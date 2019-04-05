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Valve’in AB ülkelerindeki bölge kilidi uygulamasını kaldırması istendi

Ülkelere özel fiyat belirlemek amacıyla kullanılan bölge kilitli oyun satışı, Avrupa Komisyonu’nun aldığı karara göre hatalı görüldü. Başta Valve olmak üzere altı oyun şirketine ceza verilebilir.
1 ay
3,9b
1
17
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Valve’in AB ülkelerindeki bölge kilidi uygulamasını kaldırması istendi
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Avrupa Komisyonu, AB ülkelerindeki oyun satışları üzerinde araştırmalar yaptı. Bu araştırmalar sonucunda “bölge kilidi” yaklaşımının tekelcilik kapsamına girdiğine karar verildi. Oyun şirketlerinin Avrupa’da bölge kilidi sistemine son vermesi isteniyor.

Büyük cezalar gelebilir

Başta Valve olmak üzere Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax isimli altı şirketin, oyun satışı yaparken kullandıkları coğrafi kısıtlamaların anti-tekel kurallarını ihlal ettiği belirtiliyor. Rekabete aykırı tutumda bulunduğu belirlenen şirketler, gelirlerinin yüzde 10’una kadar cezaya tabii tutulabiliyorlar. Henüz net bir bilgi olmasa da bu oyun firmalarına önemli cezalar gelebilir.

Valve’in sahibi olduğu Steam platformu oyun satışı konusunda zirvede olduğu için en çok etkilenecek platform olacaktır. Valve, bölgesel kilit sistemini ülkelere özel oyun fiyatı belirlemek amacıyla kullanıyor. Bu sistem sayesinde örneğin yurt dışında dolar bazında çok daha pahalı olan bir oyunu ülkemizde daha uygun fiyata alabiliyoruz.

Valve’in AB ülkelerindeki bölge kilidi uygulamasını kaldırması istendi
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Avrupa içerisinde ise Almanya, İngiltere gibi ülkelerdeki oyuncuların, Polonya, Estonya vb. daha uygun fiyatlı ülkelerden oyun almaya çalışmasına sebep oluyor. Bu durum AB’nin “tek dijital market” hedefiyle de çatışmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Android Q ile “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni her seferinde sıfırlanıyor"

Avrupa Birliği’nin temel amacı ABD’deki tüm eyaletlerde fiyatların aynı olmasına benzer şekilde Avrupa ülkeleri arasında da uyumu sağlamak. Oyun firmaları da daha önce belirttiğimiz gibi özellikle kişi başına düşen gelirin düşük olduğu ülkelere özel fiyatlandırmalar yapmak istiyor. En azından Avrupa için bu isteklerine son vermeleri gerecek.


https://www.theverge.com/2019/4/5/18296527/european-commission-valve-antitrust-objections-games-price Yorum Yaz
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carlos1111 1 ay
Türkiye bir AB ülkesi olmadığı için bizi etkilemeyecek olaydır.
Şunu da şuraya bırakayım. dusuncemektebi.com/...
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SheKilLll 1 ay
her ülkenin ekonomisi farklı ,adamlar da bence gayet güzel şekilde ülkelerin alım gücüne göre dengelemiş fiyatları ne elliyonuz
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emre1393 1 ay
avrupa birliği asgari ücreti de eşitleyecekse tüm ülkelerde neden olmasın.
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DokuzKuyrukluTilki 1 ay
Bunlar da iyice sapıttı. Nerede saçma şey var onu tartışmaya başladılar.
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Ohol Oula 1 ay
Volvo niye böyle bir şey yapıyor ki?
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exoss 1 ay
yazık oldu polonyaya bulgaristana , eğerki avrupa adaletini azıcık anladıysam bu işlem euro bölgesinde uygulanacaktır . yani bulgaristan polonya ve romanya bu uygulama dışında bırakılacaktır . malum o ülkeler euro bölgesinde değil kendi paralarını kullanıyorlar
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tritone 1 ay
bunlar da buldu yolunu yaz cezayi al parayi
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dr20mouse 1 ay
Her ülkenin alım gücü bir değil biz steam'i savunuyorsak bize özel uyguladıkları fiyatlardan dolayı sevunuyoruz.
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scorpion20 1 ay
Steama zam göründü
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Pizza Steve 1 ay
Steam avrupada euro ile oyun fiyatlandırıyor. Avrupada euro kullanmayan ülkeler bunun dışında. Onlara kendi para birimleri ile fiyatlandırılıyor. Örneğin: ingiltere, polonya, isveç. Avrupada euro kullanan ülkelerin hepsinde insanlar aynı parayı ödüyor zaten. Kendilerinin rahatsız olduğu konu -bence- rusya, türkiye, arjantin gibi ülkelerde ucuza fiyatlandırma yapılması. Valve, oyun üreticisi ve dağıtıcısı rahatsız olmuyor. Bunlara ne batıyorsa artık.
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SheKilLll 1 ay
her ülkenin ekonomisi farklı ,adamlar da bence gayet güzel şekilde ülkelerin alım gücüne göre dengelemiş fiyatları ne elliyonuz
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The.Mafia 1 ay
Verin cezayı acımayın
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emre1393 1 ay
avrupa birliği asgari ücreti de eşitleyecekse tüm ülkelerde neden olmasın.
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ab, oyun ve
11 etiket daha steam Valve bölge kilidi capcom bandai namco avrupa biriği coğrafi kilit oyun satışı Oyunlar Yazılım Onur Emre Karadağ
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