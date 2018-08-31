Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Valve, CS: GO'nun ücretsiz sürümünü yayınladı

Valve, Counter-Strike: Global Offensive'ın ücretsiz bir versiyonunu yayınladı. Steam'de yerini alan oyun sadece bootlara karşı çevrimdışı oynama imkanı sunuyor...
8 ay
17,9b
1
21
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Valve, popüler multiplayer FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive'ın ücretsiz oynanabilen bir versiyonunu çıkardı. Ücretsiz sürüm çevrimdışı destek ile geliyor, böylece çevrimdışı olarak sadece botlara karşı oynayabiliyorsunuz. Ayrıca GOTV aracılığıyla maçları da izleyebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Huawei P20 Pro için dört yeni renk seçeneği duyuruldu"
Oyun tek başına botları öldürme görevi üzerine kurulu. Yani multiplayer oyun deneyimi sunmuyor. Ancak çevrimiçi multiplayer destekli tam sürümünü satın almadan önce oyunu kavramak için yeterli olacağını söyleyelim. Ücretsiz sürüm sadece yeni başlayanların pratik yapmasını sağlayacak.

Counter-Strike: Global Offensive Free Edition çıktı

Oyun, 5 Eylül'de gerçekleşecek olan FACEIT London Major turnuvasından hemen önce geldi. Ücretsiz sürümü kullanan kişiler, en iyi 24 takımın milyonlarca dolarlık ödülleri kazanmak için üç hafta boyunca karşı karşıya geldiği profesyonel maçları seyredebilecekler.
Oyunun ücretsiz sürümü artık yayında ve şu anda Steam'de “Counter-Strike: Global Offensive Free Edition” olarak listeleniyor. Mac, Windows ve Linux platformlarını destekleyen oyunu yüklemek için sisteminizde 16 GB sabit disk alanı olması gerek.

https://beebom.com/counter-strike-global-offensive-free-edition/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fhrstw 8 ay en beğenilen .PanxeR.
Valve hile şirketlerine göz yumuyor. Çünkü hileden ban yiyen tekrar gidip oyunu alıyor zaten adam hileye 400 500 dolar vermiş 10 doları mı veremeyecek? Bir kişiye oyunu 10 kez satıyor böylelikle. Yani valve bir yerde müsade ediyor. Sonra işin oyun içi satın alımı var. Envanteri baştan dizmek zorunda vs. Mesela dotadan örnek vereyim dotada hile oranı acayip düşük hiç karşılaşmıyorsunuz diye bişey yok ama o kadar az ki Cs goya lanet ettiriyor.
Valve hile şirketlerine göz yumuyor. Çünkü hileden ban yiyen tekrar gidip oyunu alıyor zaten adam hileye 400 500 dolar vermiş 10 doları mı veremeyecek? Bir kiş...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Colouse 8 ay
Bana göre çok geç kalınmış bir hamle. Oyunu alana kadar videolar dışında neye benzediğini görme imkanımız pek olmuyor. Demolar eskiden olduğu gibi tekrar yaygınlaşmalı.
Bana göre çok geç kalınmış bir hamle. Oyunu alana kadar videolar dışında neye benzediğini görme imkanımız pek olmuyor. Demolar eskiden olduğu gibi tekrar yaygın...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 8 ay
Multiplayere karışmadıkları sürece sıkıntı yokı , hile vb. sıkıntıları tamamen yok etmek için zam bile yapabilirler cs go ya.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
selAmın AersiyondAleyküm beyler bu versiyondA skin sAtın Alınıyormu AAAAA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 8 ay
Gayet mantıklı bir hamle bence, hem botlarla oynamakta eğlenceli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 8 ay
CS1.5
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
megalo_ 8 ay
Arkadaşlar bu sitede yeniyim.Bir soru soracağım.Ben Steam'de CS:GO envanterimden bazı eşyalar satıyorum ama 15 gün beklemeye alınacak diyor Steam Guard'ı etkinleştirdim ve mobil onaylamayı yaptım ama hala aynı sıkıntıdayım.Yardım ederseniz sevinirim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 8 ay
kendi arkadaşlarınla botlara karşı kapalı oyunda oynama yokmu bundada
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
megalo_ 8 ay WarSaw
Sanırım yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 8 ay
Görende der ki oyun bu sene çıkmış bi de heyecanlananlar var
. 6 senelik oyun, görmeyen bir defa dahi oynamayan yoktur zaten.
Diğer firmalar Ray Tracing,Directx 12, Vulkan vb. uğraşıyor Valve ise yok skin yok free edition boş boş işlerle uğraşıyor. Buna rağmen parayıda yine Valve götürüyor... 4bin saat CS:GO oynayan adamlara da ne anlatsan boş aslında.
Birde Rtx serisi kart alıp bu oyunu oynamaya devam edecek insanlar vardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 8 ay
buna hile yükleyin nefsinizi körleyin, hadi bakem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrFlash16 8 ay
Sonuç olarak crackli indirip botlarla oynayacağına steamdan indirip oynanabilecek.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
ulan bari multi yi yaparsınız free
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 ay
Abartmıyorum her 100 oyuncudan 15'i hile yapıyor. 2-3 tanesi belki ban yiyor onlarında çoğu 72819912. hesabı ile devam ediyor.
CSGO aktif oyuncu sayısında 3 te bire düştü, çünkü bu şartlar altında oyunu oynamak için aptal olmak lazım. Ben bırakalı iyi bir süre oldu, oynayan arkadaşlara da tavsiyem hayat CSGO'dan ibaret değil. Bırakın yeni oyunları tadın, oturun Witcher oynayın, ETS2 oynayın, illa FPS derseneiz RainbowSix oynayın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 8 ay napolyon94
bahsettiğiniz rakamların gerçek ile alakası yok umarım bunu yazarken içinizden geçenleri rastgele yazmamışsınızdır
buradan csgonun tüm zamanlardaki sayılarını kontrol edebilirsin steamcharts.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17920 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, ücretsiz ve
9 etiket daha steam Valve counter-strike: global offensive free edition Oyunlar Yazılım Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Firefox, kötü amaçlı madencilik yazılımlarını engelleyecek 8 ay PES 2019 - İlk Bakış 8 ay The Predator filmi için yeni fragman yayımlandı 8 ay Artık yapay zeka depresyon tanısı koyabilecek 8 ay Reeder yerli telefon fabrikası açtı 8 ay Xiaomi uygun fiyatlı kablosuz şarj cihazını tanıttı 8 ay Suudi Arabistan, Katar'ı ada haline getirerek dünya coğrafyasını değiştiriyor 8 ay Nikon giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesi D3500'ü tanıttı 8 ay Halkbank hatalı döviz kurlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı 8 ay Youtube üzerinden hayır kurumlarına bağış yapılabilecek 8 ay Tüm hizmetler bir yıl içinde e-Devlet'e geçiyor 8 ay Huawei AI Cube akıllı hoparlör duyuruldu 8 ay Özel ses sistemine sahip Lenovo Yoga C930 duyuruldu 8 ay Netgear ve Harman Kardon’dan WiFi tekrarlayıcı özelliğine sahip akıllı hoparlör 8 ay Huawei Mate 20 lansmanı 16 Ekim'de yapılacak 8 ay Line platformu kendi kripto parasını çıkarıyor 8 ay Meizu M8 TENAA web sitesinde yayınlandı 8 ay Hubble, Satürn'ün 'kutup ışıklarını' görüntüledi 8 ay Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi Ekim ayında gelecek 8 ay Lenovo IFA 2018’de ThinkPad X1 Extreme’i tanıttı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Valve, CS: GO'nun ücretsiz sürümünü yayınladı Sonraki İşte katlanabilir ekranlı 'rulo' tablet (VİDEO) 8 ay Huawei P20 Pro için dört yeni renk seçeneği duyuruldu 8 ay Acer IFA 2018’de dünyanın en hafif 15 inç ekrana sahip dizüstü bilgisayarı Swift 5’i tanıttı 8 ay 10 MW gücünde dev rüzgar türbinleri 2020'de geliyor 8 ay Xiaomi Mi Mix 3'in tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 8 ay Moskova'da tanıtılan Lada 4x4 Vision Concept, Niva'nın geleceğini gösteriyor olabilir 8 ay Rusya, Telegram'ın fişini çekmeye kararlı 8 ay Huawei dünyanın ilk 7nm mobil yongasını duyurdu 8 ay BİM'den Apple aksesuarlarıyla ilgili resmi açıklama geldi 8 ay Sony, IFA'da iki yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurdu: HX99 ve HX95 8 ay Meizu 16X, Snapdragon 710 ile TENAA'da listelendi 8 ay Oyun sektörü 2018'de de para basmaya devam ediyor 8 ay Herkes ders alsın! "Oppo Find X incelemesi" 8 ay Google ve Harvard, artçı depremi yapay zeka ile tahmin edecek 8 ay Motorola ilk Android One cep telefonlarını duyurdu 8 ay Google, Wear OS'un tasarımını yeniledi 8 ay Microsoft, Office 365 aboneleri için aygıt yükleme limitini kaldırdı 8 ay Samsung, 8K çözünürlüklü QLED TV'sini tanıttı 8 ay Orijinal boyutta tasarlanan Lego Bugatti Chiron 5 beygirlik motora sahip 8 ay Lenovo Jedi Challenges ile karanlık tarafa geçin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim