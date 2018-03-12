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Vatandaş taksitle telefon alamayınca krediye yöneldi

Ülkemizde 2014 yılından beri taksitli telefon satışı yasaklanmış durumda. Gönlündeki amiral gemisi akıllı telefonu almak isteyen tüketiciler bankaların telefon kredilerine yöneldi.
1 yıl
8,4b
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139
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vatandaş taksitle telefon alamayınca krediye yöneldi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 2014 yılında yürürlüğe giren düzenlemesi ile cep telefonlarının taksitle satışı yasaklanmıştı. Taksitle satışın yasaklanmasının ardından bazı telefoncular tarafından “taksitle kılıf alana telefon hediye” gibi kampanyalarla taksitle telefon satışı yapılmaya çalışılsa da BDDK, aldığı kararlar ile bu durumu da engellemişti.

Fibabanka: Telefon satışlarının yüzde 6’sı bizden geçiyor

Taksitle satış yapılamamasının bir sonucu olarak vatandaş ihtiyaç kredilerine yöneldi. Bazı bankalar, perakende mağazalar ile iş birliği yaparak doğrudan mağazada kredi verebilir hale geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Türkiye’de satışı yapılan telefonların yüzde 6’sının Fibabanka kredisi ile alındığını açıkladı.

Mağazalarda hızlıca kredi verilebildiğini vurgulayan Ömer Mert, “Türkiye’nin önde gelen teknoloji marketleri aracılığı ile yerinde kredi hizmeti sunarak ayda yaklaşık 60 bin adet kredi kullandırıyoruz.Banka şubelerinde ortalama 20 dakikada kredi verilirken biz mağazalarda 4 dakikada kredi veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirlikleri ile son 3 ayda ailemize on binlerce yeni müşteri kazandırdık. Şu anda Türkiye’de telefon satışlarının yüzde 6’sı bizim aracılığımızla gerçekleşiyor. Bu oldukça yüksek bir oran” diye konuştu.

Bu rakam sadece Fibabanka için geçerli. ING Bank, Denizbank, Odebank ve daha pek çok bankanın telefon kredisi bulunuyor. Bu bankaların Fibabanka ile benzer adette kredi sattığını varsayarsak ortaya ciddi oranda kredili telefon satışı çıkıyor.

Giderek artan telefon fiyatlarının yanında acil nakit ihtiyacı olan vatandaş da kredi ile telefon alıp bu telefonu satarak nakite dönüştürmeyi tercih ediyor. Çünkü bankalar telefonlar için daha kolay kredi veriyor ve gelir durumunu çok önemsemiyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) tarafından açıklanan rakamlara göre telefonların yüzde 10'u nakit aracı olarak alınıp kutusu açılmadan satılıyor.


https://www.dunya.com/finans/haberler/fibabanka-telefon-satislarinin-yuzde-6si-bizden-geciyor-haberi-406824 Yorum Yaz
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canguler917 1 yıl en beğenilen
neredeyse vade farksız taksitle telefon satılırken bunun engellenip,bankaların telefon başına %10 kadar kar ettiği telefon kredilerine ve operatörlerin fahiş fiyattan hatta tanımlı sattığı telefonlara izin vermek,hükümetin bankaları ve operatörleri desteklemek için taksiti kaldırdığını düşündürüyor.
neredeyse vade farksız taksitle telefon satılırken bunun engellenip,bankaların telefon başına %10 kadar kar ettiği telefon kredilerine ve operatörlerin fahiş fi...
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3 Yanıt Yanıtla +183
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vamp 1 yıl
Bu ülkenin vatandaşında(bu coğrafyada) hava atma sorunu var. Halbuki %90 civarında bir oranı standart insanlar. Bu insanların daha çok çalışıp çabalaması gerekirken gidip bu tarz ürünlere para verip aklınca yanındaki insana hava atıyor. Bunun bir üst versiyonu da 300k ya araba alan kişiler. İlk önce git evini al değil mi? Yok abi hava atacak ya. Allah akıl fikir versin.
Benim buradaki eleştrim milletimizin ne kadar gereksizce para harcamasıyla ilgili. Tamamen bilinçsizlik, hava atmak, boş boş çoluk çocuk muhabbeti. Bu ürünler bu fiyatı hak ediyor mu. Tabiki de hayır. Peki millet olarak zengin olsaydık bu iş nereye varacaktı? Arabasını altın kaplayan araplara dönecekti. Bu saçma sapan rezil hareketlerden vazgeçmek gerekiyor artık.
Bu ülkenin vatandaşında(bu coğrafyada) hava atma sorunu var. Halbuki %90 civarında bir oranı standart insanlar. Bu insanların daha çok çalışıp çabalaması gereki...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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AF CoRSe 2 ay
Kullanmasini bilene cok iyi firsat direk fiyat dusuruyor normal sartlarda zaten kredi cekipte telefon alinmaz hatta bana gore hicbirsey alinmaz kredi ile ev arac dahil paran varsa alirsin yoksa almazsin gunun ekonomik sartlarina gore tabi fikrim degisir bu suan icin

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xml-arif 2 ay
borçlanmak için elimizden geleni yapıyoruz
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cumur 2 ay
insan oğlu nelere alışıyor, buna da alıştı bile kimsenin gıkı çıkmıyor ve satışlar tavan
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Fthcyr 2 ay yeni yorumcu
arkadaş her poka niye karışıyorlar
yalandan telefon tüketiminin önüne geçme çabalarının sonuçları kötü oldu
millet bi şekilde yolunu buldu aldı almaya devam eder
ne yaparsan yap
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Lene 2 ay
Gidin bakın Media Mrkette Kuyruk oluyor resmen.
Hatta tartışanı bile gördüm :)
Bizim millete herşey müstahak... Bunlan ilgili güzel söz var ama neyse..
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Taksit olsaydı güzel olurdu. Ne gerek var bankayla falan
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sedeff01 2 ay yeni yorumcu
telefon için kredi kartı dışında kimsenin bi ekstra bütçesi yok . Bu aslında kimin düşünmesi gereken bir nokta bilmiyorum. kredi çekme sadece bunun yansıması bence
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tayfunak 5 ay
banka krediside faizsiz değil, muhakkak farkını tel fiyatına yediriyolardır
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BakimsizTarzan 5 ay
her fırsatta faiz çok kötü faiz çok kötü diye zırlayan hükümet, vatandaşı faizin kucağına iterek adeta siyasal islamın tanımını yaptı. yahu ben kredi kartımın ödemesini 1 saat geçirmemiş bir insanım. faturalarım geldiği gün ödenir. peki neden benim 6-9 taksitle faizsiz telefon alma şansım yok? madem düşüncesizce taksit yapıp, sonra patlayan vatandaşlarını düşünüyorsun, o zaman o patlayan vatandaşa kaldır taksiti
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