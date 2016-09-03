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Vestel, Toshiba’nın Avrupa faaliyetlerini üzerine aldı

Vestel, Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2016’daki 26’ıncı yılında 730 farklı ürününü 3 bin metrekarelik standında sergileyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştı.
2 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2016 tüketici elektroniği fuarında boy gösteren yerli firmamız Vestel, yeni akıllı telefonundan sızdırılan bilgilerin haricinde önemli ortaklıklarla da gündeme geliyor. Firma, Toshiba’nın Avrupa’daki faaliyetlerini üzerine aldığını duyurdu.

Toshiba ve Vestel işbirliği

Vestel, uluslararası pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve stratejik ortaklıklarını güçlendirme hedefi doğrultusunda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladı. İmzalanan bu anlaşmayla Vestel, bu yıl sonuna kadar Toshiba için Avrupa’da yeni bir yapılanma ve organizasyon oluşturarak Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında üretim, satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Vestel ayrıca bilişim teknolojileri ve üretimi daha verimli bir şekilde birleştirmeyi amaçlayan Endüstri 4.0 konseptine geçiş için de çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Türkiye’de Endüstri 4.0 dönüşümünü ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan firma, ülkemizin ilk yerli OLED televizyonu olduğunu belirttiği 65 inçlik yeni modelini IFA fuarında sergiliyor. 4K çözünürlük, HDR, DTS Trusurround ses gibi önemli teknolojilere sahip olan model, fuar sonrasında satışa sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü"

Yine ülkemizde ilk kez görme engellilere yönelik olarak başlatılan Erişilebilirlik Projesi de 10 Eylül itibariyle hayata geçiyor. Proje kapsamında, beyaz eşya ürün gamındaki modellerin üzerine yerleştirilebilecek, Braille alfabesi temelli hazırlanmış servis kitleri ile ürünler görme engelliler için erişilebilir hale getirildi.

 

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mq1n 2 yıl en beğenilen
Gider ayak toshiba'yıda batıracaklar
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Guaire 2 yıl mcgul
mcgul

Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan,emek veren,bu tarz firmalara destek vereceği yerde dalga geçen insanımızı anlayamıyorum...

Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarına inandın yani.
mcgulÜlkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan,emek veren,bu tarz firmalara destek vereceği yerde dalga geçen insanımızı anlayamıyor...
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JoeyBane 2 yıl
Japon+Türk ya patlama yaparlar ya da patlarlar. Tabi Vestel olunca 8-10 defa daha dusunmek gerek
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Hubalahubhub 2 yıl
Kurban bayraminiz mubarek olsun, forumdaslar.
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Hubalahubhub 2 yıl
Desenize toshiba, toshiyi yedi.
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Xiaomi nin sd801 li telefonuyla vestelin sd200 lü telefonu aynı fiyat yav bu adamların hiçbirimi bişey bilmez alo desin yeter mi yani
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Mr. Jingles 2 yıl
Vestel'i sevmem ürünlerini almam ama burada tebrik edilecek bir şey var neden eleştiri yapılıyor?
Ayrıca ilk OLED TV'yi Arçelik yapmamış mıydı? Reklamları dönüyor kanallarda.
1 Yanıt Yanıtla
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Hubalahubhub 2 yıl Mr. Jingles
Bence gumrukten ilk arcelik gecirmis vestel burun farkıyla gumrukte ikinci olmus ;) pabucumun yerlileri.
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atilasat 2 yıl
Toshiba'nın avrupa pazarı için son hamlesi. Koskoca Sharp ki kendi panel teknolojilerini geliştiren ve üreten bir firmaydı o bile çinli montajcı Foxconn tarafından satın alındı. japon firmalar birer birer yok oluyor.
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kadirirdem 2 yıl
düzgün yapabilirlerse iyi gelişme...
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Crauls 2 yıl
Vestelin klimasindan,buzdolabindan,firinindan tvsinden illallah eden bircok kullanicisini bizzat taniyorum.
Ek vergi icin tirmaladiklari zamanida unutmadim
Asla almam aldirmam onermem tavsiye etmem
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mementopolis 2 yıl
Bazen Yorumlari kapatmak gerekiyor. Bence Ülkemiz icin iyi bir haber :) .
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interwap 2 yıl
Vestel'in Avrupada TV pazar payı %20 hedefi ise %25.
Bu anlaşma ile LG'nin Avrupada pazar payının %5'i aşması planlanıyor.
Yani Toshiba'ya Avrupada pazarlama öğreteceğiz. Toshiba'da bize üretim ve kalite öğretsin.
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acbold 2 yıl
Toshiba için Avrupa’da yeni bir yapılanma ve organizasyon oluşturarak Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında üretim, satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olacak.

İyi kötü bir şeyler üretmeye çalışan Vestel. Toshiba için yaptığı üretimlerin satışlarından vs alacağı ücreti tatlı bularak kendi yatırımlarını sonlandırıp bu yöne çekilecek ve fason üretim merkezi haline gelecek. Sonu pek hayırlı durmuyor.
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