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Uzun süredir beklenen yeni Spotify Wear OS uygulaması kullanıma sunuluyor

Spotify’ın Wear OS platformu için baştan tasarladığı yeni uygulaması yakın zamanda kullanıma sunuluyor. Kullanıcılar artık üçüncü taraf istemci uygulamalarına ihtiyaç duymayacak.
7 ay
1,9b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir beklenen yeni Spotify Wear OS uygulaması kullanıma sunuluyor

Özellikle akıllı telefonlarda sık kullanılan bir uygulamanın akıllı saat üzerinden kontrol edilebilme ihtiyacı da fazla oluyor. Kullanıcı sürekli akıllı telefonuna bakmaktan ziyade anlık olarak saatinden takip edebilme imkanını da istiyor. Bu bakımdan uygulamaların akıllı saat sürümleri aranır hale geldi. Spotify da bunun farkında.

Boşluğu dolduracak

Daha önce Android Wear döneminde yayınlanan ilk Spotify uygulaması, kullanıcının ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleme sağlanamadığı için kullanışsız hale gelmişti. Kullanıcılar da üçüncü taraf uygulamalara yönelmek zorunda kalıyordu.

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Yeni Spotify Wear OS uygulaması ise eskinin eksiklerini unutturarak daha kullanıcı odaklı bir tecrübe sunacak. Parçalar ve oynatma listeleri arasında geçiş, ses kontrolü, yeni müzikler içerisinde gezinti gibi aranan pek çok özellik yeni uygulamada yer alacak. Bununla birlikte uygulama sadece Bluetooth üzerinden telefona bağlanarak çalışıyor. Apple Watch saatlerinde bağımsız Apple Music kullanımına benzer bir özellik şimdilik mevcut değil.

Spotify yeni uygulamasını ön yüklü olarak Michael Kors ve Fossil markalı akıllı saatlerde sunacağını açıkladı. Diğer akıllı saat modellerine dağıtımı ise yıl bitmeden başlayacak. Diğer taraftan Apple Watch tarafında da bir uygulama hazırlığı olduğu biliniyor.

 

https://www.engadget.com/2018/10/17/spotify-app-google-wear-os/ Yorum Yaz
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