Uppleva TV belirli Avrupa ülkelerinde Temmuz ayında piyasaya sürülecek

İsveçli mobilya mağazası zinciri Ikea, bir süre önce mobilya entegreli akılı TV modeli Uppleva'nın tanıtımını yapmıştı. Modelini biraz daha detaylandıran Ikea, başta Stockholm olmak üzere belirli Avrupa ülkelerinde 2 Temmuz tarihinde piyasaya süreceğini açıkladı.





Modelin dikkat çeken özelliği sehpası ve eklenecek ekstra aksesuarlarla birlikte entegre olarak satılması. Modeller 24, 32, 40 ve 46 inç boyutlarında olacak. Yenileme hızları da 50Hz-400Hz arasında değişecek.





Çözünürlük tüm modellerde Full HD seviyesinde. 24 inçlik modelde 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi varken, diğer modellerde sayı iki katına çıkıyor. Model, TV programlarını kaydederken, ileri-geri oynatma imkanı da sunuyor. Ikea, opsiyonel olarak 8GB flash belleği de kutuya ekleyecek. MP3, MP4, DivX HD ve JPEG formatları problemsiz oynatılıyor.





Uppleva TV, bunun yanında akıllı TV özelliği de sunuyor. YouTube, Vimeo gibi 14 tane popüler akıllı TV uygulaması başlangıçta modelle birlikte sunulacak. Entegre WiFi, 2.1 kanallı ses sistemi, bazı modellerde opsiyonel WiFi şeklinde diğer özellikler mevcut.





Modelin başlangıç fiyatı 960$ olacak. İlk etapta İtalya, Fransa, Almanya, Polonya ve İsveç Ikea mağazalarında modeller yerini alacak. Güz döneminde ise daha çok Avrupa ülkesinde modelleri görebileceğiz. ABD'de ise 2013 yılında piyasada olacak. Şimdilik Türkiye için belirlenmiş bir yol haritası yok.









http://gigaom.com/video/ikea-tv-goes-on-sale-in-europe-comes-with-dvr-add-on/