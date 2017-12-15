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Uzay kapsülünün içinden muhteşem görüntüler: Blue Origin'in denemesine bir de böyle bakın

Geçtiğimiz günlerde tekrar sahalara dönen Blue Origin, roket denemesinden etkileyici videolar yayınlamaya devam ediyor. İşte o anları kapsülün içerisinden gördüğümüz muhteşem görüntüler:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir roket denemesi gerçekleştirmişti. New Shepard roketini ve yeni nesil uzay kapsülünü 14 aylık aranın ardından ilk kez uçurarak tekrar sahalara dönen Blue Origin, sonrasında roketin kalkış ve iniş görüntülerine ait muhteşem bir video paylaşmıştı. Şirket şimdiyse aynı anları kapsülün içerisinden gördüğümüz çok daha etkileyici bir videoyla geri döndü.

Blue Origin'in uzay turistlerini içerisinde bulunduracak olan kapsülün en büyük özelliği devasa pencereleri. Tamamen uzay turizmi için dizayn edilen kapsül, bir uzay aracında bulunan en büyük pencerelere sahip. Yolcularının Dünya'nın muhteşem görüntülerinin keyfini en iyi şekilde çıkarabilmesini isteyen Blue Origin, kapsülü bu son haline getirebilmek için uzun süreli bir geliştirme sürecine girmişti.

12 Aralık'taki denemede alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkan kapsülün ayrıca Mannequin Skywalker isimli bir kukla misafiri de vardı. İşte o muhteşem görüntüler:


İlk uzay turistleri 2019'da yörüngede olacak


Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, çok yakın bir zamanda ilk uzay turistlerini uzaya taşımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında CNN'e konuşan Şirket CEO'su Bob Smith, yalnızca 18 ay içerisinde uzay turizmini resmen başlatacaklarını söylemiş ve 2019'un ilk aylarını işaret etmişti.

İlk uzay turistleri yukarıda görüntülerini görmüş olduğumuz New Shepard roketiyle birlikte uzaya fırlatılacak. Blue Origin, bir alt yörünge roketi olan New Shepard'ı hatırlayacağınız üzere ilk kez Kasım 2015'te test etmiş ve sonrasındaki 11 ay içerisinde çıktığı tam 6 görevden de kusursuz bir başarı elde etmişti. Bu görevlerin hepsinde aynı New Shepard roketini kullanan şirket, Ekim 2016'daki son görevin ardından roketin emekliye ayrıldığını açıklamış ve bir sonraki görevde yeni bir New Shepard roketinin kullanılacağını duyurmuştu. Yani Blue Origin 14 aylık aranın ardından yepyeni bir roket ve uzay kapsülüyle tekrar sahalara dönmüş oldu.

New Shepard, üzerinde konumlandırılacak olan uzay kapsülüyle birlikte tam 6 kişiyi alt yörüngeye taşıyacak. Blue Origin'in uzay turistleri burada yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşayabilecek ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı elde edebilecekler. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere böylesine eşsiz bir deneyim yaşamak isteyelerin beraberinde tuzlu bir ücret de ödemesi gerekiyor. Yolcuların New Shepard'dan bir koltuk ayırabilmeleri için 100-200 bin dolar arasında bir miktarı gözden çıkarması gerekecek.
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SigSauer6 1 yıl en beğenilen
Dünya düz diyen la..kları bindirmek lazım.
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Cango69 1 yıl
Videonun 9.30 ile 9.35 arası dışardaki görüntü kayıyormuş gibi oluyor yani percerelerden görülen sanki dışarısı değilde bir film gösteriliyormuş gibi.
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hakikidaredevil 1 yıl
O kadar görüntüyü çekip hazırlayıp pencereden göstermişler ama orayi düzeltmeyi unutmuşlar. Bütün dünya birlik olmuş bu flat earthçüleri kandirmaya çalışıyor yazık. Oyuna gelmeyin beyler metanetli olun.
O kadar görüntüyü çekip hazırlayıp pencereden göstermişler ama orayi düzeltmeyi unutmuşlar. Bütün dünya birlik olmuş bu flat earthçüleri kandirmaya çalışıyor y...
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hakikidaredevil 1 yıl
O kadar görüntüyü çekip hazırlayıp pencereden göstermişler ama orayi düzeltmeyi unutmuşlar. Bütün dünya birlik olmuş bu flat earthçüleri kandirmaya çalışıyor yazık. Oyuna gelmeyin beyler metanetli olun.
1 Yanıt Yanıtla +5
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sniper23 1 yıl hakikidaredevil
hakikidaredevil

O kadar görüntüyü çekip hazırlayıp pencereden göstermişler ama orayi düzeltmeyi unutmuşlar. Bütün dünya birlik olmuş bu flat earthçüleri kandirmaya çalışıyor yazık. Oyuna gelmeyin beyler metanetli olun.

Düz dünya lobisinin oyunları bunlar.

Forumda da derin Düz dünya lobisi bulunmakta, kendimize dikkat edelim. Gaza gelmeyelim.
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Cango69 1 yıl
Videonun 9.30 ile 9.35 arası dışardaki görüntü kayıyormuş gibi oluyor yani percerelerden görülen sanki dışarısı değilde bir film gösteriliyormuş gibi.
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Jovmic 1 yıl
asdhfsjhjkasj
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Hoca 1 yıl
Sert bir iniş oldu. İnişi nasıl yaptı, paraşüt sanırsam ???
Ateşleme motor sesi duyamadım. Sonuçta; adamlar yapmış biz hala boş şeylerle tartışalım, küfüredelim, kavga edelim.
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SigSauer6 1 yıl en beğenilen
Dünya düz diyen la..kları bindirmek lazım.
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