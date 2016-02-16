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Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318

Akıllı telefon pazarında adeta bir sensör hakimiyeti kuran Sony, IMX serisini genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak, üst seviye cihazlara yönelik olarak IMX 318 sensörünü tanıttı.
3 yıl
6,6b
1
40
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318


Belki akıllı telefon pazarının en iyi üreticisi değil ancak Sony, mobil sensör pazarının tartışmasız lideri konumunda. Büyük potansiyeli göz önüne alarak, sensör bölümünü ayrı bir firmaya haline getiren Sony, bugün yeni bir akıllı telefon sensörü duyurdu. IMX 318, üst seviyeye hitap ediyor.

22.5MP çözünürlüğe sahip olan sensör, dünyanın ilk sinyal işlemcisine melez otomatik odaklama entegre edilmiş CMOS görüntü sensörü olma özelliğine sahip. Sony, nesnelerin uzaklığını hesap ederek odaklama yapan faz algılamalı otomatik odaklama ve kontrast ölçme tabanlı otomatik odaklama özelliklerini bir araya getiriyor. Elde edilen verileri ise, sinyal işlemcisi ve entegre uygulama işlemcisi ortak bir şekilde çok hızlı işleyebiliyor. Melez odaklama sayesinde, fotoğraf çekimlerinde 0.03 saniyede, 60 kare/saniye video çekimlerinde ise 0.017 saniyede otomatik odaklama yapılabiliyor. 
Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318
 
(IMX 230)(IMX318)
Sensörün diğer bir özelliği, sinyal işlemcisinin içerisine bir de 3 eksenli dengeleme entegre etmiş olması. Yine pazarda bir ilk olan bu özellik ile, dijital sinyal işlemcisi oldukça gelişmiş bir hale dönüşüyor. Bu sayede, 4K video kayıtlarında en az titreşim sağlanıyor ve önemli ölçüde enerji tasarrufu elde ediliyor. Yeni sensörün, özellikle drone kameralarda iyi bir iş çıkaracağı tahmin ediliyor. 

Sensör, 1/2.6 inç büyüklüğünde. Piksel büyüklüğü ise 1 mikron ve telefon kameralarında rastlanan şimdiye kadar ki en küçük boyut. Sony, IMX 230 modeline göre görüntü kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmadığını belirtiyor. Sony IMX 318 kamera sensörü, yaz aylarında siparişe açılacak. 

Sony, genelde amiral gemi modellerinde kullanacağı kamera sensörlerini gizli tutuyor ve ancak model piyasaya çıktıktan sonra anlaşılabiliyor. Bu bakımdan, IMX 318 sensörü, Xperia Z6 için değil diğer üreticilerin amiral gemi modellerinde kullanabileceği türden. Muhtemelen Xperia Z6 serisinde daha iyi bir sensör kullanılacak. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-unveils-new-IMX318-22.5MP-sensor-could-this-be-the-camera-for-the-Xperia-Z6_id78371 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marquis-de-Sade` 3 yıl en beğenilen
S.Hawking hocam senin benim gibi Sony hayranı olduğunu biliyorum ama yanlış şeyler söyleyerek markayı forumda zedelemeni istememem.

1) Sony bir numaralı lens üreticisi değil ''sensör'' üreticisidir. Üreticiler sıraya Sony'den lens almak için değil sensör almak için giriyor.
2) Zeiss'te sensör üreticisi değil Alman ''lens'' üreticisidir.
3) Carl Zeiss zaten pazarda Sony'nin herhangi birşey yapmasına gerek yok ikiside farklı dalda iş yapıyorlar.

Mr.Jingles sizede gelince hocam

1) Nokia zamanında ödül aldı ödül aldığı cihazların bazılarında Sony sensör, bazılarında ismi aklıma gelmiyor ama Güney Kore'li bir sensör üreticisinden karşılıyordu. Nokia'nın bu kadar iyi fotoğraf çekmesini sağlayan Carl Zeiss lenslerdi.
2) Sadece Sony değil bir çok DSLR, compact, mobil kamera üreticisi Carl Zeiss lens kullanıyor Sony'de bunlardan bir tanesi. Pazarda lens işindende pay kapmak için mobil tarafta kendi ürettiği ''G'' lensleri kullanıyor. Carl Zeiss lens kullansa Xperia Z5'ten bi Xperia Z5 daha çıkardı.

İyi forumlar.
S.Hawking hocam senin benim gibi Sony hayranı olduğunu biliyorum ama yanlış şeyler söyleyerek markayı forumda zedelemeni istememem.1) Sony bir numa...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Marquis-de-Sade` 3 yıl en beğenilen
S.Hawking hocam senin benim gibi Sony hayranı olduğunu biliyorum ama yanlış şeyler söyleyerek markayı forumda zedelemeni istememem.

1) Sony bir numaralı lens üreticisi değil ''sensör'' üreticisidir. Üreticiler sıraya Sony'den lens almak için değil sensör almak için giriyor.
2) Zeiss'te sensör üreticisi değil Alman ''lens'' üreticisidir.
3) Carl Zeiss zaten pazarda Sony'nin herhangi birşey yapmasına gerek yok ikiside farklı dalda iş yapıyorlar.

Mr.Jingles sizede gelince hocam

1) Nokia zamanında ödül aldı ödül aldığı cihazların bazılarında Sony sensör, bazılarında ismi aklıma gelmiyor ama Güney Kore'li bir sensör üreticisinden karşılıyordu. Nokia'nın bu kadar iyi fotoğraf çekmesini sağlayan Carl Zeiss lenslerdi.
2) Sadece Sony değil bir çok DSLR, compact, mobil kamera üreticisi Carl Zeiss lens kullanıyor Sony'de bunlardan bir tanesi. Pazarda lens işindende pay kapmak için mobil tarafta kendi ürettiği ''G'' lensleri kullanıyor. Carl Zeiss lens kullansa Xperia Z5'ten bi Xperia Z5 daha çıkardı.

İyi forumlar.
S.Hawking hocam senin benim gibi Sony hayranı olduğunu biliyorum ama yanlış şeyler söyleyerek markayı forumda zedelemeni istememem.1) Sony bir numa...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Mr. Jingles 3 yıl N. Chomsky
En çok da saçma bulduğum yorum bu. Bir şey yapılıyorsa mühendisler bunu düşünemiş de bizler düşünüyormuşuz. Bunun mühendislik ile değil tüketiciyi kandırmak olduğunu görmüyorsun anlaşılan. Üreticiler anlamsız bir şekilde megapiksel yükseltiyorlar. Tüketiciyi nasıl kandıracaksın? Çözünürlük yükselterek tabiki. Kullanıcı bakacak kullandığı telefona 16 MP kamera var. Yeni çıkana bakacak 22.5 MP ooo hemen alayım bunu. Kamerası daha iyi diyecek. Başka nasıl kandıracaklar? Görüyoruz Sony telefonlarının ve sensörlerinin kalitesini. 1/3 inçlik sensörlere 20 MP çözünürlük koyup çamur deryasına dönüyor fotoğraflar. Bir Carl Zeiss lensli Nokia karşısında hepsi toz yutuyor.
En çok da saçma bulduğum yorum bu. Bir şey yapılıyorsa mühendisler bunu düşünemiş de bizler düşünüyormuşuz. Bunun mühendislik ile değil tüketiciyi kandırmak ol...
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Mr. Jingles 3 yıl
1/2.6 inçlik sensöre 22.5 MP çözünürlük koymak nedir şaka gibi. Çekilen fotoğraflar kumdan geçilmez. Pikseller ne kadar küçük olursa o kadar az ışık alırlar bu da daha kumlu fotoğraf demektir. Sırf tüketiciyi kandırmak için dayıyorlar çözünürlüğü. Eğer şu sensöre 8 MP çözünürlük koysalar harika olurdu.
1/2.6 inçlik sensöre 22.5 MP çözünürlük koymak nedir şaka gibi. Çekilen fotoğraflar kumdan geçilmez. Pikseller ne kadar küçük olursa o kadar az ışık alırlar bu...
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asig 3 yıl
R7 2s 12 mp lik ff canavari varken mercimek kadar sensoru olan makineyi tartışmayın
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belekbeach 3 yıl
Zeiss sensör değil 1. Sınıf alman lens ureticisi elimde zeiss lensli farkli mp lerdede sony foto makinalari var öyleki Bazi 7 mp makinalarimin çektiği fotolari halen z5 cekemez ki elimde 20.7 mp z serisi telefonumda var. EN kaliteli,guzel fotograf kareleri sensör lens ve guzel bir fotoragci kombinasyonu ile yakalanir.
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Umutcan 3 yıl
İyi güzel de telefon kameralarındaki en küçük pixel boyutuna sahip denmiş, fiziksel açıdan daha az ışık alacak demektir. Oluşacak noise'i dijital olarak yeterince azaltabilecekler mi göreceğiz.
Çıktığı zaman tlefonlardaki gerçek hayat testlerine bakmak lazım.
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mail_er 3 yıl
Sony eğer z1den beri 20.7 mp çözünürlükte diretmeseydi böyle olmayacaktı. Z1 Z2 Z3 Z3+ iki sene boyunca aynı sensörü amiral gemi telefonuna koyarak kendi ayağına çelme taktı. Gelişimini engelledi. Ayrıca iki sene 20.7 mplik kamerayı kullandıktan sonra şimdi daha düşük çözünürlüklü bi sensör kullanmak da tükürdüğünü yalamak olacak tabi, aynı boyutta ama daha yüksek çözünürlüklü sensör kullandı. Noldu, pixel boyutu az da olsa küçüldü. Mesela lg g4ün kamerası z5e göre düşük ışık koşullarında hem daha açık diyafram ile hem de görüntü sabitleyici ile önde. Sony aynı ışık koşullarında daha yüksek iso kullanmak zorunda maalesef. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüyü işlerken ve kaydederken bekletmesi de can sıkıcı.

Sony'i gerçekten anlayamıyorum. Lg ve Samsung Ekranın hemen arkasına kamerayı yerleştiriyor olmasına rağmen kamerada görüntü sabitleyici var. Sony kamerayı çerçeveye koyuyor olmasına rağmen hatta çerçeve o kadar geniş olmasına rağmen neden görüntü sabitleyiciyi oraya yerleştiremiyor? En azından Z5 premiuma koysaydı şu görüntü sabitleyiciyi..
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aycibin 3 yıl mail_er
mail_er

Sony eğer z1den beri 20.7 mp çözünürlükte diretmeseydi böyle olmayacaktı. Z1 Z2 Z3 Z3+ iki sene boyunca aynı sensörü amiral gemi telefonuna koyarak kendi ayağına çelme taktı. Gelişimini engelledi. Ayrıca iki sene 20.7 mplik kamerayı kullandıktan sonra şimdi daha düşük çözünürlüklü bi sensör kullanmak da tükürdüğünü yalamak olacak tabi, aynı boyutta ama daha yüksek çözünürlüklü sensör kullandı. Noldu, pixel boyutu az da olsa küçüldü. Mesela lg g4ün kamerası z5e göre düşük ışık koşullarında hem daha açık diyafram ile hem de görüntü sabitleyici ile önde. Sony aynı ışık koşullarında daha yüksek iso kullanmak zorunda maalesef. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüyü işlerken ve kaydederken bekletmesi de can sıkıcı.

Sony'i gerçekten anlayamıyorum. Lg ve Samsung Ekranın hemen arkasına kamerayı yerleştiriyor olmasına rağmen kamerada görüntü sabitleyici var. Sony kamerayı çerçeveye koyuyor olmasına rağmen hatta çerçeve o kadar geniş olmasına rağmen neden görüntü sabitleyiciyi oraya yerleştiremiyor? En azından Z5 premiuma koysaydı şu görüntü sabitleyiciyi..

güzel tespitler yapmışsınız.eski s4 yeni z5 sahibi olarak fikrimi söylerken karalamaya çalıştımı düşünmeyin.

z3+'a kadar kameranın değişmemesi hataydı bence de.hatta z3+ başlıbaşına hataydı ama ona girmeyelim :) o yüzden 5 ay z5'in yeni kamerasıyla gelmesini bekledim.yazmaya z5'ten başlıyorum.kamera 23mp detay alıyor ama yazılım detayı 8mp'de işlemek için optimize edilmiş.kıyaslamak için 2 modda da çekim yaptım.aydınlık resimlerde yakınlaşarak dahi fark görünmüyor.ama ışık azalınca veya loş iç mekan çekimlerinde 8mp fark yaratıyor.arka planda nasıl bir işlem var bilmiyorum ama daha uzun pozlama ve daha yüksek ISO kullanarak çok daha canlı resimler çekiyor.iphone 6s+ ile kıyaslamak gekirse.karanlık resimlerde iyiden kötüye z5(8mp) > ip6s+ > z5(23mp) şeklinde kalite alınıyor.

OIS için de açıklama telfon kalınlığı.OIS içeren s6 olsun g4 olsun z5'ten kalın telefonlar.s6 kamerası ile 8.6mm'di sanırım.lg de 9.5mm civarı.yani z5 çıkıntısız ve ince olmak için bu kararı vermiş.ama testlerde incelemelere bakmıştım.yazılımla yaptıkları çözüm OIS'ten bile iyi sonuçlar veriyor.tek dezavantajı görüş açısı daralıyor ama normalde 24mm olduğu için daralmış hali de çok dar sayılmaz.

karanlık çekimlerde f1.8 olsaydı daha düşük ISO ile daha net resimler çekerdi evet.ama uzun pozlaması ve normalden yüksek (12800'e kadar) ISO kullanımı yine derenk ve detay cinsinden umduğumdan başarılı.g5'le kıyaslamadım ama s6 ve ip6s+'tan başarılı.
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wolf silver 3 yıl
Adamlar 20.7 mp, 22 mp çıkarırlar. Gider APPLE nin Samsungun 8,13,16 mp ye Yenilirler... Xperia z5 te durum iyi gitti demeyin. Kendisi sensör üreticiyse son yılda yeni yakalamış burada bir sorun vardır demektir...
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Marquis-de-Sade` 3 yıl wolf silver
Dostum ne zaman vazgeçiceksin Sony antipatinden? Samsung Apple vs dediğin cihazların sensörlerini Sony yapıyor, tamam zamanında başka üreticilere verdiği sensörler kendi telefonlarındaki kameradan daha iyi çekim yapıyordu ama sorunu düzelttiler Xperia Z5 ile. Sony doğru işler yapmaya başladı diyeceğine eskiden kalma örnekler vererek yenildi diyorsun. Bırak geçmişi sen şimdiye bak.
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shimoda 3 yıl
Marquis-de-Sade`
Nokia zamanında ödül aldı ödül aldığı cihazların bazılarında Sony sensör, bazılarında ismi aklıma gelmiyor ama Güney Koreli bir sensör üreticisinden karşılıyordu.

Aptina üretimi sensörleri kullanıyorlardı ama ben de yanlış hatırlıyor olabilirim.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl shimoda
Yok hocam belki onuda kullanıyor olabilir ama bahsettiğim firma bu değil.
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shadowmexo 3 yıl
Sensör lens diyafram nedir bilmeyen insanlar gelip yorum yapmışlar. Benimde görüşüm üstteki arkadaşın dediği gibi mp büyütmek yerine 12 - 16 mp gibi bir çözünürlükte görüntlü kalitesini arttırmak daha mantıklı olacaktır. 1/2 inç hibrit focuslu bir sensör, f:1.7 diyafram açıklığı, 5 yönlü stabilizatör, güzel bir işleme işlemcisi, zeiss optics ve 12-16 mp çözünürlük olan ve bunları barındıran bir kamera modülü yapıldığı zaman işte tadından yenmeyecektir. Bu yazdıklarım şuan hayal gibi görünüyor olabilir ama 2 3 yıl sonra telefonları seçmenizdeki en önemli etken kamera olacak. Şuan ise rx100 m4 ile yola devam cebe sığan ufacık bir dev herkese tavsiye ederim. selamlar saygılar
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aycibin 3 yıl
s7'de samsung britcell kullanacak.muhtemelen note6'da da aynısını kullanır.o zaman bu sensor iphone7,g5,nexus yada m10'a gider.

valla z5 IMX300'le aynı odaklama süresini şimdiden veriyor.hem de 24mm geniş açı farkıyla.aynen devam


z6'da en büyük yenilik bence f1.8 veya f1.7'lik lens kullanılması bir de manuel pozlama süresi ayarı olur.
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selcuk20 3 yıl
Herkes bir şeyler istiyor fakat bazı istekleri cep telefonu boyutlarına sığdırmak mümkün değil. Cep telefonları giderek incelmeye çalışırken kameraları bir yerden sonra inceltemezsiniz. Çünkü lens ve optik sistemin ışığı doğru açıda sensöre düşürebilmesi için fiziksel olarak belirli şartlara ihtiyacı vardır. Sensör boyutunu büyütürseniz sensör alanına ışığı düşürebilmek için daha geniş açılı bir lens kullanmanız gerecektir. Bu da lensin daha bombeli olmasını gerektirir. SLR makinelerdeki o koca lensler profesyonel gözüksün diye değil, gerekli olduğundan o şekildedir.
Özetle, bazı konularda fizik kurallarından dolayı hareket alanınız kısıtlanıyor. Mobil cihazlarda 12-16MP çözünürlük standart hale getirilip görüntü kalitesini arttırmaya yönelseler çok daha faydalı olacak.
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Xtrud 3 yıl
Daha sensör ve lens ayrımı yapamayan tipler fotoğraf eleştirmeni olmuş... Carl Zeiss'ı sensör üreticisi sanmalar falan...
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Das Boot 3 yıl
Mercimek kadar sensöre koydukları çözünürlüğe bak
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experiment67 3 yıl
Odaklama hızı daha fazla mp gibi özellikler ekleyip bir türlü sensörlerin boyutunu büyütek üzerine çaba sarfedilmiyor. BEnce en büyük eksik küçük sensör ve sabit diyaframlı telefonlar. Sensör büyüdüğünde ne alan derinliğine sahip olmak için kısık diyaframa ihtiyaç duyulacak bu sayede zorunlu olarak sabit diyaframlı lensler yerine diyaframı açıp ya da kısabileceğimiz değiştirebildiğimiz telefonar çıkacaktır. Sırf diyafram ve fiyat yüzünden sensör büyütmekten korkuyorlar
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Mr. Jingles 3 yıl experiment67
Bu konuda N86 yanlış bilmiyorsam türünün tek örneği. Değişken diyafram aralığına sahip tek cihaz. f/2.4 ile f/4.8 arasında değişken diyafram aralığına sahip. Hatta TIPA ödülünü de kazanmıştı. Nedense ondan sonra Nokia değişken diyafram aralığına sahip cihaz yapmadı.
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kadirirdem 3 yıl
z6 ve note 6 da kullanılır inşallah bu saydıkları özellikler çıkar...
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