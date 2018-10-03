Üretim sorunları yaşayan Tesla, teslimatları geçen yıla göre yüzde 80 arttırdı

Teknoloji Editörü
Tesla'nın üretim sorunları ortaya saçılmış olsa da şirket sorunları çözmek ve mümkün olduğunca fazla araç üretmek için çok çalışıyor. Elektrikli otomobil üreticisi pazarın beklentilerini aşan bir üçüncü çeyrek raporu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Tesla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artışla 83.500 araç teslim etti.
Tesla Model 3'e rağbet çok
Gelen raporlar Tesla'nın 2018'in üçüncü çeyreğinde 80.500 araç teslimatı yapacağını gösteriyordu ancak şirket daha iyi bir rakam açıkladı. Bu da şirketin kârlılığı konusunda endişe duyan yatırımcıların rahatlamasına sebep oldu. Çünkü yatırımcılar artan üretim rakamlarına karşın, şirketin kâr ettiğini görmek istiyor.Toplam üretim rakamlarındaki artışın sebebi olarak ise Tesla Model 3 gösteriliyor. Zira Tesla'nın üçüncü çeyrekte ürettiği 80.142 araçtan 26.903'ü Model S ve Model X, 53.239'u ise Model 3 sedan olarak açıklandı. Şirket yönetiminden yapılan açıklamada ise, üretimde iyileştirmeler yapılarak dördüncü çeyrekte daha da fazla araç üretmenin hedeflendiği ifade edildi.
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Neye gore yaptiniz acaba bu yorumu yatirimcilar rahatladi diye.