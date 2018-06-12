Üretilen toplam Ether adeti 100 milyonu geçti

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53 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin'in ardından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ether önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Coinmarketcap verilerine göre geçtiğimiz günlerde 100 milyonuncu Ether kazıldı, yani artık dolaşımdaki toplam Ether adeti 100 milyonu aştı. Üretim adeti 21 milyon adet ile sınırlı olan Bitcoin'in aksine Ether'de arza yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Peki Ether'deki arzın sınırsız olması kripto para biriminin geleceğini nasıl etkiler?





Arz-talep dengesi fiyat artışını engelleyebilir

Ether'in arzındaki sürekli artış Ether yatırımcıları başta olmak üzere kripto para topluluklarını, itibari para birimleriyle(TL, dolar, euro gibi) aynı ekonomik sebepten ötürü endişelendiriyor. Bir emtianın, para biriminin ya da alelade bir malın fiyatının yükselmesi için arzında, talebi karşılayamayacak bir kıtlık olması gerekir. Para birimleri tarafından bakıldığında, para biriminin sürekli olarak üretilmesi kıtlık yaratmaz ve para biriminin değerinin artmasına engel olur. Dolaşımdaki Ether adetinin 100 milyonu geçmesiyle bu endişeler bir kez daha gündeme gelmiş durumda.





Tabi başta Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin olmak üzere çok sayıda insan enflasyon endişesini aşmak için çeşitli çözüm önerileri sunmuş durumda. Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamasında Ether arzının 100 milyonu geçmeyeceğini öngören Buterin bu önerisinde yanılmış ve bu yıl nisan ayında Ethereum İyileştirme Önerisi sunmuştu. Bu öneri ile Buterin, her yıl arzı yaklaşık yüzde 10 artan Ether'in toplam arzını 120 milyon adetle sınırlandırma fikrini sunsa da bugüne kadar EIP üzerinde ortak bir karara varılamadı.





Üretim oranını sınırlandırmak mümkün

Öte yandan Ether'in toplam arzı sınırlandırılmasa bile her yıl üretilen toplam Ether oranının sınırlandırılması mümkün. Ethereum Casper Protokolü ile aslında uzun bir zamandır Etherum ağındaki madencilik anlayışının değişmesi bekleniyor. Günümüzde Bitcoin ve Ether başta olmak üzere çok sayıda kripto paranın madenciliği, PoW olarak bilinen ve yüksek işlemci gücü ile güçlü madencilik donanımları gerektiren bir anlayışa dayanıyor. Uzun süredir konuşulan Ethereum Casper Protokolü'nün hayata geçirilmesi halinde ise PoW anlayışı yerini PoS sistemi alacak. Yani artık güçlü donanımlar yerine kullanıcılar hesaplarında bir miktar Ether'i kilitli tutarak yeni Ether'lerin üretilmesine katkı sağlayacak.





Bu yeni madencilik anlayışı madencilik sektörünün neden olduğu elektrik tüketimini azaltırken arz-talep ilişkisinde de kritik bir rol oynuyor. Ethereum Casper Protokolü ile günümüzde yüzde 10 olan enflasyon oranı yüzde 0.5 ile 2 arasında bir seviyeye düşürülecek. Bu da üretilecek Ether miktarının toplam Ether miktarına olan oranının yaklaşık 5 kat azalması anlamına geliyor. Yani Ether'in toplam arzı sınırlandırılmasa bile yıllık üretim miktarı önemli ölçüde azaltılacak.





Ethereum Casper Protokolü'nün ağa entegre edilmesi ve yeni madencilik anlayışına geçilmesi için daha önce pek çok kez zaman çizelgesi oluşturulmuş olsa da henüz net bir tarih yok. Bu belirsizliğin ne zaman sona ereceği ise merak konusu ancak görünen o ki bu belirsizlik çözülmeden Ether'in arzı her geçen gün hızlı bir şekilde artmaya devam edecek.

https://thenextweb.com/hardfork/2018/06/11/ethereums-total-supply/