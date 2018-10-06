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Aquaman filminden 5 dakikalık yeni fragman

Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak yeni DC filmi Aquaman için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, merakla beklenen film için 5 dakikalık bir tanıtım videosu yayımladı.
7 ay
8,6b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini genişletmeye devam eden Warner Bros, yeni DC uyarlaması Aquaman'in çıkışına hazırlanıyor. Comic-Con'da gösterilen ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Aquaman filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren stüdyo, 21 Aralık'ta gösterime girecek film için 5 dakikalık yeni bir fragman yayımladı.
Comic-Con'da yayımlanan ilk fragman daha çok filmin hikayesine ve Atlantis'in su altı dünyasına odaklanırken, paylaşılan bu yeni fragman filmde önemli bir yer tutacağı söylenen aksiyon sahnelerini ön plana çıkarıyor. Aquaman, özellikle su altı aksiyon sahneleri ile sinemaseverleri etkilemeyi amaçlıyor.
Aquaman'i daha önce Batman v Superman ve Justice League'de de karaktere hayat veren Jason Momoa'nın canlandırdığı filmin yönetmenliğini James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) üstleniyor. Filmin başrollerinde Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.
Su altı imparatorluğu Atlantis'in veliahdı olduğunu öğrenen Arthur Curry'nin hikayesine odaklanan film, Curry'nin halkına liderlik etmek için yıllar sonra Atlantis'e dönmesini anlatıyor.

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The Hollow 7 ay
Başlığı görünce aklıma gerçeği geldi.


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Olgi 7 ay
Arkadaşlar dc costantine 2 neden çekmiyor?
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Redunay 7 ay Olgi
Para getirmeyeceği için
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olağan_şüpheli 7 ay
Tadımlık bir süper filmi daha. Fena durmuyor.
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astegon 7 ay
Sonunda DC'den adam gibi bir long-teaser gelmiş. Hele şükür. Ben beğendim. Marvel'in kahramanları fazlaca domine etmişti zaten Hollywood'u. Biraz da DC kahramanlarına bakalım.
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UfukWest 7 ay
Umarım diğer DC Evreni filmleri gibi berbat olmaz, umarım gerçek bir hikayesi olur, gerçi Justice League filmde sadece Superman öne atıp geri kalan tüm karakterleri güçsüz vasat daha aşagı bir sınıf olarak göstermişlerdi yazık.
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ratch 7 ay
Amber Heard da çok güzel
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ratch 7 ay
Kovalamaca sahnesi çok güzel duruyor.
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Mr. Jingles 7 ay
Köpekbalıkları ve diğer deniz canlılarının efektleri nedir öyle?
Animasyon filminden hallice.
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Curb 7 ay
Grafikler Justice League'teki gibi vasat yine.
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Erwin 7 ay Curb
Sen bence bir göz doktoruna görün.
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WB 7 ay
Go home DC..
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