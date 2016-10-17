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Valve, Steam üzerinden 10K 360 derece videoya hazırlanıyor

Valve, Steam üzerinden 10K çözünürlüğünde 360 derecelik videoları HTC Vive, Oculus Rift gibi cihazlarda 1080p stream ile aynı bant genişliğinde sunmaya hazırlandığını duyurdu.
2 yıl
1,7b
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10
Diğer Yazılım
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Geçtiğimiz günlerde yapılan Steam Dev Days etkinliğinde Valve, video stream serivsleri Pexvana ve Akamai ile birlikte uyarlamalı 360 derecelik videoları 8K ve 10K çözünürlükte 1080p ile aynı bant genişliğinde sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

8K, 10K çözünürlük, 1080p ile aynı bant genişliğinde nasıl olacak?

 İşte burada da Paxvana'nın uyarlamalı 10K'ya kadar çözünürlük desteği sunan teknolojisi devreye giriyor. Road to VR'ın dediğine göre, tam açılımı "video servisi için kullanıcının baktığı yöne uyarlamalı bitrate" olan teknoloji kullanıcının sadece baktığı açıdaki görüntüyü stream etmeye ve bant genişliğinden tasarruf etmeye yarıyor.
Nvidia'nın ilk defa Shadow Warrior 2 oyununda gördüğümüz Multi-Res Shading teknolojisi ile benzerlik taşıyor. Road to VR açıklamalarına göre başınızı bir bölgeye çevirdiğinizde o bölgede daha yüksek kaliteyi vermek için bant genişliği artıyor, diğer bölgelerde akış duruyor veya daha düşük kaliteye geçiyor ve böylece 10K çözünürlük 1080p ile aynı bant genişliğinde sunulabiliyor.
Bu özelliği Facebook ve diğerleri de benzer mantıkla kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni FOVAS (Field of View Adaptive Streaming) teknolojisi ile Pixvana kendi açık görüntüleme formatı 10K'ya kadar çözünürlük desteği ve uyarlamalı stream tekniklerini destekliyor ve mevcut AVC ve H.264 sıkıştırma formatlarını destekliyor.
Deneyimleyenlerin aktardığına göre kalite beklentilerinin dahi üzerindeymiş ancak tekrarlayan videoda detaylar çok kaliteli olsa da sıkıştırmada tazeleme sorunu varmış. Kafanızı çevirip başka bir açıyla baktığınızda görüntü bir anda pikselleniyor ve deneyimi baltalıyormuş.  Ancak bunlar zamanla düzeltilebilecek şeyler ve sistem nihai sürümüne ulaşmış değil.
Sistem tek açıya bağlı çalıştığı için iyi bir görüntü için klasik sisteme göre çok daha az piksele ihtiyaç duyuyor ve bu da çok iyi bir görüntünün çok daha düşük bant genişliği ile sağlanmasına imkan tanıyor. Araştırmacılara göre Valve VR konusunda doğru yolda ilerliyor ve kendi Steam Link, Steam VR gibi cihazlarının ekosistemini geliştirme ve genişletmeye devam etme konusunda doğru adımları atıyor.

http://www.tweaktown.com/news/54461/valve-teases-10k-resolution-360-degree-video-steam/index.html Yorum Yaz
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lotraranel 2 yıl en beğenilen
Detaya dikkat, adamlarin kalite dusmesi 1080p.
Neyse sayin btk baskani'nin da dedigi gibi biraz bekler oyle oynatiriz.
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*GameOver* 2 yıl
Bizim vatandaşın steam valve 10k böyle şeylerle işi olmamalı
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shadowtr 2 yıl
Spor yayınları dünyada 8K ile kaydediliyor ve trim-zoom-pan yapılarak 4K veya FHD olarak yayınlanıyor.

dpreview.com/...

Bu teknoloji de yine size 10K veya 8K resimin sadece 1K alanını gösterecek, diğer alanlar var ama bakmadığınız için görmüyorsunuz ve görmediğiniz için de yüklenmesine ve bant genişliğini tüketmesine gerek yok.

FoV Adaptive streaming VR için büyük bir adım.
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kartal172 2 yıl
Bizde 3 mbps ile fiberleyip izleriz.
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sniper23 2 yıl
Resmin tamamı mı 10K yoksa downscale mi yapacaklar ?
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teq_sevdam23 2 yıl sniper23
sniper23
Resmin tamamı mı 10K yoksa downscale mi yapacaklar ?

Tablo düşün tablonun sağ üstüne bakıyorsun, o baktığın bölge 10k olarak piksellenip görüş açısının dışında olanda stream edilmicek veya düşük çözünürlükte stream edilecek. Görüntünün her yeri aynı çözünürlükte olmayacak yani. Mantık güzel ama adaptive stream olacağından dolayı ping bağlantının ping değerleri çok önemli sadece geniş ağ bağlantısı yeterli olmayacaktır düşüncesindeyim. Daha stabil internet lazım Avrupa da dahil daha denk gelmedim ben şahsen
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lotraranel 2 yıl en beğenilen
Detaya dikkat, adamlarin kalite dusmesi 1080p.
Neyse sayin btk baskani'nin da dedigi gibi biraz bekler oyle oynatiriz.
2 Yanıt Yanıtla +25
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Captain_Ivy 2 yıl
DVB-S 2 yayının ters versiyonu gibi olmuş. Bakalım tutacak mı..
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interwap 2 yıl lotraranel
lotraranel

Detaya dikkat, adamlarin kalite dusmesi 1080p.

Neyse sayin btk baskani'nin da dedigi gibi biraz bekler oyle oynatiriz.

Sadece kullanıcının baktığı yöndeki görüntüyü indiriyor. Yani sağda ne var diye baktığında görüntünün gelmesini beklerken boynun tutulabilir.
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kadirirdem 2 yıl lotraranel
lotraranel

Detaya dikkat, adamlarin kalite dusmesi 1080p.

Neyse sayin btk baskani'nin da dedigi gibi biraz bekler oyle oynatiriz.

+5
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V4LKyR 2 yıl
HEVC'e benzer bir teknoloji.
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