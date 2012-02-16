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Uygulama mağazaları otomatik indirme programlarıyla mücadele ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin milyarlarca kişiye ulaşan bir bir sistem haline gelmesi reklamcılık sektörünün de bu alana ağırlık vermesine neden oldu. Sitelerin, Facebook sayfalarının veya Twitter hesaplarının ziyaretçi veya takipçi sayısının çokluğu reklam verme potansiyelini doğrudan etkiliyor.
Son dönemde siteye gelen ziyaretçi sayısını artırma, Facebook sayfasına hayran toplama, Twitter takipçilerini artırma gibi ücretli hizmetler veren gruplar ortaya çıktı. Bu hizmetleri kullanan site sahibinin de böylece reklam alma potansiyeli artabiliyor.
Bu tür faaliyetler yaklaşık bir yıldır uygulama mağazalarının da manipüle edilmesine sebep oluyor. Inside Social Apps sitesi, düzenlediği konferanslarla bu tehlikeyi gündeme getirmeye çalışıyor.
Uygulama mağazalarında sistem indirme sayısını artırmak amacını güdüyor. Bunun için özel olarak geliştirilen otomatik indirme uygulamaları belirli zaman aralıklarında belli bir uygulamayı defalarca indirebiliyor. Böylece indirme sayısı fırlayan uygulamalar en iyi 25 listesine girebiliyor, firma ve geliştiricisinin değerini artırabiliyor. Bunun yanında uygulamayı sadece indirenlerin sayısı artıyor gözükürken aktif kullanıcı sayısında değişim olmuyor ve ortaya garip bir durum çıkıyor.
Bu hizmeti veren kişiler 5000$-10000$ arasında bir ücret talep ediyor. Yani hem indirme botlarının sahibi hem de uygulamanın sahibi bu işten karlı çıkıyor. Tespit edilip yasaklansa dahi farklı ad altında yeni indirme botları ortaya çıkıyor.
Bu botlardan özellikle iOS geliştirici platformları oldukça rahatsız. Çünkü bazı çok popüler oyunların indirme botları sayesinde popüler oldukları belirtiliyor. Böylece haksız rekabet ortaya çıkıyor. Pek çok geliştirici firma kaynağını bilmediği bu hizmetlerden kaçınırken iAd, AdMob ve Chartboost gibi mobil reklam ağlarını tercih ediyor.
Storm8 adlı bu hizmeti veren bir firma ise kesinlikle indirme botları kullanmadıklarını, ağlarında bulunan yaklaşık 5 milyon kullanıcı tarafından uygulamaların indirilerek kullanıldığını ifade ediyor. Storm8 bu sayede günde 100 000 indirme sayısına ulaşabiliyor.
Apple bu ay başında farklı manipüle hizmeti kullanan geliştiricilerin tespit edildiği takdirde yasaklanacağını tekrar duyurdu. Geçen yıl Tapjoy adlı uygulama dağıtım firması manipülasyon sebebiyle yasaklanmıştı. Ancak geliştiriciler bunun çok fazla etkili olmayacağını belirtiyor.
Çünkü App Store üzerinde sıralama algoritması daha çok indirme sayısını baz alıyor. Ancak Apple'ın indirilen uygulamaları da takip ederek aktif kullanıcı sayısını elde etmesi daha kolay bir karşılaştırma yapmasına ve balon uygulamaları tespit etmesine yardımcı olabilir.
Google tarafında ise fazla bir endişe yaşanmıyor. Android Market üzerindeki sıralama algoritması kullanıcının uygulamayı silip silmediği gibi faktörlere dayanıyor ve indirme botlarına karşı bağışıklık kazanmış durumda. Ancak bu yaklaşımın daha az dinamik bir liste oluşmasına sebebiyet vereceği düşünülüyor. Bu sorunu da uygulamalara daha fazla pazarlama alanı oluşturarak aşılabileceği ifade ediliyor.
 

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
Appstore da saçma sapan bir sürü oyun ve program var. Özellikle dizi ve film izleme programları beş para etmez. Ne yazık ki artık altlarında sahte yorumlarda var.
Appstore da saçma sapan bir sürü oyun ve program var. Özellikle dizi ve film izleme programları beş para etmez. Ne yazık ki artık altlarında sahte yorumlarda va...
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snomask 7 yıl
cagataykoroglu
Appstore da saçma sapan bir sürü oyun ve program var. Özellikle dizi ve film izleme programları beş para etmez. Ne yazık ki artık altlarında sahte yorumlarda var.

film izleme programlarının hiç biri yasal değil ki. nasıl iyi olmasını bekliyordunuz?
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BurakTirpanli 7 yıl
Android uygulamalarında bir tasarım bütünlüğü yok hani iOS gibi bazı standartlar olsa keşke...
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E_Aydin35 7 yıl
lnfoman
Android market gerçekten çöplük. Forum sitelerinde amaca yönelik program bulmak daha kolay.

Bencede bazıları hariç tabi istenilen çoğu program,uygulama sisteme heryerden ulaşılabilir..
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infom@n 7 yıl
Android market gerçekten çöplük. Forum sitelerinde amaca yönelik program bulmak daha kolay.
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Godolphin 7 yıl
Bu bot'lar yüzünden her geçen gün karşımıza daha fazla harf ve sayı girdiğimiz kutucuk çıkıyor..
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CooL_ROMEO 7 yıl
cagataykoroglu
Appstore da saçma sapan bir sürü oyun ve program var. Özellikle dizi ve film izleme programları beş para etmez. Ne yazık ki artık altlarında sahte yorumlarda var.

Appstoreda türk uygulamaları genellikle kazık niteliğinde diger uygulamalarda ben pek bişi görmedim . Rekabet için yapıyorlar maalesef.
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sahmat_78 7 yıl
apple storeyi bilmiyorum ama androidde 100 tane uygulama varsa 95 tanesi cırt. Koca bir uygulama çöplüğüne benzetiyorum android marketi.
İnsan hayatına gerçek manada yarayacak uygulama sayısı iki elin parmaklarını geçmez.
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darkest earth 5 yıl sahmat_78
sahmat_78
apple storeyi bilmiyorum ama androidde 100 tane uygulama varsa 95 tanesi cırt. Koca bir uygulama çöplüğüne benzetiyorum android marketi.
İnsan hayatına gerçek manada yarayacak uygulama sayısı iki elin parmaklarını geçmez.

Mağaza degil de Türk milleti çöp kardeş. Sen onların indirdiği uygulamaları görüyorsun. Ingilizceye çevir bakalım.
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cagataykoroglu 7 yıl
Bana eksi veren arkadaşın kafa yapısını çok merak ediyorum.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
artık IPv6 var ! ulakbim.gov.tr/...
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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
Appstore da saçma sapan bir sürü oyun ve program var. Özellikle dizi ve film izleme programları beş para etmez. Ne yazık ki artık altlarında sahte yorumlarda var.
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