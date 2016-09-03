Vestel, Toshiba’nın Avrupa faaliyetlerini üzerine aldı

IFA 2016 tüketici elektroniği fuarında boy gösteren yerli firmamız Vestel, yeni akıllı telefonundan sızdırılan bilgilerin haricinde önemli ortaklıklarla da gündeme geliyor. Firma, Toshiba’nın Avrupa’daki faaliyetlerini üzerine aldığını duyurdu.

Toshiba ve Vestel işbirliği

Vestel, uluslararası pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve stratejik ortaklıklarını güçlendirme hedefi doğrultusunda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladı. İmzalanan bu anlaşmayla Vestel, bu yıl sonuna kadar Toshiba için Avrupa’da yeni bir yapılanma ve organizasyon oluşturarak Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında üretim, satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Vestel ayrıca bilişim teknolojileri ve üretimi daha verimli bir şekilde birleştirmeyi amaçlayan Endüstri 4.0 konseptine geçiş için de çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Türkiye’de Endüstri 4.0 dönüşümünü ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan firma, ülkemizin ilk yerli OLED televizyonu olduğunu belirttiği 65 inçlik yeni modelini IFA fuarında sergiliyor. 4K çözünürlük, HDR, DTS Trusurround ses gibi önemli teknolojilere sahip olan model, fuar sonrasında satışa sunulacak.

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Yine ülkemizde ilk kez görme engellilere yönelik olarak başlatılan Erişilebilirlik Projesi de 10 Eylül itibariyle hayata geçiyor. Proje kapsamında, beyaz eşya ürün gamındaki modellerin üzerine yerleştirilebilecek, Braille alfabesi temelli hazırlanmış servis kitleri ile ürünler görme engelliler için erişilebilir hale getirildi.