Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318





Belki akıllı telefon pazarının en iyi üreticisi değil ancak Sony, mobil sensör pazarının tartışmasız lideri konumunda. Büyük potansiyeli göz önüne alarak, sensör bölümünü ayrı bir firmaya haline getiren Sony, bugün yeni bir akıllı telefon sensörü duyurdu. IMX 318, üst seviyeye hitap ediyor.





22.5MP çözünürlüğe sahip olan sensör, dünyanın ilk sinyal işlemcisine melez otomatik odaklama entegre edilmiş CMOS görüntü sensörü olma özelliğine sahip. Sony, nesnelerin uzaklığını hesap ederek odaklama yapan faz algılamalı otomatik odaklama ve kontrast ölçme tabanlı otomatik odaklama özelliklerini bir araya getiriyor. Elde edilen verileri ise, sinyal işlemcisi ve entegre uygulama işlemcisi ortak bir şekilde çok hızlı işleyebiliyor. Melez odaklama sayesinde, fotoğraf çekimlerinde 0.03 saniyede, 60 kare/saniye video çekimlerinde ise 0.017 saniyede otomatik odaklama yapılabiliyor.

(IMX 230)(IMX318)

Sensörün diğer bir özelliği, sinyal işlemcisinin içerisine bir de 3 eksenli dengeleme entegre etmiş olması. Yine pazarda bir ilk olan bu özellik ile, dijital sinyal işlemcisi oldukça gelişmiş bir hale dönüşüyor. Bu sayede, 4K video kayıtlarında en az titreşim sağlanıyor ve önemli ölçüde enerji tasarrufu elde ediliyor. Yeni sensörün, özellikle drone kameralarda iyi bir iş çıkaracağı tahmin ediliyor.





Sensör, 1/2.6 inç büyüklüğünde. Piksel büyüklüğü ise 1 mikron ve telefon kameralarında rastlanan şimdiye kadar ki en küçük boyut. Sony, IMX 230 modeline göre görüntü kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmadığını belirtiyor. Sony IMX 318 kamera sensörü, yaz aylarında siparişe açılacak.





Sony, genelde amiral gemi modellerinde kullanacağı kamera sensörlerini gizli tutuyor ve ancak model piyasaya çıktıktan sonra anlaşılabiliyor. Bu bakımdan, IMX 318 sensörü, Xperia Z6 için değil diğer üreticilerin amiral gemi modellerinde kullanabileceği türden. Muhtemelen Xperia Z6 serisinde daha iyi bir sensör kullanılacak.

http://www.phonearena.com/news/Sony-unveils-new-IMX318-22.5MP-sensor-could-this-be-the-camera-for-the-Xperia-Z6_id78371