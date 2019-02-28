Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzaydan internet dönemi başlıyor: ABD'li şirket ilk adımı attı

SpaceX'in uzaydan internet bağlantısı sağlama projesi Starlink'e rakip geldi. ABD'li şirket OneWeb, altı farklı internet uydusunu dün başarıyla yörüngeye yerleştirdi. İşte dev projenin detayları:
2 ay
6,7b
2
37
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD merkezli şirket OneWeb, uzaydan küresel ölçekte yüksek hızlı internet sağlama projesi için ilk önemli adımı attı. Dün gerçekleştirilen bir roket kalkışında şirketin ilk internet uyduları başarıyla yörüngeye yerleştirildi. OneWeb, önümüzdeki iki yıl içerisinde uzaydan internet hizmetine resmen start vermek istiyor.

OneWeb'in dün uzaya gönderdiği ilk partide toplamda altı uydu bulunuyordu. Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden fırlatılan uydular şu anda alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 1200 kilometrelik bir yükseklikte yer alıyor. OneWeb'in kullandığı ifadelere göre 2021 yılına kadar 600'den fazla internet uydusu yörüngeye yerleştirilmiş olacak.

Virginia merkezli bir startup olan OneWeb, şu anda dünyanın birçok ünlü şirketinden yatırım alıyor. OneWeb'e destek olan firmalar arasında Coca-Cola, Softbank, Airbus ve Richard Branson'un Virgin Grup'u gibi uluslararası dev şirketler dikkat çekiyor. Analistlerin ifadelerine göre OneWeb, internet projesinde başarıya ulaşması halinde gelecekte dev bir şirkete dönüşebilir.

OneWeb'in uyduları yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutlarında ve 148 kilogram ağırlığında. Ku-Bandı frekansında çalışan uyduların Antarktika hariç Dünya'nın her tarafında yüksek hızlı 3G, LTE, 5G ve Wi-Fi internet sağlayabileceği söyleniyor. OneWeb'in sağlayacağı küresel bağlantıyla uçaklar, arabalar ve gemiler gibi araçlar transit halindeyken yüksek hızlı internetten faydalanabilecek. Ayrıca internetin ulaşamadığı ekonomik anlamda geri kalmış bölgelere de kolaylıkla internet sağlanabilecek.

Uzaydan internet dönemi başlıyor: ABD'li şirket ilk adımı attı
Uzaydan internet konsepti elbette yeni bir fikir değil. Geçmişte bunu deneyen birçok şirket olmuştu ancak uyduların 35-40 bin kilometre gibi yüksekliklere yerleştiriliyor olmaları nedeniyle hızlar çok düşüktü ve ping değerleri de inanılmaz yüksekti. OneWeb ise artık bu alanda teknolojinin çok büyük yol kat ettiğini söylüyor. Yeryüzü'ne çok daha yakın bir konuma yerleştirilen yeni internet uydularıyla hızlar yüksek, ping değerleriyse düşük olacak.

İlk uyduların yörüngeye yerleştirilmesinin ardından konuyla ilgili açıklamalar yapan OneWeb CEO'su Adrián Steckel,"Günümüzde elektroniğin maliyetleri her geçen gün azalmaya devam ederken internete olan talep ise katlanarak artıyor. OneWeb olarak kimsenin ulaşamadığı yerlere bağlantı sağlama olanağımız var. Potansiyel gerçekten de çok büyük." şeklinde konuştu.

OneWeb'in şu anki hedefi 2020 yılı içerisinde sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmete başlamak. Şirket 2021 yılında da toplam 648 uyduyu yörüngeye yerleştirmiş olmak ve dünya genelinde bağlantı sağlamaya başlamak istiyor. OneWeb sonraki yıllarda ise uydu filosunu genişletip toplam rakamı iki bin hatta üç bine kadar çıkarmayı planlıyor.

OneWeb'in bu alandaki en büyük rakibi ise Yeryüzü'ndeki sağlayıcılar değil de ünlü iş adamı Elon Musk olacak. Musk'ın popüler uzay şirket SpaceX bildiğiniz gibi tıpkı OneWeb gibi bir uzaydan internet projesi üzerinde çalışıyor. Şirketin şu anki hedefi 2021 yılı gibi ilk kez hizmete başlamak. Ayrıca 2025 yılına kadar da toplam 5 bine yakın internet uydusunun alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesi hedefleniyor.

SpaceX ve OneWeb gibi şirketlerin atılımlarıyla önümüzdeki yıllarda uzaydan internet bağlantısı konusunda önemli gelişmeler yaşanacak gibi. Bakalım bu yeni teknolojiden Türkiye'deki insanlarımız da faydalanabilecek mi. 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-47374246 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spider_hip 2 ay en beğenilen
Bizimkiler kendimizi geliştirmeden milleti nasıl kazıklarız derdinde olacağına globalleşme derdinde olsalar neler yaparız. Dünyanın en pislik, en angut taksicileri bizde. Uber geldi. Rekabet oldu ya. Ve tabi ki herkes düzgün, kaliteli ve ucuz hizmeti tercih etti. Pislikler aldı eline bıçak uber kovaladı. "omo onlor vergi vermiyor diye ağladı" "hatta cumhurbaşkanını da tehdit ettiler" Sonra hemen bizim taksileri de az daha adam etme çabaları başladı. Bugüne kadar dilediği gibi at koşturan, milleti ve sinemacıları kazıklayan sinemacılar birliği Netflix geldi. Millet kazıklanmadan, kaliteli hizmete kavuştu, sinemacıların yüzü güldü. "omo hoksoz rekabeeeyt" diye ağlamaya başladılar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Sonunda ülkemizde resmi oyun ithalatı başlıyor, fiyatlar ucuzlar dedik. Aral ithalat namussuzun önde gideni çıktı. Firmalarla fiyatları şişirin diye yazışmaları ortaya çıktıda neyseki bir ton ceza yedi. Vestel kalkıyor biz yabancılarla rekabet edemiyoruz, yabancı teknoloji ürünlerine %50 vergi gelsin diyor, konuyor. Niye rekabet edemiyorsun, koresi, çini, amerikası hepsi birbiriyle vergisiz rekabet ediyor. Sonra ben global markayım, avrupaya açıldım diyorsun. Avrupaya da diyor musun bizim telefonlar hariç tüm markalara %50 vergi koyun yoksa biz rekabet edemeyiz diye? Şimdi sonunda internet geliyor. Afrika ülkelerinin bile gerisinde kalan bize gerçek internet gelecek bu gidişle. Hemen tt, turkcell, vodafone falan başlayacaklar "omo hoksozz rekobeeyyt" diye. Siz de kendinizi geliştirin, lokal olarak tekelleşme sayesinde, tanıdık milletvekilleri bakanlar sayesinde kazıklamaya bakacağınıza gelişin siz dünyaya açılın. Bu tarz ülkemizin sözde büyük firmaları global dünyada pislikleri, aç gözlülükleri yüzünden yutulmaya mahkumlar. Onları her şeylerine göz yuman(para sağolsun) bakan tanıdıklarıda kurtarmaz. Çünkü olay paraysa merak etmeyin yabancılarda yedirmesini bilir. Sonunda avuçlarını yalayan kendileri olur. Olan da bizim komple dışa bağımlı hale gelen ülkemize olur.
Bizimkiler kendimizi geliştirmeden milleti nasıl kazıklarız derdinde olacağına globalleşme derdinde olsalar neler yaparız. Dünyanın en pislik, en angut taksicil...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 2 ay
Bu kadar çok uyduyla radyasyondan öleceğiz.
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oly1786 2 ay
Bu haberi okuyan bizimkiler wikipediayı falan nasıl sansürleriz diye düşünürler, dağa tepeye ovaya her yere internet gelecek, aydınlanacağız diye değil.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 ay
Amerika artık tüm Dünyadaki internet dolaşımını eline alacak gibi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wi Fi 2 ay
Bıktık artık bu "bizde olsa" cilardan. Her haberde aynı yorumlardan, aynı asalaklardan....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
Biz kendi uydumuzu kendi rampamızla gönderene kadar uzayda yer kalmayacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay Askaparta
parsel parsel satarlarsa alırız artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihbayindir 2 ay
Yakın zamanda çok büyük kuş ölümleri olucak 5G gibi sistemler ve benzeri demek mt kareye düşen radyasyon miktarı artacak. sözüm ona ki bunlar atmosfer içinde olacak olaylar ve biz insanoğlu yaptığımızla övünürken bir sürü manyetik alanda masur kalıcaz 5G yi onaylamıyorum ama ne yazık ki gelicek ve bir sürü hayvan heba olacak ilk başta sonrası tabii ki insan evlatları...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 2 ay
Millete anlatamıyorum bunu, diyorum ki Dünya da internet kıtalar arası fiber kablolar ile birbirine bağlı diyorum. Bizim mal millet iyice uçmuşsun diyor. Cahil insanların arasında yaşamak ne kadar zormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nanoteknoloji 2 ay
Eğer bu yapılır ise dünya şuan kinden binlerce kat öteye bir küresel köy olacak. Pasaportlara konum çipleri takılacak. Bunu acı ve şok edici tarafı ise internetin yasaklı olduğu ülkelerde,şehirlerde,köylerde ve evlerde bile internet serbest olacağı için buralarda yaşayanlar büyük bir aydınlanma yaşacaktır. Bununla beraber Çin 1,5 milyar nüfusu tutamayacak ve kavimler göçü gibi çin den tüm dünyaya büyük bir göçler yaşanacaktır. her ülkede en az 5 milyon çinli olacak ve nüfusun demografik yapısını değiştirecektir. Yerel firmalar her zaman gibi avucu yalayarak(Turkcell,Turk Telekom, Vodafone v.b.) rekabet edemeyecektir. çünkü elon muskun oturmamış bu starlink tarifesi gibi her ülkenin gelirine göre 9,90 TL 200 GB paket v.b tarifeler olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enja 2 ay
bizimkilerde uzaya tanzim satış mağzası açar ne var bunda yani
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 2 ay
ttnet tarihe karışır atık inşallah
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 ay
Dünya geneline yaysınlar ,kaç paraysa verir alırım. Maksat bizi sömüren bu heriflerden kurtulmak; taahhüt ücretini de güle oynaya veririm ,bu kan emicilerden kurtulmak için!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 2 ay
Kabloyla iş yapan firmalar kapatsın kepenkleri.. Kabloyla adamların vereceği hızı veremiyorlar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6677 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uzay araştırmaları, uzaydan internet ve
7 etiket daha starlink oneweb Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Kia'nın elektrikli konsept otomobilinde 21 dijital ekran bulunuyor 2 ay X-Men: Dark Phoenix filminin ikinci fragmanı yayınlandı 2 ay GTX 1650’nin bellek kapasitesi ve kutu tasarımı sızdı 2 ay Artık tüm Samsung amiral gemisi telefonlarda Bixby tuşunun işlevi değiştirilebilecek 2 ay Huawei CEO'su: Samsung Galaxy Fold'un tasarımı iyi değil 2 ay Seat'ın ilk elektrikli otomobiline ait görsel paylaşıldı 2 ay MediaTek Helio M70 5G modemi ilk kullanan belli oldu 2 ay Venezuela’nın Petro kripto parası ile kara para akladığı iddia ediliyor 2 ay Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı 2 ay Huracán EVO Spyder’ın tanıtımı Asphalt 9: Legends’ta yapılacak 2 ay Giriş seviyesine Samsung Galaxy A10 takviyesi 2 ay 2019 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı: Yeni motorlar, yeni teknolojiler 2 ay Apple sürücüsüz otomobil projesinde çalışan 190 kişiyi işten çıkarıyor 2 ay Diyabetli hastalarda kuru yemiş tüketimi kardiyovasküler hastalık riskini azaltabiliyor 2 ay Tıraş bıçağına teknolojik dokunuş: Philips OneBlade 2 ay Ferrari'nin 720 beygirlik yeni canavarı tanıtıldı: Ferrari F8 Tributo 2 ay General Mobile GM9 Plus ön inceleme 2 ay Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell'e Airbus'tan teklif 2 ay Thermalright'ın HR-22 Plus pasif işlemcisi soğutucusu görüntülendi 2 ay Boeing’in otonom savaş uçağı ortaya çıktı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Uzaydan internet dönemi başlıyor: ABD'li şirket ilk adımı attı Sonraki Cryptopia varlıklarının yüzde 10’unu kaybetti 2 ay Klavyeli Android telefonu ön siparişe başladı 2 ay Bu yıl içerisinde Android Pie güncellemesi alacak Asus modelleri açıklandı 2 ay BlackBerry, teknolojilerini izinsiz kullandığı için Twitter’ı dava etti 2 ay Samsung'un en iddialı telefonu | Galaxy S10 5G 2 ay Samsung Galaxy A10 modelinin render görüntüleri sızdı 2 ay Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera 2 ay Super AMOLED ekranlı Samsung Galaxy M30 tanıtıldı 2 ay Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı 2 ay Aquaman 2 filminin vizyon tarihi belli oldu 2 ay Porsche’nin en çok satan aracı Macan elektrikli oluyor 2 ay İnce çerçeve, 18.000 mAh batarya | Energizer Power Max P18K ön inceleme 2 ay Resident Evil serisi 90 milyonluk satış rakamına ulaştı 2 ay Casper ürün gamını genişletmeye devam ediyor 2 ay OnePlus 7 kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacak 2 ay Xbox Live Gold Mart ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 2 ay Samsung, katlanabilir Galaxy Fold'u piyasaya sınırlı sayıda sürecek 2 ay Toshiba 18 TB kapasiteli MAMR HDD’leri üzerinde çalışıyor: Plakalar yine ısıtılacak 2 ay PlayStation Plus Mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı 2 ay Steve Wozniak, Apple'ın katlanabilir iPhone konusunda geç kaldığını düşünüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim