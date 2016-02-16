Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318

Haber Editörü
Belki akıllı telefon pazarının en iyi üreticisi değil ancak Sony, mobil sensör pazarının tartışmasız lideri konumunda. Büyük potansiyeli göz önüne alarak, sensör bölümünü ayrı bir firmaya haline getiren Sony, bugün yeni bir akıllı telefon sensörü duyurdu. IMX 318, üst seviyeye hitap ediyor.
22.5MP çözünürlüğe sahip olan sensör, dünyanın ilk sinyal işlemcisine melez otomatik odaklama entegre edilmiş CMOS görüntü sensörü olma özelliğine sahip. Sony, nesnelerin uzaklığını hesap ederek odaklama yapan faz algılamalı otomatik odaklama ve kontrast ölçme tabanlı otomatik odaklama özelliklerini bir araya getiriyor. Elde edilen verileri ise, sinyal işlemcisi ve entegre uygulama işlemcisi ortak bir şekilde çok hızlı işleyebiliyor. Melez odaklama sayesinde, fotoğraf çekimlerinde 0.03 saniyede, 60 kare/saniye video çekimlerinde ise 0.017 saniyede otomatik odaklama yapılabiliyor.
(IMX 230)(IMX318)
Sensörün diğer bir özelliği, sinyal işlemcisinin içerisine bir de 3 eksenli dengeleme entegre etmiş olması. Yine pazarda bir ilk olan bu özellik ile, dijital sinyal işlemcisi oldukça gelişmiş bir hale dönüşüyor. Bu sayede, 4K video kayıtlarında en az titreşim sağlanıyor ve önemli ölçüde enerji tasarrufu elde ediliyor. Yeni sensörün, özellikle drone kameralarda iyi bir iş çıkaracağı tahmin ediliyor.
Sensör, 1/2.6 inç büyüklüğünde. Piksel büyüklüğü ise 1 mikron ve telefon kameralarında rastlanan şimdiye kadar ki en küçük boyut. Sony, IMX 230 modeline göre görüntü kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmadığını belirtiyor. Sony IMX 318 kamera sensörü, yaz aylarında siparişe açılacak.
Sony, genelde amiral gemi modellerinde kullanacağı kamera sensörlerini gizli tutuyor ve ancak model piyasaya çıktıktan sonra anlaşılabiliyor. Bu bakımdan, IMX 318 sensörü, Xperia Z6 için değil diğer üreticilerin amiral gemi modellerinde kullanabileceği türden. Muhtemelen Xperia Z6 serisinde daha iyi bir sensör kullanılacak.
http://www.phonearena.com/news/Sony-unveils-new-IMX318-22.5MP-sensor-could-this-be-the-camera-for-the-Xperia-Z6_id78371 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1) Sony bir numaralı lens üreticisi değil ''sensör'' üreticisidir. Üreticiler sıraya Sony'den lens almak için değil sensör almak için giriyor.
2) Zeiss'te sensör üreticisi değil Alman ''lens'' üreticisidir.
3) Carl Zeiss zaten pazarda Sony'nin herhangi birşey yapmasına gerek yok ikiside farklı dalda iş yapıyorlar.
Mr.Jingles sizede gelince hocam
1) Nokia zamanında ödül aldı ödül aldığı cihazların bazılarında Sony sensör, bazılarında ismi aklıma gelmiyor ama Güney Kore'li bir sensör üreticisinden karşılıyordu. Nokia'nın bu kadar iyi fotoğraf çekmesini sağlayan Carl Zeiss lenslerdi.
2) Sadece Sony değil bir çok DSLR, compact, mobil kamera üreticisi Carl Zeiss lens kullanıyor Sony'de bunlardan bir tanesi. Pazarda lens işindende pay kapmak için mobil tarafta kendi ürettiği ''G'' lensleri kullanıyor. Carl Zeiss lens kullansa Xperia Z5'ten bi Xperia Z5 daha çıkardı.
İyi forumlar.
1) Sony bir numaralı lens üreticisi değil ''sensör'' üreticisidir. Üreticiler sıraya Sony'den lens almak için değil sensör almak için giriyor.
2) Zeiss'te sensör üreticisi değil Alman ''lens'' üreticisidir.
3) Carl Zeiss zaten pazarda Sony'nin herhangi birşey yapmasına gerek yok ikiside farklı dalda iş yapıyorlar.
Mr.Jingles sizede gelince hocam
1) Nokia zamanında ödül aldı ödül aldığı cihazların bazılarında Sony sensör, bazılarında ismi aklıma gelmiyor ama Güney Kore'li bir sensör üreticisinden karşılıyordu. Nokia'nın bu kadar iyi fotoğraf çekmesini sağlayan Carl Zeiss lenslerdi.
2) Sadece Sony değil bir çok DSLR, compact, mobil kamera üreticisi Carl Zeiss lens kullanıyor Sony'de bunlardan bir tanesi. Pazarda lens işindende pay kapmak için mobil tarafta kendi ürettiği ''G'' lensleri kullanıyor. Carl Zeiss lens kullansa Xperia Z5'ten bi Xperia Z5 daha çıkardı.
İyi forumlar.