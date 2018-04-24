Venom filminden ilk uzun fragman yayınlandı

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Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin film ve televizyon haklarını elinde bulunduran Sony, kendi sinematik evrenini kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Marvel Studios ile birlikte hazırladığı Spider-Man: Homecoming ile yeni bir Örümcek-Adam film serisi başlatan Sony, bir yandan da Örümcek-Adam çizgi romanlarından tanıdığımız çeşitli karakterlerin filmlerini çekiyor.
Sony'nin Spider-verse olarak adlandırdığı sinematik evrenine öncülük edecek bu karakterlerin başında Venom geliyor. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak Venom, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
Planet of the Symbiotes ve Venom: Lethal Protector çizgi roman serilerinden uyarlanan Venom filmi; genç bir gazeteci olan Eddie Brock'un dünya dışından gelen simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirilmesini anlatacak. Sony'nin yayınladığı bu fragman ile yeni Venom ilk kez görülürken, filmde Venom'dan başka simbiyotların yer alacağı iddiası da doğrulanmış oldu.
Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.
Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın da kısaca görüneceği iddia edilen Venom filmi 5 Ekim'de vizyona girecek.
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Filmi izlemeyi düşünüyorum. Oyuncu kalitesi çok hoşuma gitti. Özellikle Riz Ahmed için izleyeceğim. Gifted filmindeki sigara sesli ablamız Jenny Slate'yi görmekte hoştu.
Riz Ahmed çok yakışmış diye düşünüyorum.
2. filmde Carnage filme dahil olur heral..
Venom karakteri bence en karizmatik karakterlerden biridir. Umarım güzel bir film olur bir de venom ilk tv çizgi dizisindeki seride giyen kişinin istediği kıyafete bürünmesini sağlıyordu. Bakalım öyle bir ek özelliği olacak mı?
Ya da baştan sona bir giriş filmi olup. We are venom u taaa filmin en sonunda mı duyacağız göreceğiz.
Bence Tom hardy kurtarır tek başına,zaten filmde başka oyuncu da yok...
Edit: 10 senedir buradayım, şu forumun adam olduğunu göremeyeceğim... Video ekle diyorum, açıklama 50 karakter olmalı! asd asd diye dolduruyorsun mecbruren, zira kompozisyon yazmayacağız. Eklemiyor videoyu mesaja, sana abuk subuk kod veriyor al bunu ekle... Ekliyorsun mesaja yüklediğin video görünmüyor...
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