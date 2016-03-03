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Valossa AI ile filmlerdeki her ayrıntıyı bulabilirsiniz

Valossa AI denilen video analiz platformu sayesinde filmlerdeki detayları rahatlıkla bulabileceğiz. Örneğin hangi filmlerde Sean Bean öldü sorumuza anında yanıt bulmak mümkün olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Valossa AI ile filmlerdeki her ayrıntıyı bulabilirsiniz
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Bazen izlediğiniz filmlerden birinde bir sahen aklınıza gelir, ama hangi filmde olduğunu hatırlayamazsınız. Örneğin Türk bayrağını bir filmde görmüşsünüzdür, ama filmin adı aklınıza gelmiyordur. Bunun yanında hangi yabancı filmlerde Türk bayrağı var diye de merak edebilirsiniz. Bu soruların yanıtını veren bir video analiz platformu ortaya çıktı.
Valossa AI adı verilen bu platform binlerce film arasından duyguları, mekanları veya özel nesneleri seçebiliyor. Web sitelerinin trafikleriyle ilgili bilgi veren Alexa ile entegre halde çalışacak olan uygulamaa örneğin Gwyneth Paltrow'un kafasının kutuda olduğu film hangisiydi dediğiniz zaman uygulama filmi anında karşınıza çıkarıyor. Sean Bean'in hangi filmlerde öldüğünü merak edenler?
Valossa AI, Netflix gibi içerik sağlayıcılar için üretilmiş. Bu servislerin filmlerinin içeriğini tarayıp gerçek hayatta aranabilir olmalarını sağlıyor. SceneSkim gibi senaryo ve altyazılar üzerinden basit diyalogları veya sahneleri bulmaya yarayan uygulamalardan daha detaylı olan Valossa AI hala erken aşamada olan bir teknoloji, ama fikrin geleceğinin olduğu aşikâr.

http://www.engadget.com/2016/03/03/val-ai-wants-to-figure-out-which-movie-youre-searching-for/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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mcquazer 3 yıl
çok güzel
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St Batuhan 3 yıl
Sean Bean hangi filmlerde ölmüştür? Hmm cevap veriyorum, 1 sn tarıyorum. Kusura bakmayın adam çok ölmüş taramam uzun sürüyor, en iyisi siz başka şeyler arayın ya da oluşturacağım listenin boyutu nedeniyle internetinizi tamamen limitsiz hale getirin.
Güzel bir olay ama netflix'ten falan faydalanması yine de şimdilik kısıtlı. Zaman içinde tercih edilesi olacaktır fazlasıyla.
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