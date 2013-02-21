Üretimdeki ilk ARM tabanlı sunucular Baidu firmasının altyapısına ekleniyor





Hem tasarım hem de tasarım lisanslaması yaparak mobil platformlarda büyük bir hakimiyet sağlayan İngiliz kaynaklı ARM firması, uzun süredir masaüstü sistemlere geçiş için çalışmalar yapıyor. AMD'nin gelecekteki x86 Opteron yongalarında 64 bitlik ARM işlemcilere yer vereceğini açıklaması ve HP'nin ARM tabanlı sunucu denemeleri yapması bunun en önemli örnekleri.





Çin'in en büyük arama motoru olan ve bulut bilişim ve tarayıcı hizmetleriyle Google'ın ülkedeki en büyük rakibi olan Baidu, ARM tabanlı sunucuları bulut altyapısına ekleme kararı aldı. Bu çözümler böylece üretim aşamasına gelen ilk ARM tabanlı sunucu ünvanını da alacak. Baidu, ARM mimarisine yer veren Marvell yongalarını bulut depolama uygulamalarında kullanacak. Bu uygulamalara Baidu Pan adı verilmiş.





Marvell'in Baidu'ya sunacağı Armada işlemcisi 4 adet 64 bitlik ARM çekirdeği barındıracak. Bilindiği gibi ARM, Cortex A-50 serisine mensup 64 bitlik A53 ve A57 çekirdeklerini tanıtmıştı. Mevcut çekirdeklerden 3 kat daha yüksek performans sergileyen Cortex-A57, Cortex-A15 mimarisinin 64-bit destekli bazı yapısal güçlendirmelerini bünyesinde barındıracak ve 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirebilecek.





A53 ise Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü sayılmasının yanında performans olarak Cortex-A9'a ulaşıyor ve 4 kat daha az enerji tüketiyor.





Marvell çözümünün detayı tam olarak bilinmese de big.LITTLE konfigürasyonu içerisinde Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini gruplayacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında depolama kontrolcüsü ve 10Gbps Ethernet devresi de aynı yonga üzerinde yer alacak.





Sunucular yüksek işlem gerektiren cihazlar olsa da özellikle bulut depolama konusunda yüksek güçlere ihtiyaç duyulmuyor ve bilakis enerji tasarrufu ön plana çıkıyor. Bu bakımdan ARM, işletmelere daha tasarruflu çözümler sunabilecek. Şimdilik ARM üzerinde çalışacak işletme yazılımları konusunda eksiklik olduğu için ARM da çalışmalarını biraz yavaşlatmış durumda.





Marvell bu çözümü ile yaklaşık 10cm yüksekliğe sahip 2U sunucu kasalarına 96TB'a kadar depolama kapasitesi sığdırılmasını sağlıyor ve böylece işletme maliyetleri de x86 tabanlı çözümlere göre yüzde 25 azalıyor. Baidu'nun bu çözümle veri merkezindeki enerji tüketimini yarıya düşüreceği belirtiliyor.

http://gigaom.com/2013/02/20/first-arm-based-servers-in-production-support-baidus-cloud-storage/