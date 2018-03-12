Vatandaş taksitle telefon alamayınca krediye yöneldi

Fibabanka: Telefon satışlarının yüzde 6’sı bizden geçiyor
Taksitle satış yapılamamasının bir sonucu olarak vatandaş ihtiyaç kredilerine yöneldi. Bazı bankalar, perakende mağazalar ile iş birliği yaparak doğrudan mağazada kredi verebilir hale geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Türkiye’de satışı yapılan telefonların yüzde 6’sının Fibabanka kredisi ile alındığını açıkladı.
Mağazalarda hızlıca kredi verilebildiğini vurgulayan Ömer Mert, “Türkiye’nin önde gelen teknoloji marketleri aracılığı ile yerinde kredi hizmeti sunarak ayda yaklaşık 60 bin adet kredi kullandırıyoruz.Banka şubelerinde ortalama 20 dakikada kredi verilirken biz mağazalarda 4 dakikada kredi veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirlikleri ile son 3 ayda ailemize on binlerce yeni müşteri kazandırdık. Şu anda Türkiye’de telefon satışlarının yüzde 6’sı bizim aracılığımızla gerçekleşiyor. Bu oldukça yüksek bir oran” diye konuştu.
Bu rakam sadece Fibabanka için geçerli. ING Bank, Denizbank, Odebank ve daha pek çok bankanın telefon kredisi bulunuyor. Bu bankaların Fibabanka ile benzer adette kredi sattığını varsayarsak ortaya ciddi oranda kredili telefon satışı çıkıyor.
Giderek artan telefon fiyatlarının yanında acil nakit ihtiyacı olan vatandaş da kredi ile telefon alıp bu telefonu satarak nakite dönüştürmeyi tercih ediyor. Çünkü bankalar telefonlar için daha kolay kredi veriyor ve gelir durumunu çok önemsemiyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) tarafından açıklanan rakamlara göre telefonların yüzde 10'u nakit aracı olarak alınıp kutusu açılmadan satılıyor.
https://www.dunya.com/finans/haberler/fibabanka-telefon-satislarinin-yuzde-6si-bizden-geciyor-haberi-406824 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim buradaki eleştrim milletimizin ne kadar gereksizce para harcamasıyla ilgili. Tamamen bilinçsizlik, hava atmak, boş boş çoluk çocuk muhabbeti. Bu ürünler bu fiyatı hak ediyor mu. Tabiki de hayır. Peki millet olarak zengin olsaydık bu iş nereye varacaktı? Arabasını altın kaplayan araplara dönecekti. Bu saçma sapan rezil hareketlerden vazgeçmek gerekiyor artık.