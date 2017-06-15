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Uyuşturucu kaçakçıları askeri teknolojiye sahip tekne yaptı

Guatemala polisi tarafından ele geçirilen bir tekne, Kolombiya uyuşturucu kartellerinin radara yakalanmayan askeri sınıf teknolojiye sahip tekne yaptıklarını ortaya koyuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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Kanundan kaçmak için yeni yollar bulma çabasında olan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçıları, tespit edilmesi ve yakalanması zor olan yüksek hızlı "görünmez" tekneler inşa etmek için askeri teknolojiye yönelmiş durumdalar.
VSV olarak bilinen dar gövdeli özel yapım tekneler, uzun ve hançere benzeyen şekilleriyle özel kuvvetler tarafından kullanılan tekneleri andırıyor. Emniyet teşkilatı ilk kez uyuşturucu kartellerinin sevkiyat için aynı teknolojiyi kullandıklarını tespit ettiler.

Radara yakalanma riski yok, iki kat hızlı

Guatemala polisi, teknelerden birini ülkenin kıyısına 37 km. uzaklıkta terk edilmiş halde buldu. Teknenin misyonunu tamamladığı ve artık gerekli olmadığı için batmaya bırakıldığı anlaşılıyor. Guatemala Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan resimler ise teknenin muazzamlığını gözler önüne sermiş durumda.
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Nispeten ilkel yapıya sahip olan teknenin dış tarafında radara yakalanabilecek herhangi bir çıkıntı yok. Yaklaşık 16 metre uzunluğunda ve sadece 1.75 metre genişliğinde olan teknenin 5 tonluk bir yük taşıma kapasitesi olduğu tahmin ediliyor.
VSV'nin 40 km/s hıza ulaşarak uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan tipik denizaltılardan (narco-submarine) iki kat daha hızlı yol alabildiğini belirtelim.

Karteller en iyi çözümü buldu, sıra narkotiklerde

Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri, uzun yıllardır denizaltılar da dahil olmak üzere birçok tekne tasarımı ile denemeler yaparak yakalanma riski olmadan uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmanın yollarını arıyor. Ancak bunların çok yavaş seçenekler olduğu ortada.
Karteller hızlı ve radara yakalanmayan VSV'lerle birlikte en iyi çözümü bulmuş gibi görünüyor. Bu da narkotik şubelerin uyuşturucu kaçakçılığının gelişmekte olan taktiklerine uyum sağlayacak yeni yollar bulmak zorunda kalacağını gösteriyor.

http://www.hisutton.com/Narco-VSV.html Yorum Yaz
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blackzeros 2 yıl en beğenilen
adamlar içiyor ama çalışıyor...
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TeaParty 2 yıl
Adamların kaçakçıları bile askeri teknoloji denizaltı yapıyor biz hayla fasulye, ledli ekmek dolabı gibi çocukluklarla uğraşalım. Türkiye bu zamana kadar ayakta durduğuna şükretmeli..
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halitozbasli 2 yıl
Uyuşturucu işinde çok büyük paralar dönüyor colombia cartellerinin denizaltı ile uyşturucu taşıdıkları biliniyor hatta bu deniz altılardan bir kaç tanesi yakalandıda. Guetamalının fikride iş görür deniz radar dalgalarını emer alçak bordolu ve geniş açılı yüzeylere sahip tekneler radarda görünmez veya olması gerekenden küçük görünür günümüz radarlarıda bir görünüp kaybolan hedefleri yansıma diye göstermez.
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aycibin 2 yıl
teknenin işi bitmiş demek ne demek? o kadar para kaldırdılar ki artık emekliliğe mi geçmişler
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nightsoldier 2 yıl aycibin
ya da yeni versiyonu tasarlamışlardır, bu polis tarafından bilinse bile kendilerince sorun olmayacaktır...
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N20 2 yıl
adamların kaçakçısında bile vizyon var.bizimkiler hala kaportaya zula yapsın
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kadirirdem 2 yıl
Vay anasını şu işe bak.
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Silent Guardian 2 yıl
Ülke olarak yaptık mı acaba ya da yapabiliyor muyuz
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halitozbasli 2 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

Ülke olarak yaptık mı acaba ya da yapabiliyor muyuz


kaan sınıfı sahil güvenlik botlarımız radarda sürat teknesi gibi görünüyor ondandır ki gerektiğinde yunan sahil güvenliğinin dibinde bittip adamların altlarına sıçıtırıyor.
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blackzeros 2 yıl en beğenilen
adamlar içiyor ama çalışıyor...
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