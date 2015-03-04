Vestel MWC 2015 etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını sergiledi









İspanya'da düzenlenen MWC 2015 etkinliğine bir çok ülkeden katılımcı bulunurken ülkemizden de Vestel yeni modelleriyle etkinlikte yer aldı. Vestel standında ise Venüs 2 modelinin prototipi de sergilendi.





Yeni modelin amiral gemisi olacağı belirtilirken farklı renk seçeneklerine sahip olacağı belirtildi. Cihaz ile ilgili çok fazla bulunmasa da yılın son çeyreğinde satışa sunulacağı söyleniyor. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan Venüs 2 modelinin premium bir akıllı telefon olacağını söyledi ve sonrasında Venüs 3 ve Venüs 4 modellerinin de çıkarılacağını açıkladı.

Ayrıca Mart ayında satışa çıkacak Venüs Plus modeliyle ilgili Turan Erdoğan kamera performansının arttırıldığını ve daha estetik bir görünüme kavuşturulduğunu belirtti. Fiyat olarak ise piyasadaki modeller ile arasında çok fazla fark olmayacağı açıklandı.

Fuarda Vestel'in yeni kavisli Venüs telefonu da görüldü. Telefonun donanımı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmasa da Samsung Galaxy S6 Edge modelinde gördüğümüz iki tarafı kavisli yapı bu telefonda da görülüyor, tasarıma bakılacak olursa cihazın üst seviyeye hitap edeceğini söylemek yanlış olmaz. Detaylı bilgiler geldiğinde sizlere ulaştıracağız.









fotoğraf Kaan Arlı'nın instagram hesabından alınmıştır Ayrıca büyük telefon üreticilerinin yerli üreticilere karşı pazar payı kaybettiğini dile getiren Erdoğan bunu bir fırsat olarak değerlendireceklerini belirtti. Vestel'in dünyanın bir çok ülkesine akıllı televizyon sattığı belirtirken MWC 2015 etkinliği ile sergilenen Vestel akıllı telefonları satmak isteyen ülkeler için üretim yapılabileceğini söyledi.