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Uygulama ekonomisi bu yıl 90 milyar indirme ve 127 milyar dolar gelire ulaştı

Her yıl akıllı telefon pazarına yeni eklenen yüz milyonlarca kullanıcı var. Bu bakımdan uygulama ekonomisi giderek büyüyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların katlanarak arttığına şahit olacağız.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama ekonomisi bu yıl 90 milyar indirme ve 127 milyar dolar gelire ulaştı

Aslında akıllı telefonların ilk yıllarına kadar giden mobil uygulamalar, özellikle iOS ve Android işletim sisteminin sahaya inmesiyle modern dönemine kavuştu. Her ihtiyaca yönelik fonksiyonel uygulamalar veya ilgi çekici oyunlar giderek dev bir ekonominin oluşmasını sağladı.

App Annie tarafından hazırlanan rapora göre 2016 yılında uygulama ekonomisi zirve yaptı. Android ve iOS kaynaklı hazırlanan raporda, uygulama ekonomisinin 127 milyar dolarlık gelir elde ettiği ifade ediliyor. Toplam indirme sayısı ise 90 milyar oldu.

Ayrıca Bkz. "Nokia 6 modeli 1 milyon ön kayıta ulaştı"

Platformlar genelde yüzde 30 kesinti prensibini benimsediği için geliştiricilerin elde ettiği rakam 89 milyar dolar civarında. Buna uygulama satışları, alternatif uygulama mağazalarının gelirleri, abonelikler ve uygulama içi eşya satışları dahil. Yıl bazında yüzde 15 civarında bir artış söz konusu. Sadece App Store ve Google Play açısından geliştiricilerin elde ettiği rakam 35 milyar dolar civarında. Rapordan bazı başlıklar şöyle:

  1. Google Play mağazasında toplam indirme sayısı bakımından Hindistan lider duruma geldi. İkinci sırada ise ABD var. Uygulama benimsenme oranları Meksika, Brezilya ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde daha fazla artıyor.
  2. Uygulamalarda harcanan zaman 900 milyar saat oldu. Ortalama olarak yüzde 20 artış yaşanırken ABD’de bu artış yüzde 25 oldu.
  3. Uygulamalarda en çok kazananlar Spotify, Line, Netflix, Tinder ve HBO Now şeklinde sıralanıyor.
  4. Uygulama gelirlerinde oyunlar başı çekiyor. App Store üzerinde gelirlerin yüzde 75’i oyunlardan geliyor. Google Play mağazasında ise bu oran yüzde 90.
  5. Oyunlar arasında Mobile Strike 1.2 milyar dolar gelir ile birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Clash Of Clans var. Üçüncü sıradaki Pokemon Go ise 950 milyon dolar toplamış.

Her yıl akıllı telefon pazarına yeni eklenen yüz milyonlarca kullanıcı var. Bu bakımdan uygulama ekonomisi giderek büyüyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların katlanarak arttığına şahit olacağız. 

 

http://www.phonearena.com/news/App-downloads-reached-90-billion-2016-with-publishers-making-some-89-billion-in-revenues_id90058 Yorum Yaz
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xmen121 2 yıl
Maşallah
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sdc55 2 yıl
bu sefer biz birinci olamamışız ne yazık
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mavizaman 2 yıl
yazılım sektörü maliyet açısından da bakıldığında aslında bizim gibi ülklerin en çok kasması gereken sektörlerin belkide başında geliyor.Burdan gelen para tam anlamıyla "havadan geliyor".
Şu abuk subuk telefon oyunlarında dönen paraya bakın hele yasadışı zararlı alanlarda(uyuşturucu vs.) dönen parayla yarışıyor.
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BekirTemel 2 yıl
yazılım ve robot çağı
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Türk oyunlarını destekleseniz belki bizim de piyasa yüklenir şuan 1500 indirmeyi sahip olan Grow Box adlı oyunum gibi...
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