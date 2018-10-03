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Üretim sorunları yaşayan Tesla, teslimatları geçen yıla göre yüzde 80 arttırdı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, her ne kadar üretimde sorunlar yaşasa da, 2018'in üçüncü çeyreğinde, araç teslimatlarında geçen yıla oranla yüzde 80 bir artış sağladı.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tesla'nın üretim sorunları ortaya saçılmış olsa da şirket sorunları çözmek ve mümkün olduğunca fazla araç üretmek için çok çalışıyor. Elektrikli otomobil üreticisi pazarın beklentilerini aşan bir üçüncü çeyrek raporu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Tesla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artışla 83.500 araç teslim etti.

Tesla Model 3'e rağbet çok

Gelen raporlar Tesla'nın 2018'in üçüncü çeyreğinde 80.500 araç teslimatı yapacağını gösteriyordu ancak şirket daha iyi bir rakam açıkladı. Bu da şirketin kârlılığı konusunda endişe duyan yatırımcıların rahatlamasına sebep oldu. Çünkü yatırımcılar artan üretim rakamlarına karşın, şirketin kâr ettiğini görmek istiyor.
Toplam üretim rakamlarındaki artışın sebebi olarak ise Tesla Model 3 gösteriliyor. Zira Tesla'nın üçüncü çeyrekte ürettiği 80.142 araçtan 26.903Model S ve Model X, 53.239'u ise Model 3 sedan olarak açıklandı. Şirket yönetiminden yapılan açıklamada ise, üretimde iyileştirmeler yapılarak dördüncü çeyrekte daha da fazla araç üretmenin hedeflendiği ifade edildi.

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Musty3535123 7 ay en beğenilen
günlük tesla-elon musk haberini izlediniz, şimdi reklamlar...
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Hemican 7 ay
Yatirimcilarda rahatlama olmadi, tam tersine bugun hisseler dustu.
Neye gore yaptiniz acaba bu yorumu yatirimcilar rahatladi diye.
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Boss Boost 7 ay
Günlük dozu aldım çıkıyorum
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AKTeknisyen 7 ay
Başlık tam bir edebi metin olmuş. Adamlar hem üretimde sorun yaşıyorlar hemde %80 artış sağlamışlar. Yahu üretim sorunu varsa artış ney artış varsa üretim sorunu ney? Haber içeriğinde düzgün yazılmış ama haber başlığı facia.
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Ekrem71.5 7 ay
Elhamdülillah bugünde Tesla haberi okudum Amin...
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Musty3535123 7 ay en beğenilen
günlük tesla-elon musk haberini izlediniz, şimdi reklamlar...
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