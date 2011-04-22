Ve Samsung i9100 Galaxy S II'nin 3. reklamı da yayınlandı

Samsung i9100 Galaxy S II'nin, Güney Kore'deki teknoloji meraklılarıyla buluşmasına artık sayılı günler kala akıllı telefonun reklam trafiği kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre önce yayınlanan ikinci reklamın ardından hazırlanan üçüncü reklam da ortaya çıktı. Hatırlatmak gerekirse ilk reklamda akıllı telefonun Super AMOLED Plus ekranına, ikinci reklamda sesle kontrol özelliğine odaklanılmıştı. Bugün ortaya çıkan reklamda ise otomobil kullanımı esnasında cep telefonuyla mesaj yazmanın ne kadar tehlikeli olduğu, sesle kontrolün mesaj yazmayı ve göndermeyi ne kadar kolaylaştırdığı gösterilmek istenmiş.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemcisinden, 1 GB RAM'den ve Mali-400MP grafik biriminden güç alan; Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan Galaxy S II'nin diğer teknik özellikleri şu şekilde;
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8.5 mm kalınlığında tasarım
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Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA+ (HSDPA: 21. Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
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TouchWiz 4.0 arayüzü
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3.5 mm kulaklık girişi
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4.3-inç boyutunda, 480 x 800 piksel, dokunmatik Super AMOLED Plus ekran
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16 GB / 32 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
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Jiroskop, ivme sensörü
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8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
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Full HD video kaydı
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Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
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Wi-Fi 802.11n + DLNA
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Bluetooth 3.0 + HS
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GPS, aGPS
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NFC desteği
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MHL portu
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1650 mAh batarya
İşte üçüncü reklam;
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en iyisini yaparsın
olmaz demeyin (bkz: nokia n900)
gerçi düşündümde gelir lem,gelir...
Bence imkansız, desire hd bile 1400-1500 arası seyrediyor mediamarkt'da falan. Bence daha fazla olur
nasılsa uzun süre türkçe desteklenmeyecek, desteklense bile doğru düzgün çalışmayacak. ingilizce anlaşmadığımıza göre bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
Samsung türkiye ye önem veriyor apple gibi son sıraya koymaz bizi o yüzden daha erken gelecektir.25 mayıstan daha önce olacağını tahmin ediyorum
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