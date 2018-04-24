Venom filminden ilk uzun fragman yayınlandı

Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin film ve televizyon haklarını elinde bulunduran Sony, kendi sinematik evrenini kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Marvel Studios ile birlikte hazırladığı Spider-Man: Homecoming ile yeni bir Örümcek-Adam film serisi başlatan Sony, bir yandan da Örümcek-Adam çizgi romanlarından tanıdığımız çeşitli karakterlerin filmlerini çekiyor.

Sony'nin Spider-verse olarak adlandırdığı sinematik evrenine öncülük edecek bu karakterlerin başında Venom geliyor. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak Venom, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

Planet of the Symbiotes ve Venom: Lethal Protector çizgi roman serilerinden uyarlanan Venom filmi; genç bir gazeteci olan Eddie Brock'un dünya dışından gelen simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirilmesini anlatacak. Sony'nin yayınladığı bu fragman ile yeni Venom ilk kez görülürken, filmde Venom'dan başka simbiyotların yer alacağı iddiası da doğrulanmış oldu.

Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.

Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın da kısaca görüneceği iddia edilen Venom filmi 5 Ekim'de vizyona girecek.