Ve Twitter yenileniyor





Kurucusunun ısrarla yalanlamasına rağmen, iddialar gerçek oldu ve Twitter, haber akış kaynağında büyük bir değişikliğe imza attı. Bugünden itibaren Twitter kullanıcıları, ister kronolojik sıraya göre gönderileri okuyabilecek, isterse de önem sırasına göre popüler gönderileri en başa alacak.





Twitter, yapılan yeniliği En İyi Twitler olarak adlandırmış. Kullanıcının takip ettiği kişiler, en çok etkileşime geçtiği gönderiler veya içerikler gibi kriterler dikkate alınarak, haber akışında en popüler ve önemli gönderiler en başa getiriliyor. Bununla birlikte tüm haber akışı değişmeyecek. Popüler bir kaç gönderi en başta sıralanacak ve sonrasında yine kronolojik sıra ile asıl gönderiler aşağıya doğru inecek.









Twitter, bunun kesinlikle haber akışını etkilemeyeceğini belirtiyor. Kullanıcılar isterse ayarlar kısmından bu özelliği açıp kapatabilecek. Ayrıca tüm haber akışında popüler gönderiler sıralanmayacak. Firma daha çok, markaların etkileşimini artırmasını hedefliyor. Markalar, daha ilginç gönderiler atacak ve daha fazla etkileşim sağlayacak. Böylece bu gönderiler, takipçilerinin haber akışlarında daha fazla görünecek. Yapılan denemelerde, markaların bu sayede daha fazla organik etkileşim kazandığı görülmüş.

http://www.cnbc.com/2016/02/10/twitter-rolls-out-tool-to-give-users-option-for-algorithmic-timeline.html