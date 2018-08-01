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Venom filminin yeni fragmanı yayımlandı

Ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak Venom filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, film için yeni bir fragman yayımladı. Venom'un yeni bir sinematik evrenin ilk filmi olması bekleniyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
7,3b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Venom filminin yeni fragmanı yayımlandı
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Örümcek-Adam romanlarında yer alan karakterleri bir araya getirecek yeni bir sinematik evren kurmak için hazırlıklarını sürdüren Sony, bu yıl vizyona girecek Venom ile Spider-verse adını verdiği bu yeni evrenin temellerini atacak. Ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak Venom filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, film için yeni bir fragman yayımladı.
Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak Venom filmi, genç bir gazeteci olan Brock'un dünya dışından gelen simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirilmesini anlatacak.
Planet of the Symbiotes ve Venom: Lethal Protector çizgi roman serilerinden uyarlanan filmde sadece Venom değil, diğer simbiyotlar da boy gösterecek. Sony tarafından yayımlanan bu yeni fragman, Venom'ın karşı karşıya geleceği simbiyotlardan birinin de Riot olacağını gösteriyor. Ayrıca daha önce paylaşılan bilgilerde Carnage'ın da filmde yer alacağı iddia edilmişti.
Venom filminin yeni fragmanı yayımlandı
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Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.

Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın da kısaca görüneceği iddia edilen Venom filmi 5 Ekim'de vizyona girecek.


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Sliskelion 10 ay en beğenilen NumenorluDemirci
Bu bir süper kahraman filmi değil.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Mianfei 10 ay
Ula çok fragman yayınladılar resmen filmin önemli tüm sahneleri var. Durağan kısımları izlemek için para vericez galiba :D
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pastadanadam 10 ay
Ama bu Prototype.
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Hobar 10 ay
İyi de adamın suratını niye yalıyor?
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matador_mirkhan 10 ay Hobar
İşte bunlar hep LGBT xD
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hazarRS 10 ay
Son sahnede filmin sonunu izlettiler bildiğin.
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huseyincarnege 10 ay
balon geliyor
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Mianfei 10 ay
Ula çok fragman yayınladılar resmen filmin önemli tüm sahneleri var. Durağan kısımları izlemek için para vericez galiba :D
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Rachsuchtig 10 ay Mianfei
Topu topu 2 fragman yayınlandı
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absamet 10 ay
İngilizce seslendirme süper olmuş Türkçe izlenmez bu film 7+1 de olsa. Tıpkı Dark King Rises ta olduğu gibi ;)
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absamet 10 ay
Oneydi Gıızzz
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NumenorluDemirci 10 ay
abi yapmayın artık yeter kusucam hep aynı tip süperkahraman filminden sıkılmadınızmı yeter yenilikci olun biraz yav
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Sliskelion 10 ay NumenorluDemirci
Bu bir süper kahraman filmi değil.
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Coco.Jambo 10 ay NumenorluDemirci
yaapma yav
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FightFor1 10 ay NumenorluDemirci
Zorla mı izletiyorlar, izleme.
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