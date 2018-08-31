Valve, CS: GO'nun ücretsiz sürümünü yayınladı

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Valve, popüler multiplayer FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive'ın ücretsiz oynanabilen bir versiyonunu çıkardı. Ücretsiz sürüm çevrimdışı destek ile geliyor, böylece çevrimdışı olarak sadece botlara karşı oynayabiliyorsunuz. Ayrıca GOTV aracılığıyla maçları da izleyebilirsiniz.Ayrıca Bkz. "Huawei P20 Pro için dört yeni renk seçeneği duyuruldu"
Oyun tek başına botları öldürme görevi üzerine kurulu. Yani multiplayer oyun deneyimi sunmuyor. Ancak çevrimiçi multiplayer destekli tam sürümünü satın almadan önce oyunu kavramak için yeterli olacağını söyleyelim. Ücretsiz sürüm sadece yeni başlayanların pratik yapmasını sağlayacak.
Counter-Strike: Global Offensive Free Edition çıktı
Oyun, 5 Eylül'de gerçekleşecek olan FACEIT London Major turnuvasından hemen önce geldi. Ücretsiz sürümü kullanan kişiler, en iyi 24 takımın milyonlarca dolarlık ödülleri kazanmak için üç hafta boyunca karşı karşıya geldiği profesyonel maçları seyredebilecekler.
Oyunun ücretsiz sürümü artık yayında ve şu anda Steam'de “Counter-Strike: Global Offensive Free Edition” olarak listeleniyor. Mac, Windows ve Linux platformlarını destekleyen oyunu yüklemek için sisteminizde 16 GB sabit disk alanı olması gerek.
https://beebom.com/counter-strike-global-offensive-free-edition/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diğer firmalar Ray Tracing,Directx 12, Vulkan vb. uğraşıyor Valve ise yok skin yok free edition boş boş işlerle uğraşıyor. Buna rağmen parayıda yine Valve götürüyor... 4bin saat CS:GO oynayan adamlara da ne anlatsan boş aslında.
Birde Rtx serisi kart alıp bu oyunu oynamaya devam edecek insanlar vardır
CSGO aktif oyuncu sayısında 3 te bire düştü, çünkü bu şartlar altında oyunu oynamak için aptal olmak lazım. Ben bırakalı iyi bir süre oldu, oynayan arkadaşlara da tavsiyem hayat CSGO'dan ibaret değil. Bırakın yeni oyunları tadın, oturun Witcher oynayın, ETS2 oynayın, illa FPS derseneiz RainbowSix oynayın.
buradan csgonun tüm zamanlardaki sayılarını kontrol edebilirsin steamcharts.com/...
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