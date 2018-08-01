Venom filminin yeni fragmanı yayımlandı

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Örümcek-Adam romanlarında yer alan karakterleri bir araya getirecek yeni bir sinematik evren kurmak için hazırlıklarını sürdüren Sony, bu yıl vizyona girecek Venom ile Spider-verse adını verdiği bu yeni evrenin temellerini atacak. Ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak Venom filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, film için yeni bir fragman yayımladı.

Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak Venom filmi, genç bir gazeteci olan Brock'un dünya dışından gelen simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirilmesini anlatacak.

Planet of the Symbiotes ve Venom: Lethal Protector çizgi roman serilerinden uyarlanan filmde sadece Venom değil, diğer simbiyotlar da boy gösterecek. Sony tarafından yayımlanan bu yeni fragman, Venom'ın karşı karşıya geleceği simbiyotlardan birinin de Riot olacağını gösteriyor. Ayrıca daha önce paylaşılan bilgilerde Carnage'ın da filmde yer alacağı iddia edilmişti.

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Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor. Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini(Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor.filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.



Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın da kısaca görüneceği iddia edilen Venom filmi 5 Ekim'de vizyona girecek.



