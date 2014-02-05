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VSCO Cam, Android platformu için 2.1 sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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VSCO Cam, Android platformu için 2.1 sürümüne güncellendi
Visual Supply Company tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde iOS sonrası Android platformu için de yayınlanan fotoğraf uygulaması VSCO Cam, yeni özelliklerle 2.1 sürümüne güncellendi.
Android 4 ve üzeri cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen VSCO Cam, içerisinde fotoğraf temelli birçok filtre ve pozlama, sıcaklık, kontrast, kırpma ve döndürme gibi farklı düzenleme araçları barındırıyor. Oldukça modern ve olabildiğince sade bir ara yüze ile gelen uygulama, ekran üzerinden dokunarak netleme ile pozlama yapılmasına imkan tanıyor ve çekilen fotoğrafları harita üzerinde işaretleyebiliyor. Bünyesinde 10 farklı hazır düzenleme şablonu yer alan VSCO CAM, uygulama içi satın alma seçeneğiyle birbirinden farklı başka içerikler de sunabiliyor. Uygulama paylaşma tarafında ise VSCO Grid, Google+, Instagram, Facebook, Twitter ve Weibo gibi servisleri aktif olarak kullanabiliyor. Yayınlanan 2.1 sürümüyle artık büyüklü boyutlu dosyaları dışa aktarma desteğine kavuşan uygulama, aynı zamanda güvenlik ve konum ayarlarıyla ilgili yeniliklerle geliyor, eskiye oranla daha hızlı çalışıyor ve arayüzle alkalı değişikler ile daha sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.
Ücretsiz olarak elde edilen VSCO Cam uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/vsco-cam-2-1-update-342614/ Yorum Yaz
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