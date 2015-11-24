Üstünde kahve içtiğiniz masa, telefonunuzu şarj edebilir mi?

Haber Müdürü
Cebimizdeki akıllı telefonlar, çevremizde etkileşime girdiğimiz her ürünün akıllanması noktasında zorlayıcı bir etki gösteriyor. Bu noktada belki de teknolojik anlamda evrilmeye en açık ve şu anda en müsait objeler, evlerimizde, ofislerde hatta restoranlarda kullandığımız eşyalar.
Isı enerjisinin elektriğe dönüştürülmesi çok şaşırılacak ve yeni bir bilimsel gelişme değil ki zaten hali hazırda kullanılan bazı örnekler var. Yıllar önce termoelektrik teknolojisinin hayatın içinde daha fazla yer alması için Ikea lokomotif bir rol oynayacak desek herhalde kimse inanmazdı ancak Danimarka’daki Kopenhag Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, Ikea’yı bu odakta çalışmalar yapmak için ikna edecek projeler ortaya koymayı başarmış.
Açılan Studio10 isimli laboratuvarda ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve ticari kullanıma uyarlanması noktasında termoelektrik üzerine çalışmalar yapılacak. Mesela kahve içerken fincanın ısısıyla telefonunuzun şarj edilmesi gibi marjinal senaryolar türetilebilir. Tabi bu uç bir örnek ancak bahsedilen rakamlar hiç de azımsanmayacak türden. Mesela kullandığınız dizüstü bilgisayarın zaman içinde nasıl ısındığını bir düşünün.
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