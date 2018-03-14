Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Uzayda askeri bir güç kurabiliriz" İşte Trump'ın ilginç planı

Donald Trump, uzayda askeri bir güç kurmak için ilk adımları atmaya hazırlanıyor. Uzayı bir çatışma alanı olarak değerlendirdiğini söyleyen Trump, 'Uzay Kuvvetleri'nin yakında kurulabileceğini söyledi
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna yeni bir askeri sınıf eklemek için harekete geçiyor. Bugün deniz piyade teşkilatının düzenlediği bir toplantıda konuşan Trump, gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel tehlikelere hazırlıklı olmak adına artık uzayda askeri bir kuvvet kurmanın vaktinin geldiğini söyledi.

ABD'nin uzayda kendisini savunabilecek yeterlilikte olması gerektiğini belirten Trump, "Yeni ulusal stratejilerim artık uzayı bir çatışma alanı olarak değerlendiriyor. Tıpkı hava, kara ve deniz gibi. Nasıl hava kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz ve kara kuvvetlerimiz varsa aynı şekilde yakında uzay kuvvetlerimiz de olabilir." ifadelerini kullanıyor.

Konuşmanın bu anında dinleyicilerin hafiften güldüğünü duyan Trump, bu fikrin başlarda kendisine de komik geldiğini belirterek, "Uzay alanında muazzam işler başarıyoruz. Amerika tekrar uzay sektörüne liderlik ediyor. Çok yakında Mars'a da ilk insanları göndereceğiz. Böyle bir durumda gelecekte uzayın bir çatışma alanı haline dönüşebileceğini de düşünürek 'uzay kuvvetleri'ni kurmamız gerekebilir." sözlerini kullanıyor.

Tabi uzayda askeri bir güç kurma planı tamamıyla Donald Trump'ın ortaya çıkardığı yeni bir fikir değil. Zira çok uzun yıllardır hem ABD ordusundan hem de devlet yönetiminden birçok general ve siyasetçi uzayda çıkabilecek olası bir savaşa karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dair ifadeler kullanıyordu. Trump'ın önümüzdeki dönemlerde resmiyete dökeceği düşünülen bu ilginç planı bakalım nasıl sonuçlar doğuracak.


https://www.space.com/39966-trump-space-force-for-us.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eulogy 1 yıl en beğenilen
DH'den rica ediyoruz; bugün 20 tane Elon Musk haberi yerine, 19 tane yayınlayıp bir tane Stephen Hawking 'in vefat haberini yaparlarsa çok seviniriz. En azından çalışmalarından falan bahsetsinler.
DH'den rica ediyoruz; bugün 20 tane Elon Musk haberi yerine, 19 tane yayınlayıp bir tane Stephen Hawking 'in vefat haberini yaparlarsa çok seviniriz. En azından...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 1 yıl

amerikanın olmadığı bütün yerler mutlu huzurlu ve güvenilirdir,
bunca zamandır uzaya bir çok araştırmacı gitti, bugüne kadar hiçbir asayiş olayı meydana gelmedi, böyle bir güvenlik tedbirine ihtiyaç duyulmadı,
amerikanın uzayda istediği gibi koşturmasına müsade edilmemeli, dünya devletlerinin onayı gerekmelidir..
amerikanın olmadığı bütün yerler mutlu huzurlu ve güvenilirdir,bunca zamandır uzaya bir çok araştırmacı gitti, bugüne kadar hiçbir asayiş olayı meydana ...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zolzauza 1 yıl
Trump : Dünyanın içine ettik sıra uzayda herü :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SoreenBeatz 1 yıl
Star Wars izleyip gelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 1 yıl
Diğer ülkeler uzayda askeri üst kurmak için milyar dolarlar harcasın, bizde o paraları diyanete harcayalımki bizim şarlatanlar tek bit üfürükle o üssün bütün vidalarını gevşetip patlatsın...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
kıtalar arası füze out gezegenler arası füze in
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 1 yıl
uzaydan 24,000km hız ile düştüğü söylenen 14 gramlık bir maddenin verdiği hasar bu arkadaşlar bir de oradan kurşun sıktığını düşünün bırakın füzeyi bombayı bence en akıllı işi yapıyorlar senin sınırına gelmeden harcıcaklar milleti helal olsun ileri görüşlü adam...
.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 1 yıl

amerikanın olmadığı bütün yerler mutlu huzurlu ve güvenilirdir,
bunca zamandır uzaya bir çok araştırmacı gitti, bugüne kadar hiçbir asayiş olayı meydana gelmedi, böyle bir güvenlik tedbirine ihtiyaç duyulmadı,
amerikanın uzayda istediği gibi koşturmasına müsade edilmemeli, dünya devletlerinin onayı gerekmelidir..
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 yıl
Büyük kayıp, böyle insanlar az geliyor dünyaya.
Bilim dünyasının başı sağolsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 yıl
Xeon gold vs Xeon silver vs Epyc 24 çekirdek test isterük. Politik haber istemezük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 1 yıl en beğenilen
DH'den rica ediyoruz; bugün 20 tane Elon Musk haberi yerine, 19 tane yayınlayıp bir tane Stephen Hawking 'in vefat haberini yaparlarsa çok seviniriz. En azından çalışmalarından falan bahsetsinler.
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celeroni 1 yıl eulogy
yapacak haber, inceleyecek donanım kalmadı. teknoloji de artık sona geldi. sadece donanimhaber de değil diğer forumlarda da doğru düzgün bir haber yok. insanlar köpeği ısırın adamın haberini okumak ve kahkahalarla gülmek istiyor.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2038 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, donald trump ve
6 etiket daha space force uzay kuvvetleri uzay ordusu Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl DonanımHaber yeni editör arıyor! 1 yıl YouTube belirli videolara Wikipedia açıklamaları ekleyecek 1 yıl AMD ve Nvidia yeni nesil mimarilerde acele etmiyor 1 yıl Trump'ın emri kabul gördü: Broadcom, Qualcomm'u satın almaktan vazgeçti 1 yıl Xiaomi'den Blockchain tabanlı dijital tavşan yetiştirme oyunu: Jiami Tu 1 yıl Microsoft, Meltdown ve Spectre açıklarını yamamaya devam ediyor 1 yıl Pebble izleri taşıyan Fitbit Versa duyuruldu 1 yıl İLTEK Günleri ile teknolojinin enleri önümüzdeki hafta Yıldız Teknik Üniversitesi’nde! 1 yıl Microsoft insan kadar başarılı çeviriler yapan yapay zeka geliştirdi 1 yıl Audi, Trafik Işığı Bilgilendirme sistemini Washington'da kullanıma sundu 1 yıl Bu da sera madenciliği 1 yıl Volkswagen'den elektrikli otomobil teknolojisine 25 milyar dolarlık yatırım 1 yıl 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çılgın otomobilleri 1 yıl G20 Zirvesi'nde kripto paralar masaya yatırılacak 1 yıl Raspberry Pi 3 Model B+ tanıtıldı: Daha hızlı CPU ve 5 GHz Wi-Fi 1 yıl Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor 1 yıl Kripto para borsaları muazzam gelirler elde ediyor 1 yıl Huawei P20'nin üçlü kamerasını açığa çıkaran resmi teaser videoları yayınlandı 1 yıl İlk yerli 8x8 şasili itfaiye aracı dünyaya açılıyor 1 yıl Google kripto para reklamlarını yasaklayacağını duyurdu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN "Uzayda askeri bir güç kurabiliriz" İşte Trump'ın ilginç planı Sonraki LiveLeak.com’a erişim yasağı! 1 yıl DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında! 1 yıl V8 motorlu Range Rover Velar SVR, Nürburgring'de test ediliyor 1 yıl Yerli NeXpara projesi iptal oldu 1 yıl Madencilere Nvidia Titan Xp desteği 1 yıl Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi" 1 yıl Yapay Zekalı Marketten alış veriş "amazon go'yu denedik" 1 yıl Apple'ın kablosuz şarj matı AirPower bu ay piyasaya sürülebilir 1 yıl Now MoviePass uygulamasından açıklama: Kullanıcılarımızı takip etmiyoruz 1 yıl Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts 2'den ilk fragman 1 yıl iOS 12’nin de tanıtılacağı WWDC 2018, 4 Haziran’da başlıyor 1 yıl Google, mobil cihazlardaki görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyeceğini duyurdu 1 yıl Kripto para madenciliği yapan takvim uygulaması Mac App Store'dan kaldırıldı 1 yıl BİM, Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak 1 yıl YouTube’un mobil uygulamasına nihayet koyu tema geldi 1 yıl LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Evernote iş akışlarını yapay zekâ ile otomatik hale getiriyor 1 yıl 2019 Toyota RAV4'ün teaser görüntüsü paylaşıldı 1 yıl Rusya'da kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan ekip gözaltına alındı 1 yıl Apple, Lightning dönüştürücü kablo ve USB-C yuvalı aksesuar üretimine izin verdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim