Valve, Steam üzerinden 10K 360 derece videoya hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan Steam Dev Days etkinliğinde Valve, video stream serivsleri Pexvana ve Akamai ile birlikte uyarlamalı 360 derecelik videoları 8K ve 10K çözünürlükte 1080p ile aynı bant genişliğinde sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

8K, 10K çözünürlük, 1080p ile aynı bant genişliğinde nasıl olacak?

İşte burada da Paxvana'nın uyarlamalı 10K'ya kadar çözünürlük desteği sunan teknolojisi devreye giriyor. Road to VR'ın dediğine göre, tam açılımı "video servisi için kullanıcının baktığı yöne uyarlamalı bitrate" olan teknoloji kullanıcının sadece baktığı açıdaki görüntüyü stream etmeye ve bant genişliğinden tasarruf etmeye yarıyor.

Nvidia'nın ilk defa Shadow Warrior 2 oyununda gördüğümüz Multi-Res Shading teknolojisi ile benzerlik taşıyor. Road to VR açıklamalarına göre başınızı bir bölgeye çevirdiğinizde o bölgede daha yüksek kaliteyi vermek için bant genişliği artıyor, diğer bölgelerde akış duruyor veya daha düşük kaliteye geçiyor ve böylece 10K çözünürlük 1080p ile aynı bant genişliğinde sunulabiliyor.

Bu özelliği Facebook ve diğerleri de benzer mantıkla kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni FOVAS (Field of View Adaptive Streaming) teknolojisi ile Pixvana kendi açık görüntüleme formatı 10K'ya kadar çözünürlük desteği ve uyarlamalı stream tekniklerini destekliyor ve mevcut AVC ve H.264 sıkıştırma formatlarını destekliyor.

Deneyimleyenlerin aktardığına göre kalite beklentilerinin dahi üzerindeymiş ancak tekrarlayan videoda detaylar çok kaliteli olsa da sıkıştırmada tazeleme sorunu varmış. Kafanızı çevirip başka bir açıyla baktığınızda görüntü bir anda pikselleniyor ve deneyimi baltalıyormuş. Ancak bunlar zamanla düzeltilebilecek şeyler ve sistem nihai sürümüne ulaşmış değil.

Sistem tek açıya bağlı çalıştığı için iyi bir görüntü için klasik sisteme göre çok daha az piksele ihtiyaç duyuyor ve bu da çok iyi bir görüntünün çok daha düşük bant genişliği ile sağlanmasına imkan tanıyor. Araştırmacılara göre Valve VR konusunda doğru yolda ilerliyor ve kendi Steam Link, Steam VR gibi cihazlarının ekosistemini geliştirme ve genişletmeye devam etme konusunda doğru adımları atıyor.

http://www.tweaktown.com/news/54461/valve-teases-10k-resolution-360-degree-video-steam/index.html