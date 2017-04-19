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Vestel, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı ile ödülleri toplamaya devam ediyor

Vestel'in Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı, en prestijli tasarım ödülleri arasında yer alan Red Dot ödülüne layık görüldü. Cihaz böylece dünyaca ünlü 5 ayrı tasarım ödülüne ulaşmış oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Türkiye'nin teknoloji devi Vestel'in çarpıcı tasarımı ile beğeni toplayan şarj modülü Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı, dünyanın dört bir yanından ödüller toplamaya devam ediyor. Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı son olarak da tasarımın kalite onayı olarak kabul edilen Red Dot Award 2017’den ödülle döndü.
Vestel'in beğeni toplayan şarj modülü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Almanya'da düzenlenen Red Dot Award 2017'de “Vehicles and Vehicles Accessories” (Araç ve Araç Aksesuarları) kategorisinde Red Dot ödülünün sahibi oldu.
Aralarında bağımsız tasarımcılar, tasarım profesörleri ve alanında uzman gazetecilerin yer aldığı 40 kişilik jüriden tam not alan Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı, bu kategoride yarışan 5.500'den fazla ürünü geride bırakarak ödüle ulaştı. Jüri, yarışmaya katılan tüm aday projeleri tasarım kalitesi, fonksiyonellik, ergonomi, inovasyon derecesi, malzeme kullanımı, sağlamlık, kullanım kolaylığı ve ekoloji açısından değerlendirdi.
Bu ödül ile birlikte Vestel, aynı cihaz ile dünyaca ünlü 5 ayrı tasarım ödülüne ulaşmış oldu. Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı daha önce Silver A’ Design Award, Plus X Design Award, Good Design Award ve Design Turkey İyi Tasarım ödüllerine layık görülmüştü.

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mementopolis 2 yıl en beğenilen
Cihazı da biraz tanıtsaydın sevgili editör. 3 paragraf neredeyse aynı şeyleri okuyormuşum gibi oldum :D
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corpixx 2 yıl muxo
muxo
İşçisini asgari ücrete mahkum edip sömürü yuvası yaratan vestel. Sen önce işcine deger ver!

adamlar kaç bin kişiye ekmek yediriyor fabrikalarında birşeyler için çabalıyorlar sende koltuğunda osura osura bu mesajı yazıyorsun.
muxoİşçisini asgari ücrete mahkum edip sömürü yuvası yaratan vestel. Sen önce işcine deger ver!adamlar kaç bin kişiye ekmek yed...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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Ac1DBuRN 2 yıl
Al bunu dağıt şehrin bir yanına. Paramatik tak üstüne, 10 liraya doldursun depoyu. Bak nasıl elektrikli araçlar çoğalıyor sonra...
1 Yanıt Yanıtla +14
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BloomEsk 2 yıl
Her istasyona bulundurma zorunlulugu getireceksin. Olay budur..
tabi insanlarda araba yok diye altyapi yapmiyorlar. Altyapi yok diye araba almiyorlar
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prowl12 2 yıl
Ürünün içeriği de haberde olsa iyi olurdu ona göre bir değerlendirme yapardık.
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Haşin_ErKeK 2 yıl
Bazı arkadaşların anlamadığı su sen vestel almakla yerli telefon almış olmuyorsun yine çin mali bir telefon almış oluyorsun yani öyle yerli kazansın yeaaah demekle olmuyor yine elin cinlisi kazaniyor senin vestel dedigin firma bir üreticiden çok bir ithalatçı dolayısıyla samsung almakla vestel almak arasında döviz çıkışı anlamında hiç bir fark yok.
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Musty3535123 2 yıl Haşin_ErKeK
yok hocam o kadarda değil. sonuçta vestelde kendinden birşeyler katıyor burda topluyor telefonları. müşteri dışardan aldığından daha pahalıya vestelden alıyor ama yurtdışına daha az döviz vermiş oluyor.
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brshr 2 yıl
Her mesajın altına bir halt varmış gibi "avrupa bizi gıskani" diye salak saçma şeyler yazan arkadaşı göremedik. İşine gelmedi herhalde. Yoksan banladılar mı? Yazıııkkk!
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bortecine09 2 yıl
arastirmalarim sonucunda urunle ilgili hic bir detay bilgi bulamadim. Gizlilik acisindan mi sakliyorlar yoksa urunun tasarimdan baska bi ozelligi mi yok anlamadim. herkes bir metni almis, kopyala yapistir yapmis o kadar. ha bir de gorseli var tabi, onu da es gecmeyeyim.
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bortecine09 2 yıl bortecine09
bortecin09

arastirmalarim sonucunda urunle ilgili hic bir detay bilgi bulamadim. Gizlilik acisindan mi sakliyorlar yoksa urunun tasarimdan baska bi ozelligi mi yok anlamadim. herkes bir metni almis, kopyala yapistir yapmis o kadar. ha bir de gorseli var tabi, onu da es gecmeyeyim.

Güzel bir basari tebrik ederim. Ah bi de anlasaydık ne ise yaradigini falan, o zaman tebriğimizin altı dolu olacaktı ama olsun. Degerlendirmeyi yapan 40 kisilik ekip anlamış ya o şimdilik yeterli :)
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BlindGuardianNN 2 yıl
Tabanca !
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lordakrep 2 yıl

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eAkman 2 yıl
Hayırlı olsun, iyi iş çıkarmışlar demekki.
Bir de eklemek istedim de: RedDot un prestiji eskidendi, taa rüşvet skandallarından önce :p
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muxo 2 yıl
İşçisini asgari ücrete mahkum edip sömürü yuvası yaratan vestel. Sen önce işcine deger ver!
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corpixx 2 yıl muxo
muxo
İşçisini asgari ücrete mahkum edip sömürü yuvası yaratan vestel. Sen önce işcine deger ver!

adamlar kaç bin kişiye ekmek yediriyor fabrikalarında birşeyler için çabalıyorlar sende koltuğunda osura osura bu mesajı yazıyorsun.
3 Yanıt Yanıtla +22
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Vestel cidden iyi iş çıkarmış her ne kadar Vestel in devlete yaptırmaya çalıştığı vergi zammı isteğinden sonra vestel den nefret ediyor olsamda cidden çok sevdim tasarım olarak otoparklarda falan koysunlar bunlardan otobanlarada 150 kw dc şarj yapan hızlı şarj istasyonu koysunlar 200 km de bir mtv vergisini 1.6 motorlara bile 2500 tl yap siyah duman atan arabayı motoru veya hangi parçası bozuksa değiştirmeden trafiğe çıkmasını yasakla tamir ettirilemiyorsa preslettir eski arabadan 5 kat daha fazla mtv al Opel ampera e Hyundai ioniq electric Tesla DMA ve diğer elektrikli arabalar nasıl satıyor havamız cidden rusya ve balkanlar hariç en kirli hava avrupada balkanlar gibi elektriği daha çok yenilebilir kanaktan sağlamalıyız ve 2023 te yerli elektrikli ve menzil uzatıcılı arabamız (umit vermiyorum ama ya çıkarsa) direk benzinli dizel motorlar yasaklanmalı trafikteki araçlarda 6 yıl içinde dönüştürme işini yapan firmalara zorunlu olarak elektrikli yada elektrikli + mezil uzatıcıya dönüştürülmeli (ülkede olmayacak şeyleri yazmışım neyse elektrikli ve hibrit modeller çıkıp dizel benzin yasaklandığında zorunlu olarak türkiyedede o arabalar satılacak)
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