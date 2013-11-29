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VLC Player, WP8 platformu için geliştiriliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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20
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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VLC Player, WP8 platformu için geliştiriliyor
Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone, uygulama açısından çeşitlenmeye devam ediyor. Kısa zaman içerisinde birçok popüler uygulamaya kavuşan platform, gelen bilgilere göre VLC Player'ı da yakın zaman içerisinde bünyesine katacak.
Diğer platformlarda da yer alan başarılı medya oynatıcısı VLC Player, geliştirici VideoLan'ın resmi Twitter hesabı üzerinden sorulan "WP8 versiyonu hakkında bir çalışmanız var mı ?" sorusuna verilen "Evet üzerinde çalışıyoruz" cevabıyla kesinleştiği üzere yakın zaman içerisinde Windows Phone market üzerinde yerini alacak ve böylece platform popüler bir isime daha ev sahipliği yapmaya başlayacak.
Uygulamanın resmi yayınlanma tarihi hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. 

https://twitter.com/videolan Yorum Yaz
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e-Militarist 6 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore


e-Militarist

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Windows Phone 8.1 ile Media Player geliyor.

VLC ye gerek yok

Her formatı oynatacağını sanmıyorum Media Player'ın. Onun yetmediği yerde bu devreye girer. MoliPlayer devreye girer. Birlikten kuvvet doğar. Fazla mal göz çıkarmaz.
TurboCoree-MilitaristYerimizi alalım. Yayınlandığında buradan paylaşalım...
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wolf silver 6 yıl
windows Phone 8 marketinde Mx player yok mu?
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Paroksetin 6 yıl
Bilgisayarımda kullandığım en iyi medya oynatıcı.Çok güzel oldu bu
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Bradley Cooper 6 yıl
o da ücretli olur çok sevinmeyin bence
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl
Ben de moliplayer ın paralısını alacaktım vaz geçtim.Moliplayerın ücretsiz surumu var o da vlc gelene kadar yeter umarım erken çıkar
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__Nikolaus__ 6 yıl
Twitter da Windows Phone ibaresi yok? Wp8 diyor mobil oldugunu nerden anladınız?
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Serhanass 6 yıl __Nikolaus__
#metro arayuzu wp8 😊
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e-Militarist 6 yıl __Nikolaus__
PlayMakers
Twitter da Windows Phone ibaresi yok? Wp8 diyor mobil oldugunu nerden anladınız?

Windows Phone = Wp8 = Mobil.
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xAlfonso 6 yıl
Bana pek lazım olmaz ama gelse iyi olur
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71212514 6 yıl
Ücretli olur büyük ihtimalle ama inş olmaz. Gerçi şu an ki playerdan ben memnunum
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olağan_şüpheli 6 yıl
çoğu insan moliplayer aldı.bence çok gecikti ama ücretsiz olacağı için moli almayanlar alacaktırç benim için farketmiyor nasılsa.


moliplayer altyazıları nasıl oynatıyor beyler ? aynı klaösrde olmasına rağmen oynatmıyor altyazıyı.ne yapmak gerekli.
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DemirKipi 6 yıl
Ücretsiz olursa çok iyi olur, çok da güzel olur.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
MS bu -0- geri uyumluluk politikası ile bu kafa ile gider ise yakında bu durumu VLC bile kurtaramaz !
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