Aquaman filminden 5 dakikalık yeni fragman

Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini genişletmeye devam eden Warner Bros, yeni DC uyarlaması Aquaman'in çıkışına hazırlanıyor. Comic-Con'da gösterilen ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Aquaman filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren stüdyo, 21 Aralık'ta gösterime girecek film için 5 dakikalık yeni bir fragman yayımladı.

Comic-Con'da yayımlanan ilk fragman daha çok filmin hikayesine ve Atlantis'in su altı dünyasına odaklanırken, paylaşılan bu yeni fragman filmde önemli bir yer tutacağı söylenen aksiyon sahnelerini ön plana çıkarıyor. Aquaman, özellikle su altı aksiyon sahneleri ile sinemaseverleri etkilemeyi amaçlıyor.

Aquaman'i daha önce Batman v Superman ve Justice League'de de karaktere hayat veren Jason Momoa'nın canlandırdığı filmin yönetmenliğini James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) üstleniyor. Filmin başrollerinde Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.

Su altı imparatorluğu Atlantis'in veliahdı olduğunu öğrenen Arthur Curry'nin hikayesine odaklanan film, Curry'nin halkına liderlik etmek için yıllar sonra Atlantis'e dönmesini anlatıyor.