Vestel Venus V4’ten gizli bilgiler: sadece Donanımhaber’de!





Yerli akıllı telefon diyerek yola çıkan ve her modelde üstüne biraz daha bir şeyler eklemeyi başaran Vestel, yeni Venüs modelleri için geri sayıma geçti. Mobil Dünya Kongresi’nde boy gösterecek olan cihazlarla ilgili olarak IFA fuarı kapsamında Berlin’de yer alan DonanımHaber editörleri çok özel bilgilere ulaştı.

Vestel cephesinden gelen bilgilere göre şirket Venus V4’ün ilk örneklerini, iş ortaklarına IFA fuarında gizli bir oturumla göstermeyi planlıyormuş ancak son anda bu karardan vazgeçilmiş. Halen üzerindeki çalışmalar süren cihazların özelliklerine dair Almanya’da bulunan editörlerimiz bazı bilgilere ulaştı. Performans ve ek özellikler anlamında önemli güçlendirmelere kavuşacak olan cihazlar, kablosuz şarj özelliğine kavuşuyor. Bu destek orta ve üst sınıf bazı modellerde yer alacak.

Android 7 ve Fiyat 2000TL Altında

Hali hazırda Vestel mühendislerinin elinde Android 7 ile çalışan bazı örnekler de mevcut. Bu cihazlar hem yazılımsal hem de donanımsal olarak test edilmeye devam ediyor. En üst modelin tamamen metal bir gövde ile geleceği de belirtilenler arasında. Ayrıca orta ve üst sınıf versiyonlarda USB Type – C desteğine yer verilecekmiş ve Sony kamera sensörleri kullanılacakmış.





Telefon İşini Başına Yeni Bir İsim Atandı

Bu arada Vestel’de Venüs ile ilgili olarak bir görev değişikliği de gerçekleşmiş durumda. Vestel Venüs v3 sonrasında telefon işinin başına Ahmet Nazif Zorlu’nun oğlu Emre Zorlu geçmiş. İşe dinamizm kattığı söylenen Emre Zorlu, 2009 yılından bu yana Vestel’de görev yapıyor. 2006 yılında Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. İlerleyen günlerde bu cihaza dair elimize daha somut bilgiler geçince yine ilk olarak sizlere aktaran mecra olmaya çalışacağız.