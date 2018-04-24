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Venom filminden ilk uzun fragman yayınlandı

Örümcek-Adam çizgi romanlarının en popüler karakterlerinden Venom, kendi filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl vizyona girecek Venom filminden ilk uzun fragman yayınlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,7b
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18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin film ve televizyon haklarını elinde bulunduran Sony, kendi sinematik evrenini kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Marvel Studios ile birlikte hazırladığı Spider-Man: Homecoming ile yeni bir Örümcek-Adam film serisi başlatan Sony, bir yandan da Örümcek-Adam çizgi romanlarından tanıdığımız çeşitli karakterlerin filmlerini çekiyor.
Sony'nin Spider-verse olarak adlandırdığı sinematik evrenine öncülük edecek bu karakterlerin başında Venom geliyor. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak Venom, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
Planet of the Symbiotes ve Venom: Lethal Protector çizgi roman serilerinden uyarlanan Venom filmi; genç bir gazeteci olan Eddie Brock'un dünya dışından gelen simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirilmesini anlatacak. Sony'nin yayınladığı bu fragman ile yeni Venom ilk kez görülürken, filmde Venom'dan başka simbiyotların yer alacağı iddiası da doğrulanmış oldu.
Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.
Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın da kısaca görüneceği iddia edilen Venom filmi 5 Ekim'de vizyona girecek.

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MERNEPTAH 1 yıl en beğenilen
Abi VENOM işte ismide kendide karizma
fragmana bayıldım DC fanıyım ama asla çamurluk edip iyi bir işe kötü demem ben, fragmana bayıldım
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MERNEPTAH 1 yıl
BİZ VENOMUZ, BİTTİM LAN BU SAHNEYE

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ÖzdalDoğru 1 yıl
Sanırım vasat bir film geliyor. Bu karakterin hakkını veremedi Sony.
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DH Misafiri 1 yıl
tom hardy kendi başına kurtarır bu filmi
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Atanamayan Dr. Strange 1 yıl
Hoşuma gitti. Senaryo biraz klişe geldi. Zaten ben pek sevmem böyle süper kahraman filmlerini bakmayın nick'e. Spiderman Dr. strange severim bir. Venomda SM'nin uzantısı.
Filmi izlemeyi düşünüyorum. Oyuncu kalitesi çok hoşuma gitti. Özellikle Riz Ahmed için izleyeceğim. Gifted filmindeki sigara sesli ablamız Jenny Slate'yi görmekte hoştu.

Riz Ahmed çok yakışmış diye düşünüyorum.
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WaylandIZMIR 1 yıl
Amerikan sinema sektörü bu tür çocuk filmleri hariç tamamen öldü. Yeni kral Netflix.
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skllmyh 1 yıl
neden bu karakter Spıderman filminde gelmiyor eskisi gibi ?
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Sylargray 1 yıl skllmyh
Karakter hakları hala Sony'de olduğu için Venom'u şu an için MCU filmlerine dahil edemiyorlar.
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BlackBeasT 1 yıl
Tom Hardy'nin Batman Rising canlandırdığı Bane karakteri oldukça iyiydi. Venomunda hakkını fazlası ile verir.
2. filmde Carnage filme dahil olur heral..
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RaptorFX 1 yıl
Prototype oyununa çok benzeten olmuş. Açıkçası ben de benzettim ancak civciv mi yumurtadan, yumurta mı tavuktan sorusu aklıma geliyor zira oyun ilk çıktığında venoma benzeten de çok olmuştu.
Venom karakteri bence en karizmatik karakterlerden biridir. Umarım güzel bir film olur bir de venom ilk tv çizgi dizisindeki seride giyen kişinin istediği kıyafete bürünmesini sağlıyordu. Bakalım öyle bir ek özelliği olacak mı?
Ya da baştan sona bir giriş filmi olup. We are venom u taaa filmin en sonunda mı duyacağız göreceğiz.
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CaSsErDoDo 1 yıl
Ben fragmanı beğenmedim açıkçası.
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Mianfei 1 yıl
Olley
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tahir40 1 yıl



Bence Tom hardy kurtarır tek başına,zaten filmde başka oyuncu da yok...
Edit: 10 senedir buradayım, şu forumun adam olduğunu göremeyeceğim... Video ekle diyorum, açıklama 50 karakter olmalı! asd asd diye dolduruyorsun mecbruren, zira kompozisyon yazmayacağız. Eklemiyor videoyu mesaja, sana abuk subuk kod veriyor al bunu ekle... Ekliyorsun mesaja yüklediğin video görünmüyor...
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MERNEPTAH 1 yıl
BİZ VENOMUZ, BİTTİM LAN BU SAHNEYE

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ratch 1 yıl MERNEPTAH
Simbiyot Spiderman 3'teki gibi kaplasa yüzünü daha iyi olurdu beni. Bu garip geldi.
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Giresunlufuk 1 yıl MERNEPTAH
Çok karizma bir sahne harbiden. Venom'u mıncıklayasım geldi.
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