Uygun fiyatlı Oppo A7 duyuruldu

Akıllı telefon pazarına yeni modeller sunmaya devam eden Oppo’nun son akıllı telefonu A7 oldu. Akıllı telefon daha donanımlı Oppo A7x modelinin biraz daha düşük seviyedeki versiyonu olarak gösterilebilir.

Oppo A7 özellikleri ve fiyatı

Oppo A7 modelinde 6.2 inçlik IPS LCD çentikli ekran görüyoruz. Su damlası çentiği sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 88 civarında gerçekleşiyor. Ekran Gorilla Glass ile korunurken yansımaları engelleyen bir kaplama kullanılmış.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 450 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine yer verilmiş. 4230mAh kapasiteli batarya hızlı şarj oluyor ve yapay zekâ ile verimliliği artırılıyor.

Arka kısımda 13MP+2MP çift kamera kombinasyonu yapay zekâ ile destekleniyor ve yazılımsal görüntü dengeleme özelliğine sahip. 16MP çözünürlüğündeki ön kamera ise HDR desteği sunuyor ve zengin gerçeklik efektleri uygulayabiliyor.

Oppo A7 modeli Çin’de 230$ civarı bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Nepal ve Sri Lanka gibi ülkelerde ise 3GB RAM ve 32GB kapasiteye sahip bir versiyonun piyasaya çıkacağı belirtildi.