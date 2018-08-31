Valve, CS: GO'nun ücretsiz sürümünü yayınladı

Valve, popüler multiplayer FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive'ın ücretsiz oynanabilen bir versiyonunu çıkardı. Ücretsiz sürüm çevrimdışı destek ile geliyor, böylece çevrimdışı olarak sadece botlara karşı oynayabiliyorsunuz. Ayrıca GOTV aracılığıyla maçları da izleyebilirsiniz.

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Oyun tek başına botları öldürme görevi üzerine kurulu. Yani multiplayer oyun deneyimi sunmuyor. Ancak çevrimiçi multiplayer destekli tam sürümünü satın almadan önce oyunu kavramak için yeterli olacağını söyleyelim. Ücretsiz sürüm sadece yeni başlayanların pratik yapmasını sağlayacak.

Counter-Strike: Global Offensive Free Edition çıktı

Oyun, 5 Eylül'de gerçekleşecek olan FACEIT London Major turnuvasından hemen önce geldi. Ücretsiz sürümü kullanan kişiler, en iyi 24 takımın milyonlarca dolarlık ödülleri kazanmak için üç hafta boyunca karşı karşıya geldiği profesyonel maçları seyredebilecekler.

Counter-Strike: Global Offensive Free Edition” olarak listeleniyor. Mac, Windows ve Linux platformlarını destekleyen 16 GB sabit disk alanı olması gerek. Oyunun ücretsiz sürümü artık yayında ve şu anda Steam'de “” olarak listeleniyor. Mac, Windows ve Linux platformlarını destekleyen oyunu yüklemek için sisteminizdesabit disk alanı olması gerek.

https://beebom.com/counter-strike-global-offensive-free-edition/