla ilgi gördü. Öyle ki çok geçmeden popüler konular listesine girmeyi başaran Türkiye görselinde ülkemize dair çok fazla bilinmeyen, ilginç detaylar da yer alıyor.

Türkiye’nin dünyada kadınlara seçme hakkını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu söylemekle başlayan görselde ayrıca tüm dünyadaki fındıkların yüzde 70'nin burada üretildiği, 82 binden fazla cami olduğu, Türkiye’nin yüzde 3'ünün Avrupa’da ve yüzde 97'sinin ise Asya’da yer aldığı, 14 milyon kişi ile Facebook’a en fazla üyenin bulunduğu üçüncü ülke olduğu, Avrupa’nın kahveyi Türkiye ile tanıdığı, turistlerin en çok ziyaret ettiği 6. ülke olduğu ve Çatalhöyük’ün dünyadaki en eski yerleşim yeri olduğu gibi bilgiler yer alıyor.

Türkiye paylaşımı binlerce yorum alarak trend listesine girdi

Diğer taraftan ülkemizde 6 bin yıldır şarap üretimi yapıldığı, diğer ülkelere nazaran daha fazla gazetecinin hapiste olduğu, lalenin Hollanda'dan değil Türkiye'den geldiği, askeri bandonun yanı sıra yoğurt ve kebap kültürünün bilinenden çok eski yıllara dayandığı ifade ediliyor.

En çok beğenilen yorumlara bakılırsa kullanıcılar "Ünlü Türkler" başlığında sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün yer alması gerektiğini belirtirken, diğer bir kesim ise Murat Boz’un yerine Tarkan’ın daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorlar. Kapadokya ve Ankara’nın ziyaret edilmesi gerektiğini söyleyen paylaşım, görselin uzunluğundan dolayı özür dileyerek kumpir ile son buluyor.

9 binden fazla puan ve 2,300'den fazla yorum alan "Türkiye Hakkındaki Eğlenceli Gerçekler", farklı ülkelerdeki kullanıcıların da bir hayli dikkatini çekmiş durumda. İşte 9GAG'in söz konusu paylaşımı:

http://9gag.com/gag/azr1yOx