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Üstünde kahve içtiğiniz masa, telefonunuzu şarj edebilir mi?

Başlık garip gelmiş olabilir ancak Ikea bu konu üzerine ciddi ciddi eğilmiş durumda. Kahve içtiğiniz bardağın veya dizüstü bilgisayarınızın ürettiği ısı ile telefonunuz şarj olsa nasıl olurdu?
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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 Cebimizdeki akıllı telefonlar, çevremizde etkileşime girdiğimiz her ürünün akıllanması noktasında zorlayıcı bir etki gösteriyor. Bu noktada belki de teknolojik anlamda evrilmeye en açık ve şu anda en müsait objeler, evlerimizde, ofislerde hatta restoranlarda kullandığımız eşyalar.

Isı enerjisinin elektriğe dönüştürülmesi çok şaşırılacak ve yeni bir bilimsel gelişme değil ki zaten hali hazırda kullanılan bazı örnekler var. Yıllar önce termoelektrik teknolojisinin hayatın içinde daha fazla yer alması için Ikea lokomotif bir rol oynayacak desek herhalde kimse inanmazdı ancak Danimarka’daki Kopenhag Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, Ikea’yı bu odakta çalışmalar yapmak için ikna edecek projeler ortaya koymayı başarmış.

Açılan Studio10 isimli laboratuvarda ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve ticari kullanıma uyarlanması noktasında termoelektrik üzerine çalışmalar yapılacak. Mesela kahve içerken fincanın ısısıyla telefonunuzun şarj edilmesi gibi marjinal senaryolar türetilebilir. Tabi bu uç bir örnek ancak bahsedilen rakamlar hiç de azımsanmayacak türden. Mesela kullandığınız dizüstü bilgisayarın zaman içinde nasıl ısındığını bir düşünün.

Çalışmalar şimdilik konsept bir yapıda olsa da Ikea’nın bu noktada yenilikçi işlere imza atmak için son derece istekli olduğunu biliyoruz. Kısa bir süre önce mobilyaları kablosuz şarj noktasında dönüştüren bir aparatın satışa sunulduğunu biliyoruz. Ayrıca artık kafelerde de kullanıcıların oturdukları yerden mobil cihazlarını şarj edebilmeleri için harici şarj ünitelerinin masalara konulmaya başladığını da görüyoruz. Haliyle de çok büyük bir pazar potansiyelinin var olduğunu görmek için kapsamlı araştırmalar yapmaya gerek yok görüldüğü üzere.
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BekirTemel 3 yıl
İKEA evimizin herşeyi dedirtti.
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klimatavsiye 3 yıl
20-30 watt elektirik tüketen bir dizüstü nasıl oluyorda 40 wattlık ısı enerjisi ortaya çıkartabiliyor
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ahmet. 3 yıl klimatavsiye
Küçük bir hata, uyarı için teşekkürler, düzeltildi :)
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alprkrkmz 3 yıl
Yıllardır diyorum. Şu teknolojinin notebook için olan versiyonunu geliştirebilseler harika olacak. Direkt masaüstüne notebook u koyduğunda kabloya gerek kalmadan şarj olmaya başlayıp kullanabilsek aynı anda. Masaya sereceğimiz bir ped ile kullanabilsek harika olurdu.
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Patren 3 yıl
harika is yapmislar insallah masalarda telefonlarda yayginlasir
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