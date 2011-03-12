Ve Sony Ericsson Xperia Play, mart ayı sonunda İngiltere sahillerine vuruyor

Sony Ericsson'un Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji severlerle buluşturduğu oyun odaklı modeli Xperia Play (nam-ı diğer PlayStation Phone) MVC cephesinden gelen bilgilere göre 31 Mart tarihinde İngiltere sahillerine vurabilir.

Expansys tarafından 519,99 Pound'dan ön siparişi alınan Xperia Play'in altı farklı oyunla geleceği söyleniyor. Merak edenler için bu oyunlar Bruce Lee Dragon Warriors, Tetris, Star Battalion, Crash Bandicoot, FIFA 10 ve The Sims 3 olacak. Bunlara ek olarak PlayStation Suite aracılığıyla akıllı telefona 50 civarında oyunun indirilebileceği ifade edilmekte. Oyunlar arasında PS One oyunlarından bazıları da yer alacak.

Sony Ericsson Xperia Play'in teknik özelliklerini kısaca özetlersek dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, 16 mm kalınlık, oyunlara özel tuş takımı, 4.0 inç boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Timespace arayüzü, Android 2.3 işletim sistemi, 1 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci, microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 2.1, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş ve 1500 mAh batarya göze çarpıyor.

http://www.mcvuk.com/news/43457/Sony-details-Xperia-Play-launch