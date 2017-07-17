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Uzay İstasyonu'ndaki bu sevimli drone astronotlara yardımcı oluyor

Japon uzay ajansı JAXA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlara yardımcı bir drone geliştirdi. Sevimli görüntüsüyle dikkat çeken drone Dünya'ya videolar ve fotoğraflar gönderiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Uluslararası Uzay İstasyonu için özel olarak tasarlanmış yepyeni bir drone'un görüntülerini paylaştı. Sevimli dizaynıyla uzay istasyonunun yeni eğlencesi haline gelen Int-Ball (Internal Ball Camera) isimli bu ilginç robot, astronotlarla beraber havada süzülerek fotoğraflar ve videolar yakalıyor.

JAXA, küresel bir kamera olan Int-Ball'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olup bitenleri çok daha iyi bir şekilde gözlemleyebilmek ve istasyonda görev yapan Japon astronotlara zaman kazandırmak için tasarlamış. Japon araştırmacılar tarafından belirtilen ifadelere göre astronotlar ISS'deki zamanlarının yaklaşık %10'unu ellerinde bir kamerayla görüntü yakalayarak geçiriyor. JAXA, Int-Ball sayesinde artık hem astronotlarının daha verimli bir şekilde çalışabileceğini hem de Yeryüzü'ndeki görevlilerin ISS'de olanları en iyi şekilde kontrol edebileceklerini söylüyor.
 
İstenildiği takdirde Dünya'dan gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilen Int-Ball, ayrıca tamamiyle otonom bir şekilde de hareket edebiliyor. Bu sayede sevimli drone, astronotlara Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gittikleri her yerde eşlik edebiliyor ve Yeryüzü'ne gerçek zamanlı videolar ve fotoğraflar ulaştırabiliyor

Sadece 1 kilogram ağırlığında olan Int-Ball, ayrıca 15 santimetrelik bir çapa sahip. Hareket etmek için üzerindeki 12 pervaneden yardım alan küçük drone, JAXA'nın ifadelerine göre gelecekte çok daha önemli görevlere de sahip olabilir. Japon araştırmacıların büyük potansiyel gördüğü Int-Ball, önümüzdeki dönemlerde ISS'e giren ve çıkan yükleri kontrol etmek ve uzay istasyondaki problemlerde yardımcı olmak gibi işlevlere de sahip olacak.
 

https://www.engadget.com/2017/07/17/fly-over-pluto-and-charon-in-the-latest-nasa-footage/ Yorum Yaz
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The Balance 2 yıl en beğenilen
Bu ne ya garanti bankası reklamı gibi :D
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Kerim5100 2 yıl
Başka bir arzunuz :D
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The Balance 2 yıl en beğenilen
Bu ne ya garanti bankası reklamı gibi :D
1 Yanıt Yanıtla +19
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kadirirdem 2 yıl The Balance
Hahahah Hakikaten öyle ya :D
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