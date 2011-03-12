Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve Sony Ericsson Xperia Play, mart ayı sonunda İngiltere sahillerine vuruyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,4b
1
23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Ericsson'un Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji severlerle buluşturduğu oyun odaklı modeli Xperia Play (nam-ı diğer PlayStation Phone) MVC cephesinden gelen bilgilere göre 31 Mart tarihinde İngiltere sahillerine vurabilir.

Expansys tarafından 519,99 Pound'dan ön siparişi alınan Xperia Play'in altı farklı oyunla geleceği söyleniyor. Merak edenler için bu oyunlar Bruce Lee Dragon Warriors, Tetris, Star Battalion, Crash Bandicoot, FIFA 10 ve The Sims 3 olacak. Bunlara ek olarak PlayStation Suite aracılığıyla akıllı telefona 50 civarında oyunun indirilebileceği ifade edilmekte. Oyunlar arasında PS One oyunlarından bazıları da yer alacak.

Sony Ericsson Xperia Play'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, 16 mm kalınlık, oyunlara özel tuş takımı, 4.0 inç boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Timespace arayüzü, Android 2.3 işletim sistemi, 1 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci, microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 2.1, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş ve 1500 mAh batarya göze çarpıyor.


http://www.mcvuk.com/news/43457/Sony-details-Xperia-Play-launch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
ANDROİD değil android olmalı:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferyurt 8 yıl
ABLAM 1NİSANDA İNGİLTERDEN GELİYOR
1 POUND 2.5 ÇARP = TL YANİ 520 POUNDS = 1,333.800 TL SUAN EURODAN DAHA DEGERLİ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayden_s 8 yıl
Çok gereksiz tartışmalar bunlar koskoca sony oyun konsolları konusunda deniyimlerini ne kadar kötü taşıyabilir sizce bu paltforma,tartışılması gereken konu bu he tamam daha iyi performanslı cihazlar elbet var ama altındaki tuş takımı hiç yabana atılacak gibi bi şey değil hatta inanılmaz ötesi hiç bi iphone da veya yalnızca dokunmatik bi cihazda yaşadığınız oyun deneyimi bu cihazın tuşlarıyla yaşayacağınız oyun deneyimi ile bir olabilir mi saçmalamayın arkadaşlar telefon çok iyi olmayabilir ama iyi ve o tuş takımı ile çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amras 8 yıl
Olacağı söyleyeyim; telefon çıkacak, kısa bir süre sonra içinde kullanılan emulator ve oyunlar gücü yeten başka android telefonlarda kullanılabilcek şekilde port edilecek. Bu telefonunda tek esprisi tuş takımı olarak kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drelanteS 8 yıl
Samsung Galaxy s den hiç bir farkı yok cihazın.Hatta eksikleri var.Sadece tuş takımı olduğu içinmi 500 tl fark vericez.Psp oyunlarını falan oynatacağı söleniyor.Kaynak?.Olduda oynatırsa zaten diğer androidleridde böle bir emu cıkar.Tegra 2 bile kulllanmıyor telefon.Ki artık cıkıcak oyunları hepsi tegra 2 uyuml olucak bu cihazda el de patlayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayden_s 8 yıl
PSP ve PS1 oyunlarını oynatacak arkadaşlar yalnız asıl devrim ngp ve maliyeti çok daha yüksek bi cihaz olmasına karşın bu kadar olmayacağını düşünüyorum ki bunda sony tarafından yapılan açıklamada büyük bi etken,aynı zamanda bu fiyat yurt dışı yani türkiye pazarı için 2000 tl giriş seviyesi olur diye tahmin ediyorum ki rezalaet bi fiyat o fiyata xbox 360+ps3 alırsın anlaşılır gibi değil merakla beklediğim bi cihaz tamam elbette ucuzlayacak ama ne kadar zaman sonra ngp çıkmadan ucuzlasa iyi olur yoksa yanlış fiyat politikasından en azından türkiye pazarı için hüsrana uğrayabilirler sonuçta ülkenin gayri safi milli hasılası ortada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Fuego 8 yıl
Cok pahali ve gereksiz. Zavalli Sony! Dikis tutturmak icin girmedigi kilik, atmadigi takla kalmadi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti198080 8 yıl
psp oyunları çalıştırmıyor galiba...androit oyunları çalıştıracakmış ne anlamı kaldı o zaman samsung galaxyde oynatıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl

srky43
psp oyunları çalıştırmıyor galiba...androit oyunları çalıştıracakmış ne anlamı kaldı o zaman samsung galaxyde oynatıyor

Senin kadar düşünememis adamlar tüh:)
Emulatör ile farkı formattaki oyunları da oynatcak cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdekuru 8 yıl
ingilteredekilerde amma ballıymış. herşey önce ingilterede çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lath.Crusader 8 yıl
Türkiye'ye 2 milyardan girer herhalde...
(P990i'nin 1.6 milyar (1.3'ten almıştım), w900i'nin ise 1.7 milyar olduğu zamanları gördü buradaki Se severler)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i run each teen me 8 yıl
sanırım tam aradığım bir şey bu mini canavar ama satın almak için epey bekleyeceğim sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frt-_-ctn 8 yıl
Çok pahalı hakikaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_-_bluedragon_-_ 8 yıl
Se akıllandi artik telleri erken çıkartıyor ins türkiyeyede erken gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
600 pound baya para yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11427 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, 31 mart ve
3 etiket daha android os satış ingiltere
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Logitech Anywhere MX Fare video inceleme "Cam yüzeylerde dahi yüksek hassasiyet!" 8 yıl Asus'un dünya başkan yardımcısıyla Intel'deki çipset sorununu ve yeni nesil donanımları konuştuk 8 yıl Röportaj: Intel'den TeknoKadın Projesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim