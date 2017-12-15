Uzay kapsülünün içinden muhteşem görüntüler: Blue Origin'in denemesine bir de böyle bakın

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir roket denemesi gerçekleştirmişti. New Shepard roketini ve yeni nesil uzay kapsülünü 14 aylık aranın ardından ilk kez uçurarak tekrar sahalara dönen Blue Origin, sonrasında roketin kalkış ve iniş görüntülerine ait muhteşem bir video paylaşmıştı. Şirket şimdiyse aynı anları kapsülün içerisinden gördüğümüz çok daha etkileyici bir videoyla geri döndü.

İlk uzay turistleri 2019'da yörüngede olacak

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