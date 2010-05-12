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Verizon, iPhone'a hazırlanıyor; yeni iPhone, 4G ya da CDMA-GSM desteği sunabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık üç senedir Amerika'da AT&T ile satılan iPhone'un 2010 yılıyla birlikte ülkenin en büyük operatörü olan Verizon Wireless tarafından da satışa sunulacağı bir süredir iddia ediliyordu. Çeşitli kaynaklarca dönem dönem dillendirilen bu iddiayı güçlendirecek yeni bir iddia da CrunchGear tarafından ortaya atıldı.

CrunchGear'ın iddiasına göre 2007 yılından bu yana Verizon Wireless ile birlikte çalışan Landor Associates adlı şirket iPhone reklam kampanyası için sıkı bir çalışma başlattı. 4.Nesil iPhone ile birlikte hayata geçeceği iddia edilen kampanyanın Verizon Wireless için hazırlandığı düşünülüyor. Çünkü iPhone'un reklam işlerini Apple'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı TBWA yürütüyor.

Eğer son söylentiler lafta kalmazsa 100 milyona yakın Verizon abonesi de bu yıldan itibaren iPhone'u kullanma fırsatını elde edebilecek.

Ortaya atılan bu iddia ayrıca yeni nesil iPhone'un 4.Nesil iletişim teknolojisini destekleyeceği yönündeki iddialarını da yeniden gün yüzüne çıkarmış durumda. Çünkü yıllardır CDMA ağı üzerinden hizmet veren Verizon, bu yıldan itibaren GSM tabanlı 4G hizmetini Amerika'da sunmaya başlayacak.

Bakalım Apple, iPhone'u dallandırıp ayrıca CDMA destekli modeli mi hazırlayacak yoksa 4.nesil iPhone 4G desteğine mi sahip olacak. Ya da yeni iPhone hem GSM hemde CDMA desteği mi sunacak ? Yoksa iddialar asılsız mı çıkacak ? Yaklaşık bir ay sonra bu sorunun cevabı Apple tarafından bizlere verilmiş olacak.


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Batuist 9 yıl
aslında resim olarak iphone HD'nin prototip görüntüsünü ekleyebilirdiniz.. sonuçta 3Gye benzemeyeceği açık... prototip her ne kadar son hali olmasada son haline bu resimdekinden daha yakındır düye düşünüyorum...
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