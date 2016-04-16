Uygun fiyatlı Huawei P9 Lite'ın Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı

Çinli üretici Huawei, yeni amiral gemisi modelinde özellikle tasarım ve fotoğrafçılık ile ön plana çıkıyor. Kaliteli bir hissiyat vermeyi başaran P9, arka kısmındaki çift kamerayla da rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Fotoğrafçılık sektörünün önemli şirketlerinden Leica ile ortaklaşa çalışan Huawei sonuçlarla hayli iddialı.

Bunun yanı sıra akıllı telefonun fiyat konusunda bir çok fikir ayrılığı yaşanıyor. Huawei ise fiyatlandırmayı dengelemek adına P9'un daha düşük maliyetli farklı bir versiyonunu daha hazırlamış durumda. P9 Lite olarak anılan akıllı telefondan kısaca bahsetmek gerekirse, model görünüm olarak standart Huawei P9'u aynen karşılıyor. Donanım kısmında ise 5.2 inç FHD IPS ekran, Kirin 650 çipset, 2 GB sistem belleği, arttırılabilir 16 GB hafıza, 3000mAh batarya, 13 MP arka ve 5 MP gibi özellikler bizlere eşlik edecek.

Fiyatlandırma en önemli hususlardan birisi. Yeni ortaya çıkan görüntülerde Huawei'nin Avrupa pazarında uygun sayılabilecek bir fiyat seçtiğini görüyoruz. Akıllı telefon, ağabeyi Huawei P9'un yaklaşık yarı fiyatı etiketle ( 270 Euro ) (bölgeye göre farklılık gösterebilir) piyasaya çıkacak. Yeni model henüz resmi olarak tanıtılmadığı gibi, satış tarihiyle ilgili bir ayrıntı da bulunmuyor. Bakalım akıllı telefon ülkemizde raflara çıkacak mı? ve fiyatı hangi seviyede olacak?

http://www.gsmarena.com/exclusive_huawei_p9_lite_eurozone_pricing_revealed-news-17796.php