Uyuşturucu kaçakçıları askeri teknolojiye sahip tekne yaptı

Kanundan kaçmak için yeni yollar bulma çabasında olan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçıları, tespit edilmesi ve yakalanması zor olan yüksek hızlı "görünmez" tekneler inşa etmek için askeri teknolojiye yönelmiş durumdalar.

VSV olarak bilinen dar gövdeli özel yapım tekneler, uzun ve hançere benzeyen şekilleriyle özel kuvvetler tarafından kullanılan tekneleri andırıyor. Emniyet teşkilatı ilk kez uyuşturucu kartellerinin sevkiyat için aynı teknolojiyi kullandıklarını tespit ettiler.

Radara yakalanma riski yok, iki kat hızlı

Guatemala polisi, teknelerden birini ülkenin kıyısına 37 km. uzaklıkta terk edilmiş halde buldu. Teknenin misyonunu tamamladığı ve artık gerekli olmadığı için batmaya bırakıldığı anlaşılıyor. Guatemala Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan resimler ise teknenin muazzamlığını gözler önüne sermiş durumda.

Ayrıca Bkz.

"Apple'ın esrarengiz planı iPhone'u tıbbi kimlik ağı haline getirecek"

Nispeten ilkel yapıya sahip olan teknenin dış tarafında radara yakalanabilecek herhangi bir çıkıntı yok. Yaklaşık 16 metre uzunluğunda ve sadece 1.75 metre genişliğinde olan teknenin 5 tonluk bir yük taşıma kapasitesi olduğu tahmin ediliyor.

VSV'nin 40 km/s hıza ulaşarak uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan tipik denizaltılardan (narco-submarine) iki kat daha hızlı yol alabildiğini belirtelim.

Karteller en iyi çözümü buldu, sıra narkotiklerde

Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri, uzun yıllardır denizaltılar da dahil olmak üzere birçok tekne tasarımı ile denemeler yaparak yakalanma riski olmadan uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmanın yollarını arıyor. Ancak bunların çok yavaş seçenekler olduğu ortada.

Karteller hızlı ve radara yakalanmayan VSV'lerle birlikte en iyi çözümü bulmuş gibi görünüyor. Bu da narkotik şubelerin uyuşturucu kaçakçılığının gelişmekte olan taktiklerine uyum sağlayacak yeni yollar bulmak zorunda kalacağını gösteriyor.

http://www.hisutton.com/Narco-VSV.html