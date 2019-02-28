Uzaydan internet dönemi başlıyor: ABD'li şirket ilk adımı attı

https://www.bbc.com/news/science-environment-47374246

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ABD merkezli şirket OneWeb, uzaydan küresel ölçekte yüksek hızlı internet sağlama projesi için ilk önemli adımı attı. Dün gerçekleştirilen bir roket kalkışında şirketin ilk internet uyduları başarıyla yörüngeye yerleştirildi. OneWeb, önümüzdekiuzaydan internet hizmetine resmen start vermek istiyor.OneWeb'in dün uzaya gönderdiği ilk partide toplamdabulunuyordu. Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden fırlatılan uydular şu anda alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 1200 kilometrelik bir yükseklikte yer alıyor. OneWeb'in kullandığı ifadelere göre 2021 yılına kadaryörüngeye yerleştirilmiş olacak.Virginia merkezli bir startup olan OneWeb, şu anda dünyanın birçok ünlü şirketinden yatırım alıyor. OneWeb'e destek olan firmalar arasındave Richard Branson'ungibi uluslararası dev şirketler dikkat çekiyor. Analistlerin ifadelerine göre OneWeb, internet projesinde başarıya ulaşması halinde gelecekte dev bir şirkete dönüşebilir.OneWeb'in uyduları yaklaşıkve 148 kilogram ağırlığında. Ku-Bandı frekansında çalışan uyduların Antarktika hariçyüksek hızlı 3G, LTE, 5G ve Wi-Fi internet sağlayabileceği söyleniyor. OneWeb'in sağlayacağı küresel bağlantıyla uçaklar, arabalar ve gemiler gibi araçlar transit halindeyken yüksek hızlı internetten faydalanabilecek. Ayrıca internetin ulaşamadığı ekonomik anlamda geri kalmış bölgelere de kolaylıkla internet sağlanabilecek.Uzaydan internet konsepti elbette yeni bir fikir değil. Geçmişte bunu deneyen birçok şirket olmuştu ancak uyduların 35-40 bin kilometre gibi yüksekliklere yerleştiriliyor olmaları nedeniyle hızlar çok düşüktü ve ping değerleri de inanılmaz yüksekti. OneWeb ise artık bu alanda teknolojinin çok büyük yol kat ettiğini söylüyor. Yeryüzü'ne çok daha yakın bir konuma yerleştirilen yeni internet uydularıylaolacak.İlk uyduların yörüngeye yerleştirilmesinin ardından konuyla ilgili açıklamalar yapan OneWeb CEO'su Adrián Steckel,"Günümüzde elektroniğin maliyetleri her geçen gün azalmaya devam ederken internete olan talep ise katlanarak artıyor. OneWeb olarakbağlantı sağlama olanağımız var. Potansiyel gerçekten de çok büyük." şeklinde konuştu.OneWeb'in şu anki hedefi 2020 yılı içerisinde sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmete başlamak. Şirket 2021 yılında da toplam 648 uyduyu yörüngeye yerleştirmiş olmak ve dünya genelinde bağlantı sağlamaya başlamak istiyor. OneWeb sonraki yıllarda ise uydu filosunu genişletip toplam rakamı iki bin hatta üç bine kadar çıkarmayı planlıyor.OneWeb'in bu alandaki en büyük rakibi ise Yeryüzü'ndeki sağlayıcılar değil de ünlü iş adamı Elon Musk olacak. Musk'ın popüler uzay şirket SpaceX bildiğiniz gibi tıpkı OneWeb gibi bir uzaydan internet projesi üzerinde çalışıyor. Şirketin şu anki hedefi 2021 yılı gibi ilk kez hizmete başlamak. Ayrıca 2025 yılına kadar da toplam 5 bine yakın internet uydusunun alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesi hedefleniyor.SpaceX ve OneWeb gibi şirketlerin atılımlarıyla önümüzdeki yıllarda uzaydan internet bağlantısı konusunda önemli gelişmeler yaşanacak gibi. Bakalım bu yeni teknolojiden Türkiye'deki insanlarımız da faydalanabilecek mi.