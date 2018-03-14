"Uzayda askeri bir güç kurabiliriz" İşte Trump'ın ilginç planı

ABD başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna yeni bir askeri sınıf eklemek için harekete geçiyor. Bugün deniz piyade teşkilatının düzenlediği bir toplantıda konuşan Trump, gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel tehlikelere hazırlıklı olmak adına artık uzayda askeri bir kuvvet kurmanın vaktinin geldiğini söyledi.



ABD'nin uzayda kendisini savunabilecek yeterlilikte olması gerektiğini belirten Trump, "Yeni ulusal stratejilerim artık uzayı bir çatışma alanı olarak değerlendiriyor. Tıpkı hava, kara ve deniz gibi. Nasıl hava kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz ve kara kuvvetlerimiz varsa aynı şekilde yakında uzay kuvvetlerimiz de olabilir." ifadelerini kullanıyor.



Konuşmanın bu anında dinleyicilerin hafiften güldüğünü duyan Trump, bu fikrin başlarda kendisine de komik geldiğini belirterek, "Uzay alanında muazzam işler başarıyoruz. Amerika tekrar uzay sektörüne liderlik ediyor. Çok yakında Mars'a da ilk insanları göndereceğiz. Böyle bir durumda gelecekte uzayın bir çatışma alanı haline dönüşebileceğini de düşünürek 'uzay kuvvetleri'ni kurmamız gerekebilir." sözlerini kullanıyor.



Tabi uzayda askeri bir güç kurma planı tamamıyla Donald Trump'ın ortaya çıkardığı yeni bir fikir değil. Zira çok uzun yıllardır hem ABD ordusundan hem de devlet yönetiminden birçok general ve siyasetçi uzayda çıkabilecek olası bir savaşa karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dair ifadeler kullanıyordu. Trump'ın önümüzdeki dönemlerde resmiyete dökeceği düşünülen bu ilginç planı bakalım nasıl sonuçlar doğuracak.

https://www.space.com/39966-trump-space-force-for-us.html