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Uygun fiyatlı Oppo A7 duyuruldu

Su damlası çentiği, yapay zekâ destekli batarya kontrolü, 4230mAh kapasiteli batarya gibi sınıfında öne çıkan özelliklere sahip Oppo A7 resmiyet kazandı. Oppo A7 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
9,8b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına yeni modeller sunmaya devam eden Oppo’nun son akıllı telefonu A7 oldu. Akıllı telefon daha donanımlı Oppo A7x modelinin biraz daha düşük seviyedeki versiyonu olarak gösterilebilir.

Oppo A7 özellikleri ve fiyatı

Oppo A7 modelinde 6.2 inçlik IPS LCD çentikli ekran görüyoruz. Su damlası çentiği sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 88 civarında gerçekleşiyor. Ekran Gorilla Glass ile korunurken yansımaları engelleyen bir kaplama kullanılmış.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 450 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine yer verilmiş. 4230mAh kapasiteli batarya hızlı şarj oluyor ve yapay zekâ ile verimliliği artırılıyor.

Arka kısımda 13MP+2MP çift kamera kombinasyonu yapay zekâ ile destekleniyor ve yazılımsal görüntü dengeleme özelliğine sahip. 16MP çözünürlüğündeki ön kamera ise HDR desteği sunuyor ve zengin gerçeklik efektleri uygulayabiliyor.

Oppo A7 modeli Çin’de 230$ civarı bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Nepal ve Sri Lanka gibi ülkelerde ise 3GB RAM ve 32GB kapasiteye sahip bir versiyonun piyasaya çıkacağı belirtildi.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/16/oppo-a7-is-official-with-waterdrop-notch-display-sd450-and-4230mah-battery-in-multiple-markets/ Yorum Yaz
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face1tr 2 ay
1900'e bugün teknosadan bir arkadaşa sırlı mavi olarak geçen renkten aldık.
İlk izlenim iyi gibi.
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joshbarnes 6 ay
OPPO A7, özellikle arayan gençlerin aradığı boşluğu dolduracak - ikili kamera seti, süper tam ekran ve geniş bir pil gibi gelişmiş özelliklere sahip bir akıllı telefon - ancak yine de uygun fiyatlı. Güçlü bir pil ömrüyle, OPPO ile tüm gün sevgili anları yakalayabilecekler. Güçlü bir pil ömrüyle, telefonlarını şarj etme konusunda endişelenmenize gerek kalmadan aktif yaşam süreleriyle devam edebilecekler: Bu arada, OPPO A7 ile tüm gün boyunca 'meşhur' anları yakalayabilecekler ”yorumunu yaptıBob Li, Şef İcra Kurulu Başkanı OPPO Lanka.
AkinatorXender Kik
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Akbaba89 6 ay
Lcd erkan o işlemci olmamış
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Y-ZiyA 6 ay
Türkiye de 400 dolar 2000 TL bandında satılacak bir telefon daha.
Yurtdışında 1000 TL ye satılan telefonların bir buçuk asgari ücrete satılması bana pek uygun fiyatlı gelmiyor.
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mu5tafa 6 ay
Oppo nun zaten komple uygun fiyatlı olması gerekmiyor mu. Aynı fiyatlara kim oppo alır.
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İstiklalFMK 6 ay
Çok merak ediyorum yeni telefon tanıtılmayan gün var mı?
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