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Uzaydan görüntülendi: İşte Amerika'yı vuran dev kasırga 'Dorian'

Bahamalar'da en az yedi kişinin ölümüne neden olan dev kasırga Dorian, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki. astronotlar tarafından görüntülendi. İşte Dorian Kasırgası'nın uzaydan çekilen görüntüleri:
1 gün
3,1b
5
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerika kıtasında birçok bölgeyi alarm haline geçiren dev kasırga Dorian, NASA tarafından uzaydan görüntülendi. Uzay ajansının YouTube adresi üzerinden yayınlanan videoda Dorian Kasırgası'ını tüm ihtişamıyla detaylı bir şekilde görebiliyoruz.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre video, 1 Eylül tarihinde Yeryüzü'nden yaklaşık 420 kilometre yükseklikte çekilmiş. Dorian Kasırgası'nın bu sırada saatte tam 290 kilometrelik hıza ulaşan rüzgarlarıyla hareket ettiği belirtiliyor. Yani videoda 'Kategori 5' seviyesinde bir kasırga görüyoruz.



Dorian Kasırgası, Atlas Okyanusu'nda kaydedilen en büyük kasırga olarak tarihe geçti. Bahamalar'ı 'Kategori 5' seviyesinde vuran dev kasırganın, maalesef en az yedi kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Dorian ayrıca ülkede inanılmaz büyük ölçekte hasarlara da yol açtı. ABD'nin batı kıyılarını da alarm haline geçiren Dorian şu anda ise Kategori 2 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın şiddetinin düşmesine karşın sel ve su baskını tehdidi oluşturmaya devam ettiğini duyurdu.

Dorian Kasırgası'nın gözü:




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