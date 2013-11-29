VLC Player, WP8 platformu için geliştiriliyor

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone, uygulama açısından çeşitlenmeye devam ediyor. Kısa zaman içerisinde birçok popüler uygulamaya kavuşan platform, gelen bilgilere göre VLC Player'ı da yakın zaman içerisinde bünyesine katacak.

Diğer platformlarda da yer alan başarılı medya oynatıcısı VLC Player, geliştirici VideoLan'ın resmi Twitter hesabı üzerinden sorulan "WP8 versiyonu hakkında bir çalışmanız var mı ?" sorusuna verilen "Evet üzerinde çalışıyoruz" cevabıyla kesinleştiği üzere yakın zaman içerisinde Windows Phone market üzerinde yerini alacak ve böylece platform popüler bir isime daha ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Uygulamanın resmi yayınlanma tarihi hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

https://twitter.com/videolan