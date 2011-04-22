Ve Samsung i9100 Galaxy S II'nin 3. reklamı da yayınlandı

Samsung i9100 Galaxy S II'nin, Güney Kore'deki teknoloji meraklılarıyla buluşmasına artık sayılı günler kala akıllı telefonun reklam trafiği kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre önce yayınlanan ikinci reklamın ardından hazırlanan üçüncü reklam da ortaya çıktı. Hatırlatmak gerekirse ilk reklamda akıllı telefonun Super AMOLED Plus ekranına, ikinci reklamda sesle kontrol özelliğine odaklanılmıştı. Bugün ortaya çıkan reklamda ise otomobil kullanımı esnasında cep telefonuyla mesaj yazmanın ne kadar tehlikeli olduğu, sesle kontrolün mesaj yazmayı ve göndermeyi ne kadar kolaylaştırdığı gösterilmek istenmiş.

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemcisinden, 1 GB RAM'den ve Mali-400MP grafik biriminden güç alan; Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan Galaxy S II'nin diğer teknik özellikleri şu şekilde;

8.5 mm kalınlığında tasarım

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA+ (HSDPA: 21. Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği

TouchWiz 4.0 arayüzü

3.5 mm kulaklık girişi

4.3-inç boyutunda, 480 x 800 piksel, dokunmatik Super AMOLED Plus ekran

16 GB / 32 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

Jiroskop, ivme sensörü

8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş

Full HD video kaydı

Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera

Wi-Fi 802.11n + DLNA

Bluetooth 3.0 + HS

GPS, aGPS

NFC desteği

MHL portu

1650 mAh batarya

İşte üçüncü reklam;