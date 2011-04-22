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Ve Samsung i9100 Galaxy S II'nin 3. reklamı da yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
49,4b
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48
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung i9100 Galaxy S II'nin, Güney Kore'deki teknoloji meraklılarıyla buluşmasına artık sayılı günler kala akıllı telefonun reklam trafiği kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre önce yayınlanan ikinci reklamın ardından hazırlanan üçüncü reklam da ortaya çıktı. Hatırlatmak gerekirse ilk reklamda akıllı telefonun Super AMOLED Plus ekranına, ikinci reklamda sesle kontrol özelliğine odaklanılmıştı. Bugün ortaya çıkan reklamda ise otomobil kullanımı esnasında cep telefonuyla mesaj yazmanın ne kadar tehlikeli olduğu, sesle kontrolün mesaj yazmayı ve göndermeyi ne kadar kolaylaştırdığı gösterilmek istenmiş.

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemcisinden, 1 GB RAM'den ve Mali-400MP grafik biriminden güç alan; Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan Galaxy S II'nin diğer teknik özellikleri şu şekilde;

  • 8.5 mm kalınlığında tasarım
  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA+ (HSDPA: 21. Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
  • TouchWiz 4.0 arayüzü
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 4.3-inç boyutunda, 480 x 800 piksel, dokunmatik Super AMOLED Plus ekran
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Jiroskop, ivme sensörü
  • 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • Full HD video kaydı
  • Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
  • Wi-Fi 802.11n + DLNA
  • Bluetooth 3.0 + HS
  • GPS, aGPS
  • NFC desteği
  • MHL portu
  • 1650 mAh batarya

İşte üçüncü reklam;


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nurullah601 8 yıl en beğenilen
adam telefonla arabayı süremiyor. bizim Türklere verecekler bi ayağı gazda bi ayağı direksiyonda iki eli telefonda olur :D
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kımyasal 8 yıl
şu telefonun ozellıklerıne bır bakın avuca sıgan bır dunya gıbı her seyı var :) bakalım tr de fıyatlar nasıl olacak
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Dexxter 8 yıl
Bir apple lafı geçmesin yani adamlar balıklama atlıyor
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ten_don 8 yıl
Yeni çıktığında nexus s ve iphone 4 aldım kullandım sonrada androidi şutladım, bunu merak bile etmiyorum hepsi aynı terane androidlerin.
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maestro_34 8 yıl
çok iyi ya
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TheFormul 8 yıl

ten_don

Yeni çıktığında nexus s ve iphone 4 aldım kullandım sonrada androidi şutladım, bunu merak bile etmiyorum hepsi aynı terane androidlerin.



en iyisini yaparsın
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saijero 8 yıl
1800 TL'yi aşacağını pek düşünmüyorum. Reklamlardan anlaşılacağı üzere bu sesli komut olayını baya çözmüşler anlaşılan. Güzel telefon olucak alacak olanlara şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ahh bende bunun babasını bi alabilseydim :) galaxy S'i
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DH Misafiri 8 yıl
fiyatı bence de baya bi yüksek fiyat olacak çünkü telefon birçok özelliği taşıyo ama ne zman gelecek :)) acaba merakla beklenen konu bu
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dogustansaman 8 yıl
bi de Türkiye ye gelmiyomuş bu telefon
olmaz demeyin (bkz: nokia n900)
gerçi düşündümde gelir lem,gelir...
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manyakurt 8 yıl
Dexxter
revelax Türkiye fiyatını çok merak ediyorum. Onun dışında telefonda yok yok on numara olmuş.
Bir tahmin 1585 tl..Yazı burda kalsın çıkınca tekrar bakıcam tutturdum mu diye :D

Bence imkansız, desire hd bile 1400-1500 arası seyrediyor mediamarkt'da falan. Bence daha fazla olur
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Dexxter 8 yıl
Ben bu forumda iphone 4 2200 den çıkar diyenleri de gördüm.Bir çıktı 1565 ten herkes şaşırdı.Galaxy S te 1475 ten çıktı şimdi düşe düşe 1200 lere hatta peşin fiyatına 1000 tl ye kadar indi.O yüzden 1600 tl den yukarı çıkacağına pek ihtimal vermiyorum.Bu fiyat ta ülkemiz şartlarına göre normal fiyat..
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savinelli 8 yıl
gerçekçi olalım,
nasılsa uzun süre türkçe desteklenmeyecek, desteklense bile doğru düzgün çalışmayacak. ingilizce anlaşmadığımıza göre bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
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El_domingo 8 yıl
ingiltere cıkıs tarihi 27 nisan olarak haberer var...Turkiyeye gelişi içinde 25 mayıs diye tahmin ediyorum...
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Dexxter 8 yıl
El_domingo

ingiltere cıkıs tarihi 27 nisan olarak haberer var...Turkiyeye gelişi içinde 25 mayıs diye tahmin ediyorum...


Samsung türkiye ye önem veriyor apple gibi son sıraya koymaz bizi o yüzden daha erken gelecektir.25 mayıstan daha önce olacağını tahmin ediyorum
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jibe 8 yıl
Ya iyi güzelde bu telefonu alan kişilerde iyi bir diksiyon olması şart o yüzden telefonu almayı düşünenlere önerim diksiyonu iyi olmayanlar şimdiden bir diksiyon kursuna yazılmalı...hahahahhh
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Rouvax 8 yıl
HTC kullanıyordum ama SGS2 tam all in one oldu yahu. Yazılım desteği iyi olursa tadından yenmez.
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Erzsa 8 yıl
agalar bu android telefonlar böyle olursa IOS VE WMP hiç şansı yok birde Htc Telefonlarıda donanımsal olarak çok çok yüksek bu ilerlemeler sonucunda Iphone hazıranda bunlara karsı nasıl bır telefon çıkarır bilemem ancak şu kesin ki Android Ios u geride bırakacak Bana göre android in te k eksiği uygulama sayısını artırarak daha kaliteli uygulama yapmasıdr
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Erzsa 8 yıl
agalar bu android telefonlar böyle olursa IOS VE WMP hiç şansı yok birde Htc Telefonlarıda donanımsal olarak çok çok yüksek bu ilerlemeler sonucunda Iphone hazıranda bunlara karsı nasıl bır telefon çıkarır bilemem ancak şu kesin ki Android Ios u geride bırakacak Bana göre android in te k eksiği uygulama sayısını artırarak daha kaliteli uygulama yapmasıdr
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