Vatandaş taksitle telefon alamayınca krediye yöneldi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 2014 yılında yürürlüğe giren düzenlemesi ile cep telefonlarının taksitle satışı yasaklanmıştı. Taksitle satışın yasaklanmasının ardından bazı telefoncular tarafından “taksitle kılıf alana telefon hediye” gibi kampanyalarla taksitle telefon satışı yapılmaya çalışılsa da BDDK, aldığı kararlar ile bu durumu da engellemişti.

Fibabanka: Telefon satışlarının yüzde 6’sı bizden geçiyor

Taksitle satış yapılamamasının bir sonucu olarak vatandaş ihtiyaç kredilerine yöneldi. Bazı bankalar, perakende mağazalar ile iş birliği yaparak doğrudan mağazada kredi verebilir hale geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Türkiye’de satışı yapılan telefonların yüzde 6’sının Fibabanka kredisi ile alındığını açıkladı.

Mağazalarda hızlıca kredi verilebildiğini vurgulayan Ömer Mert, “Türkiye’nin önde gelen teknoloji marketleri aracılığı ile yerinde kredi hizmeti sunarak ayda yaklaşık 60 bin adet kredi kullandırıyoruz.Banka şubelerinde ortalama 20 dakikada kredi verilirken biz mağazalarda 4 dakikada kredi veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirlikleri ile son 3 ayda ailemize on binlerce yeni müşteri kazandırdık. Şu anda Türkiye’de telefon satışlarının yüzde 6’sı bizim aracılığımızla gerçekleşiyor. Bu oldukça yüksek bir oran” diye konuştu.

Bu rakam sadece Fibabanka için geçerli. ING Bank, Denizbank, Odebank ve daha pek çok bankanın telefon kredisi bulunuyor. Bu bankaların Fibabanka ile benzer adette kredi sattığını varsayarsak ortaya ciddi oranda kredili telefon satışı çıkıyor.

Giderek artan telefon fiyatlarının yanında acil nakit ihtiyacı olan vatandaş da kredi ile telefon alıp bu telefonu satarak nakite dönüştürmeyi tercih ediyor. Çünkü bankalar telefonlar için daha kolay kredi veriyor ve gelir durumunu çok önemsemiyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) tarafından açıklanan rakamlara göre telefonların yüzde 10'u nakit aracı olarak alınıp kutusu açılmadan satılıyor.

https://www.dunya.com/finans/haberler/fibabanka-telefon-satislarinin-yuzde-6si-bizden-geciyor-haberi-406824