Vestel, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı ile ödülleri toplamaya devam ediyor

Türkiye'nin teknoloji devi Vestel'in çarpıcı tasarımı ile beğeni toplayan şarj modülü Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı, dünyanın dört bir yanından ödüller toplamaya devam ediyor. Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı son olarak da tasarımın kalite onayı olarak kabul edilen Red Dot Award 2017’den ödülle döndü.

Vestel'in beğeni toplayan şarj modülü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Almanya'da düzenlenen Red Dot Award 2017'de “Vehicles and Vehicles Accessories” (Araç ve Araç Aksesuarları) kategorisinde Red Dot ödülünün sahibi oldu.

Aralarında bağımsız tasarımcılar, tasarım profesörleri ve alanında uzman gazetecilerin yer aldığı 40 kişilik jüriden tam not alan Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı, bu kategoride yarışan 5.500'den fazla ürünü geride bırakarak ödüle ulaştı. Jüri, yarışmaya katılan tüm aday projeleri tasarım kalitesi, fonksiyonellik, ergonomi, inovasyon derecesi, malzeme kullanımı, sağlamlık, kullanım kolaylığı ve ekoloji açısından değerlendirdi.

Bu ödül ile birlikte Vestel, aynı cihaz ile dünyaca ünlü 5 ayrı tasarım ödülüne ulaşmış oldu. Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı daha önce Silver A’ Design Award, Plus X Design Award, Good Design Award ve Design Turkey İyi Tasarım ödüllerine layık görülmüştü.