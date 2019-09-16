Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Minecraft'ın aylık aktif oyuncu sayısı 112 milyona yükseldi

Son yılların en popüler oyunlarından biri olan Minecraft, Microsoft tarafından satın alındıktan sonra da yükselişine devam ediyor. Platform şimdi aylık 112 milyon aktif oyuncuya sahip.
3 sa.
664
7
9
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yazılım devi Microsoft 2014 yılında fenomen haline gelmiş Minecraft oyununun geliştiricisi olan Mojang şirketini yaklaşık 2.5 milyar dolara satın almıştı. Oyun 10 yıllık olsa da hala çok hızla büyümeye devam ediyor.

Popülaritesi gittikçe artıyor

Microsoft tarafından yayınlanan verilere göre Aralık 2017'nin sonunda Minecraft'ın aylık 74 milyon aktif kullanıcısı vardı. Bu sayı Ekim 2018 tarihinde aylık 92 milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve şimdi ise bu popüler oyun yeni bir rekor kırdı. Business Insider'a konuşan Microsoft yetkilileri, Minecraft'ın şu anda aylık 112 milyon aktif oyuncuya sahip olduğunu ve geçen yıla göre 20 milyon artış sağladığını açıkladı.
Minecraft oyununun yıllar geçmesine rağmen hızla büyümesi, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Pokemon Go, Fortnite ve Roblox gibi oyunlarla rekabet ettiği gerçeği göz önüne alındığında oldukça etkileyici. Mobil cihazlar için AR tabanlı (artırılmış gerçeklik) Minecraft deneyimi olan Minecraft Earth'ün tanıtımıyla birlikte ise bu oyuncu sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.


https://www.businessinsider.com/minecraft-monthly-player-number-microsoft-2019-9 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kuzgun_ 32 dk.
8bit değil mi bu oyun ?
o kadar gördüm hala ne mantıkla oynuyorlar anlamıyorum

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 36 dk.
Böyle olmasa Microsoft 2,5 milyar dolares vermezdi 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 37 dk.
İyi arkadaş ortamı olduğunda süper oyun. Tek başına oynandığında sarmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curimo 1 sa.
Saçma sapan bir oyun. Benim gözümde PUBG'den hiçbir farkı yok. Vakit öldürmekten başka neye yarıyor? Felsefesi ya da anlattığı ne? Oynayana ne kazandırıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mion 3 sa.
112 milyon velet
3 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 3 sa. Mion
Enes apim hakkında düzgün konuş lütfen (!)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrOneoguzhanPro 3 sa.
Ne boş adamsınız ya
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgur79 2 sa. Mion
Oyunun yapımcısı Notch 1.5 milyar dolarlık serveti ile Minecraft oynayan en zengin velettir. Doğru :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 dk. Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun 51 dk. Galatasaray, blockchain tabanlı Taraftar Token’ı çıkarıyor 1 sa. Tokyo Olimpiyatları'nda seyircileri serinletmek için için yapay kar kullanılabilir 1 sa. Huawei Nova 5T ön inceleme | Güçlü ve güzel telefon 1 sa. Fuarın sürpriz telefonu | Türkiye'ye de gelecek olan TCL Plex 2 sa. Ünlü yapımcı J. J. Abrams, Apple'ın 500 milyon dolarlık teklifini reddetti 2 sa. Samsung Galaxy S ve Galaxy Note markaları birleşebilir 2 sa. Tüplü televizyonlar için HDMI dönüştürücü: Analogue DAC 3 sa. Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile geliyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Minecraft'ın aylık aktif oyuncu sayısı 112 milyona yükseldi Sonraki Microsoft Surface Pro 7'nin donanım konfigürasyonları sızdı 13 sa. Ford v. Ferrari filminin ikinci fragmanı da yayınlandı 15 sa. Oppo Reno Ace 65W hızlı şarj ile gelecek 16 sa. Google Pixel 4 depolama birimi iddiaya göre Galaxy Note 10’dan daha yavaş olacak 16 sa. Yurt dışı çıkış harç pulu otomatları kullanıma sunuldu 17 sa. Meizu 17'nin render görüntüleri sızdırıldı 17 sa. Discord abonelerine sunulan ücretsiz oyun kütüphanesi kapatılıyor 18 sa. Slack masaüstü uygulamasına karanlık mod özelliği geldi 18 sa. Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı akıllı saat | Amazfit GTS ön inceleme 19 sa. Xiaomi CC9’un Avrupa versiyonu Mi 9 Lite geliyor 19 sa. Nokia 7.2 ön inceleme | Zeiss destekli orta sınıf Android telefon 19 sa. Deniz yılanlarında yeni damar ağı keşfedildi 20 sa. Huawei'nin Kirin 990'lı yeni telefonu Geekbench'te ortaya çıktı 20 sa. Matematiksel kaçış problemi immünoloji alanına uyarlandı 21 sa. Huawei Watch GT 2'nin kısa bir tanıtım filmi yayınlandı 21 sa. Spotify, aile paketi kullananların aynı evde yaşadığını kanıtlamalarını isteyecek 22 sa. Dirt: Rally, kaçıranlar için yeniden ücretsiz 22 sa. NBA 2K20 | Bu sene de alınır mı? 22 sa. Samsung yeni Note 10 reklamıyla iPhone 11'e gönderme yaptı 22 sa. AMD yeni sürücü güncellemesiyle daha fazla karta Radeon Image Sharpening sundu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yeni iPhone modellerinde ters kablosuz şarj özelliği iddiaya g...
DonanımHaber
Microsoft yeni Windows 10 güncellemesindeki hataları kabul etti
DonanımHaber
Japon bir kasiyer, “fotografik hafızası” sayesinde 1.300 müşte...
DonanımHaber
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
PES 2020 [ PC STEAM ANA KONU ] demo çıktı
DH Forum
Ateizm Aleyhine Ahlak Argümanı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim