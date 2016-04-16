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Uygun fiyatlı Huawei P9 Lite'ın Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı

Önemli üreticilerden Huawei kısa bir süre önce düzenlediği etkinlikle P9 modelini resmiyete kavuşturdu. Hemen ardından ise P9 Lite modeline ait dedikodular ve sızıntılar kendini göstermeye başladı.
3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Uygun fiyatlı Huawei P9 Lite'ın Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı
Çinli üretici Huawei, yeni amiral gemisi modelinde özellikle tasarım ve fotoğrafçılık ile ön plana çıkıyor. Kaliteli bir hissiyat vermeyi başaran P9, arka kısmındaki çift kamerayla da rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Fotoğrafçılık sektörünün önemli şirketlerinden Leica ile ortaklaşa çalışan Huawei sonuçlarla hayli iddialı.
Bunun yanı sıra akıllı telefonun fiyat konusunda bir çok fikir ayrılığı yaşanıyor. Huawei ise fiyatlandırmayı dengelemek adına P9'un daha düşük maliyetli farklı bir versiyonunu daha hazırlamış durumda. P9 Lite olarak anılan akıllı telefondan kısaca bahsetmek gerekirse, model görünüm olarak standart Huawei P9'u aynen karşılıyor. Donanım kısmında ise 5.2 inç FHD IPS ekran, Kirin 650 çipset, 2 GB sistem belleği, arttırılabilir 16 GB hafıza, 3000mAh batarya, 13 MP arka ve 5 MP gibi özellikler bizlere eşlik edecek.
Fiyatlandırma en önemli hususlardan birisi. Yeni ortaya çıkan görüntülerde Huawei'nin Avrupa pazarında uygun sayılabilecek bir fiyat seçtiğini görüyoruz. Akıllı telefon, ağabeyi Huawei P9'un yaklaşık yarı fiyatı etiketle ( 270 Euro ) (bölgeye göre farklılık gösterebilir) piyasaya çıkacak. Yeni model henüz resmi olarak tanıtılmadığı gibi, satış tarihiyle ilgili bir ayrıntı da bulunmuyor. Bakalım akıllı telefon ülkemizde raflara çıkacak mı? ve fiyatı hangi seviyede olacak?

http://www.gsmarena.com/exclusive_huawei_p9_lite_eurozone_pricing_revealed-news-17796.php Yorum Yaz
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trcpt 3 yıl
Fransa mediamarkt da 350 eu görünüyor ,p9 lite de de cift kamera olsa o fiyata iyiydi ama sanki biraz fazla gibi fiyat
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kadirirdem 3 yıl
1000 tl ye gelecek anlaşılan...
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emre4335 3 yıl
Sony Xperia X var snapdragon 650ile gelecek bakalm fiyatina gore alinabilirse iyi telefon gibi
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Master_Evil 3 yıl
fiyatı yüksek gelecek belli, buralarda çok satmaz
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gunman233 3 yıl
Pahalı...
Snapdragon 650 & 652 + 3 gb + full hd modeller artık ne zaman çıkacak 1-2 istisna var sadece..
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senersongur 3 yıl
999TL gibi gelir büyük ihtimalle.
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***Leopard*** 3 yıl
1200 ve ustunde gelir bize

Kisaca cop olur
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dranas 3 yıl
Türkiye'de yaşıyorsan maça 5-0 geriden başlarsın. her şeyin en pahalısı bizde. bu telefon 1300 tl den fazlaya satılır.
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