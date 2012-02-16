Uygulama mağazaları otomatik indirme programlarıyla mücadele ediyor

İnternetin milyarlarca kişiye ulaşan bir bir sistem haline gelmesi reklamcılık sektörünün de bu alana ağırlık vermesine neden oldu. Sitelerin, Facebook sayfalarının veya Twitter hesaplarının ziyaretçi veya takipçi sayısının çokluğu reklam verme potansiyelini doğrudan etkiliyor.

Son dönemde siteye gelen ziyaretçi sayısını artırma, Facebook sayfasına hayran toplama, Twitter takipçilerini artırma gibi ücretli hizmetler veren gruplar ortaya çıktı. Bu hizmetleri kullanan site sahibinin de böylece reklam alma potansiyeli artabiliyor.

Bu tür faaliyetler yaklaşık bir yıldır uygulama mağazalarının da manipüle edilmesine sebep oluyor. Inside Social Apps sitesi, düzenlediği konferanslarla bu tehlikeyi gündeme getirmeye çalışıyor.

Uygulama mağazalarında sistem indirme sayısını artırmak amacını güdüyor. Bunun için özel olarak geliştirilen otomatik indirme uygulamaları belirli zaman aralıklarında belli bir uygulamayı defalarca indirebiliyor. Böylece indirme sayısı fırlayan uygulamalar en iyi 25 listesine girebiliyor, firma ve geliştiricisinin değerini artırabiliyor. Bunun yanında uygulamayı sadece indirenlerin sayısı artıyor gözükürken aktif kullanıcı sayısında değişim olmuyor ve ortaya garip bir durum çıkıyor.

Bu hizmeti veren kişiler 5000$-10000$ arasında bir ücret talep ediyor. Yani hem indirme botlarının sahibi hem de uygulamanın sahibi bu işten karlı çıkıyor. Tespit edilip yasaklansa dahi farklı ad altında yeni indirme botları ortaya çıkıyor.

Bu botlardan özellikle iOS geliştirici platformları oldukça rahatsız. Çünkü bazı çok popüler oyunların indirme botları sayesinde popüler oldukları belirtiliyor. Böylece haksız rekabet ortaya çıkıyor. Pek çok geliştirici firma kaynağını bilmediği bu hizmetlerden kaçınırken iAd, AdMob ve Chartboost gibi mobil reklam ağlarını tercih ediyor.

Storm8 adlı bu hizmeti veren bir firma ise kesinlikle indirme botları kullanmadıklarını, ağlarında bulunan yaklaşık 5 milyon kullanıcı tarafından uygulamaların indirilerek kullanıldığını ifade ediyor. Storm8 bu sayede günde 100 000 indirme sayısına ulaşabiliyor.

Apple bu ay başında farklı manipüle hizmeti kullanan geliştiricilerin tespit edildiği takdirde yasaklanacağını tekrar duyurdu. Geçen yıl Tapjoy adlı uygulama dağıtım firması manipülasyon sebebiyle yasaklanmıştı. Ancak geliştiriciler bunun çok fazla etkili olmayacağını belirtiyor.

Çünkü App Store üzerinde sıralama algoritması daha çok indirme sayısını baz alıyor. Ancak Apple'ın indirilen uygulamaları da takip ederek aktif kullanıcı sayısını elde etmesi daha kolay bir karşılaştırma yapmasına ve balon uygulamaları tespit etmesine yardımcı olabilir.

Google tarafında ise fazla bir endişe yaşanmıyor. Android Market üzerindeki sıralama algoritması kullanıcının uygulamayı silip silmediği gibi faktörlere dayanıyor ve indirme botlarına karşı bağışıklık kazanmış durumda. Ancak bu yaklaşımın daha az dinamik bir liste oluşmasına sebebiyet vereceği düşünülüyor. Bu sorunu da uygulamalara daha fazla pazarlama alanı oluşturarak aşılabileceği ifade ediliyor.

