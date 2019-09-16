Minecraft'ın aylık aktif oyuncu sayısı 112 milyona yükseldi

Yazılım devi Microsoft 2014 yılında fenomen haline gelmiş Minecraft oyununun geliştiricisi olan Mojang şirketini yaklaşık 2.5 milyar dolara satın almıştı. Oyun 10 yıllık olsa da hala çok hızla büyümeye devam ediyor.

Popülaritesi gittikçe artıyor

Microsoft tarafından yayınlanan verilere göre Aralık 2017'nin sonunda Minecraft'ın aylık 74 milyon aktif kullanıcısı vardı. Bu sayı Ekim 2018 tarihinde aylık 92 milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve şimdi ise bu popüler oyun yeni bir rekor kırdı. Business Insider'a konuşan Microsoft yetkilileri, Minecraft'ın şu anda aylık 112 milyon aktif oyuncuya sahip olduğunu ve geçen yıla göre 20 milyon artış sağladığını açıkladı.

https://www.businessinsider.com/minecraft-monthly-player-number-microsoft-2019-9

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Minecraft oyununun yıllar geçmesine rağmen hızla büyümesi,vegibi oyunlarla rekabet ettiği gerçeği göz önüne alındığında oldukça. Mobil cihazlar için AR tabanlı (artırılmış gerçeklik) Minecraft deneyimi olan'ün tanıtımıyla birlikte ise bu oyuncu sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.