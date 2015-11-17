Uygun fiyatlı VR kamera: LucidCam

2016 yılında patlama yapması beklenen sanal gerçeklik pazarı, şimdiye kadar büyük firmalar haricinde görüntüleme tarafına yöneliyor. Bu cihazlar için herkesin içerik üretebilmesi büyük önem taşıyor ve bu alandaki boşluğu gören VR kamera LucidCam hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde destek arıyor.

Tüketici için dünyanın ilk 3D VR kamerası olarak lanse edilen LucidCam, kompakt gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir çözüm oluşturuyor. Bünyesinde yer alan iki adet kamera ile 180 derece görüş açısına sahip Full HD görüntüler (İki göz için de ayrı) kaydedebilen ve bunlara çevresel ses kaydını da dahil edebilen cihaz, bu sayede sanal gerçeklik başlıklarına uygun içeriklerin herkes tarafından yapılabilmesine aracılık ediyor.

HDMI portu üzerinde canlı görüntü aktarımı yapabilen ve dahili bataryasıyla aralıksız 1 saat VR video kaydı gerçekleştirebilen LucidCam, kayıtlarını MP4 formatında yaptığı için hemen her uygulama / yazılım ile rahatlıka düzenlenebiliyor ve birden fazla kullanılmasıyla 360 derecelik videolar da kayıt altına alabiliyor.

Koyulan 100 bin dolarlık hedefin bitimine daha 39 gün kala 85 bin dolarlık bölümünü toplamayı başaran LucidCam, yapılacak en az 299$ bağış ile 2016 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/lucidcam-the-world-s-first-consumer-3d-vr-camera#/