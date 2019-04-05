Valve’in AB ülkelerindeki bölge kilidi uygulamasını kaldırması istendi

Avrupa Komisyonu, AB ülkelerindeki oyun satışları üzerinde araştırmalar yaptı. Bu araştırmalar sonucunda “bölge kilidi” yaklaşımının tekelcilik kapsamına girdiğine karar verildi. Oyun şirketlerinin Avrupa’da bölge kilidi sistemine son vermesi isteniyor.

Büyük cezalar gelebilir

Başta Valve olmak üzere Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax isimli altı şirketin, oyun satışı yaparken kullandıkları coğrafi kısıtlamaların anti-tekel kurallarını ihlal ettiği belirtiliyor. Rekabete aykırı tutumda bulunduğu belirlenen şirketler, gelirlerinin yüzde 10’una kadar cezaya tabii tutulabiliyorlar. Henüz net bir bilgi olmasa da bu oyun firmalarına önemli cezalar gelebilir.

Valve’in sahibi olduğu Steam platformu oyun satışı konusunda zirvede olduğu için en çok etkilenecek platform olacaktır. Valve, bölgesel kilit sistemini ülkelere özel oyun fiyatı belirlemek amacıyla kullanıyor. Bu sistem sayesinde örneğin yurt dışında dolar bazında çok daha pahalı olan bir oyunu ülkemizde daha uygun fiyata alabiliyoruz.

Avrupa içerisinde ise Almanya, İngiltere gibi ülkelerdeki oyuncuların, Polonya, Estonya vb. daha uygun fiyatlı ülkelerden oyun almaya çalışmasına sebep oluyor. Bu durum AB’nin “tek dijital market” hedefiyle de çatışmış oluyor.

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Avrupa Birliği’nin temel amacı ABD’deki tüm eyaletlerde fiyatların aynı olmasına benzer şekilde Avrupa ülkeleri arasında da uyumu sağlamak. Oyun firmaları da daha önce belirttiğimiz gibi özellikle kişi başına düşen gelirin düşük olduğu ülkelere özel fiyatlandırmalar yapmak istiyor. En azından Avrupa için bu isteklerine son vermeleri gerecek.

https://www.theverge.com/2019/4/5/18296527/european-commission-valve-antitrust-objections-games-price