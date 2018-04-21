The Division filmini yönetecek isim belli oldu

2016 yılında Ubisoft tarafından yayımlanan Tom Clancy's The Division, oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve daha ilk haftasında satışlardan 330 milyon dolar toplamayı başardı. Bu performansını sonraki haftalarda da sürdüren oyun, Ubisoft'un en çok satan oyunu haline geldi.

Gördüğü bu yoğun ilginin ardından The Division'ı öncelikli projeleri arasına alan Ubisoft, bir yandan oyunun mart ayında duyurulan devam oyunu üzerinde çalışırken, bir yandan da film uyarlaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Bir süredir gündemde olan The Division filmini şekillendirmeye devam eden Ubisoft, filmi yönetmesi için John Wick ve Deadpool 2'nin yönetmeni olan David Leitch ile anlaştı.

Chad Stahelski ile birlikte, son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden John Wick'i yöneterek adını duyuran David Leitch, ikinci filmi Atomic Blonde ile de övgü topladı. Önümüzdeki ay vizyona girecek Deadpool 2'nin de yönetmeni olan Leitch'in The Division filmini yönetecek olması, projeyi bugüne kadar çekilen en heyecan verici oyun uyarlamalarından biri haline getirdi.

Ne var ki The Division, Leitch'in bir sonraki filmi olmayacak. Şu anda Hollywood'un en gözde yönetmenleri arasında yer alan Leitch, önce Dwayne Johnson ve Jason Statham'lı Fast & Furious spinoff'u Hobbs and Shaw'u yönetecek. Ayrıca Atomic Blonde 2 için de hazırlıklarını sürdüren yönetmenin, The Division filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.

Ölümcül bir salgın sonrası büyük ölçüde boşalan ve suçlularla dolan New York'ta geçen The Division; yaşanan salgın krizinin çıkış noktasını bulmak ve şehirde düzeni yeniden sağlamak için görevlendirilen Strategic Homeland Division ajanlarının hikayesini anlatıyor.

David Leitch'in yönetmenliğini üstleneceği The Division filminin başrollerinde Jake Gyllenhaal ve Jessica Chastain yer alacak.

http://variety.com/2018/film/news/david-leitch-the-division-jessica-chastain-jake-gyllenhaal-deadpool-2-1202764110/