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Vestel MWC 2015 etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını sergiledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Vestel MWC 2015 etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını sergiledi


İspanya'da düzenlenen MWC 2015 etkinliğine bir çok ülkeden katılımcı bulunurken ülkemizden de Vestel yeni modelleriyle etkinlikte yer aldı. Vestel standında ise Venüs 2 modelinin prototipi de sergilendi. 

Yeni modelin amiral gemisi olacağı belirtilirken farklı renk seçeneklerine sahip olacağı belirtildi. Cihaz ile ilgili çok fazla bulunmasa da yılın son çeyreğinde satışa sunulacağı söyleniyor. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan Venüs 2 modelinin premium bir akıllı telefon olacağını söyledi ve sonrasında Venüs 3 ve Venüs 4 modellerinin de çıkarılacağını açıkladı.
Ayrıca Mart ayında satışa çıkacak Venüs Plus modeliyle ilgili Turan Erdoğan kamera performansının arttırıldığını ve daha estetik bir görünüme kavuşturulduğunu belirtti. Fiyat olarak ise piyasadaki modeller ile arasında çok fazla fark olmayacağı açıklandı.
Fuarda Vestel'in yeni kavisli Venüs telefonu da görüldü. Telefonun donanımı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmasa da Samsung Galaxy S6 Edge modelinde gördüğümüz iki tarafı kavisli yapı bu telefonda da görülüyor, tasarıma bakılacak olursa cihazın üst seviyeye hitap edeceğini söylemek yanlış olmaz. Detaylı bilgiler geldiğinde sizlere ulaştıracağız. 

Ayrıca büyük telefon üreticilerinin yerli üreticilere karşı pazar payı kaybettiğini dile getiren Erdoğan bunu bir fırsat olarak değerlendireceklerini belirtti. Vestel'in dünyanın bir çok ülkesine akıllı televizyon sattığı belirtirken MWC 2015 etkinliği ile sergilenen  Vestel akıllı telefonları satmak isteyen ülkeler için üretim yapılabileceğini söyledi.

Vestel MWC 2015 etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını sergiledi
fotoğraf Kaan Arlı'nın instagram hesabından alınmıştır 

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trakyAli-1986 4 yıl
Inadina yerli deyip reklam yaparlar sorsak vestel sahibi üst düzey yöneticileri sattıkları telefonu mu kullanıyor yoksa laf ettikleri diğer markalari mı. Sanmıyorum kendi sattığını kullansın.
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Genç Düşünür 4 yıl
Ortaya kaliteli ürünler koyulmadıktan sonra yeni akıllı telefonların duyulmasının ne önemi kalıyor?
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köfteciŞakir 4 yıl
Vergi olayından sonra o imajı zor siler satmayan telefon artık hiç satmaz.Ben zaten almıyordum ha illa yerli almak istersem aklımda olan firmalar var problem yok.
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bugraakkoc 4 yıl
Bu cihazlardan haber yok mu yav mart ayında söylediler hala bir gelişme yok

Fiyat donanım ne zaman çıkacak vs

O kadar vergi getirdiler bir zahmet iyi donanım ve düşük fiyat ile satsinlar cihazları
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FatihAsl 4 yıl
Vestele Düşmanmısınız. O halde verdiğim link deki videoyu izleyin. Düşmanınızı iyi tanıyın.
işte video linki youtube.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaş ne balta insanlar var. Yürüyün gidin 2-3 milyara gavurun telefonunu alın. Yerli burdayken bu yorumları yapanlar bide milliyetçidir şimdi. Destek ol ki VESTEL o firmaları geçsin. Unutmayın VESTEL KARAYEL adında iha bile üretiyor telefon ne ki. En iyisini yapar yeter ki destek olun. VE unutmayın VESTEL e karşı paralı şövalyeliğini yaptığınız o ülkeler 100 yıl önce Türk lokumu yemeye gidiyoruz diye anneanneleriniz için geliyorlardı.
NE DEMİŞLER CEDDİNİ BİLMEYEN (..) PEŞİNDE GEZER.
Boşluğu biliyorsunuz. Yaptığınız yorumlarla kendinize o sözü söyletmeyin.
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DH Misafiri 4 yıl
bütün elektronik alet üretenler günümüz dünyasına gelinen anonim denecek hale gelmiş teknoloji yi topluyor. apple dan samsung a hepsi çin de montajı yapılan ürünlerdir. bu rada ki sorun olaya nasıl baktıgınızdır. sizlerde bir samsun un yerli bir versiyononun dunyaya gelmesini istiyormusunuz? yoksa ben bu urunu ureten ulkeye hicbir urun satmadan onun urunu alıp yasamak mı isityorum? kendinizi su ornekte arayın ben bir depoda ya da memuriyette calısıp 980 tl maasla 2000 tl lik ithal cinde montajı yapılan samsung ya da apple ı alıyorum . maasımın dusuk olması belirgin bir gercek onuda gecelim benım calıstıgım ısyerı cın e ne satıyor?* hic birsey sadece onların urettıklerını ulkeme ithal dip ülkemde pazarlayıp pay alıyorum bu ekonımk tablo nereye kadar kendını surdurecek?? cevap krız e kadar bır kriz dongusune gişrersiniz reel olarak. sonra da ulkeyı yonetenler ıyı yonetemıyor dersınız. yanlısınıuz var beyler. dunya artık kendı yerli sirketleri uzerınden bir kek en buyuk dılımını almak bu rada kendı vatansasına ıstıhdam yaratmak ıcın savasıyor. 400 milyar dollar daha fazla degerli bir sirketle ulkenızın 800 milyar dollar ına bır bakın. ve kendınıze vestel le samsung u nasıl karsılatırısınız dıye sorun? yapılacak olan fıdan ı sulamaktır baltalamak degıl. 2000 tl ye sırft kendı egonu para verip tatmin etmek ten baska ne yapırsunuz? gosterıs dıyelım senı hergun uzaya mı gotrup getırıyor?????? ya da soyle bakın 1000 tl ye ithal telefon aldım gümrük girisi 700 olsun kalan 3000 ü vergi ve pazarlayıcıya kar. pekı 1000 tl ye vestel alsan vestel bu urunun toplama parcalarının ıthalıne 300-400 verse kalan 700 -600 tl bu ekonımı de istihdam a donecek ve vestel e kar gelecek sozunun arge sı ıcın??? sızce de oyle degılmı???? elın samsun un korelılerı bız den urun alıp bıze para kazandırmazken sızın neden para sacasınız??????
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6.cadde 4 yıl
Kavisli ekranli modeli hayata gecirip
Sd 610 islemci 2gb ram 32gb hafiza fullhd 5" ekran yapsinlar fiyati da 1000-1299 arasi yapsinlar almayan ne olsun.
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yilmazguney 4 yıl
vestel mi aslaaaaa
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muratcool 4 yıl
Arkadaşlar 2. telefon olarak vestel almak istiyorum. Maksat ülkeme daha çok katma değerli girdi kalsın diye.
Yazılım ve Teknik servisi konusu nasıl?
Lolipop gelmiş mi? gelecek mi?
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