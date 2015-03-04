Vestel MWC 2015 etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını sergiledi

İspanya'da düzenlenen MWC 2015 etkinliğine bir çok ülkeden katılımcı bulunurken ülkemizden de Vestel yeni modelleriyle etkinlikte yer aldı. Vestel standında ise Venüs 2 modelinin prototipi de sergilendi.
Yeni modelin amiral gemisi olacağı belirtilirken farklı renk seçeneklerine sahip olacağı belirtildi. Cihaz ile ilgili çok fazla bulunmasa da yılın son çeyreğinde satışa sunulacağı söyleniyor. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan Venüs 2 modelinin premium bir akıllı telefon olacağını söyledi ve sonrasında Venüs 3 ve Venüs 4 modellerinin de çıkarılacağını açıkladı.
Ayrıca Mart ayında satışa çıkacak Venüs Plus modeliyle ilgili Turan Erdoğan kamera performansının arttırıldığını ve daha estetik bir görünüme kavuşturulduğunu belirtti. Fiyat olarak ise piyasadaki modeller ile arasında çok fazla fark olmayacağı açıklandı.
Fuarda Vestel'in yeni kavisli Venüs telefonu da görüldü. Telefonun donanımı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmasa da Samsung Galaxy S6 Edge modelinde gördüğümüz iki tarafı kavisli yapı bu telefonda da görülüyor, tasarıma bakılacak olursa cihazın üst seviyeye hitap edeceğini söylemek yanlış olmaz. Detaylı bilgiler geldiğinde sizlere ulaştıracağız.
Ayrıca büyük telefon üreticilerinin yerli üreticilere karşı pazar payı kaybettiğini dile getiren Erdoğan bunu bir fırsat olarak değerlendireceklerini belirtti. Vestel'in dünyanın bir çok ülkesine akıllı televizyon sattığı belirtirken MWC 2015 etkinliği ile sergilenen Vestel akıllı telefonları satmak isteyen ülkeler için üretim yapılabileceğini söyledi.
fotoğraf Kaan Arlı'nın instagram hesabından alınmıştır
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Fiyat donanım ne zaman çıkacak vs
O kadar vergi getirdiler bir zahmet iyi donanım ve düşük fiyat ile satsinlar cihazları
işte video linki youtube.com/...
NE DEMİŞLER CEDDİNİ BİLMEYEN (..) PEŞİNDE GEZER.
Boşluğu biliyorsunuz. Yaptığınız yorumlarla kendinize o sözü söyletmeyin.
Sd 610 islemci 2gb ram 32gb hafiza fullhd 5" ekran yapsinlar fiyati da 1000-1299 arasi yapsinlar almayan ne olsun.
Yazılım ve Teknik servisi konusu nasıl?
Lolipop gelmiş mi? gelecek mi?