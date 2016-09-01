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Vestel Venus V4’ten gizli bilgiler: sadece Donanımhaber’de!

Vestel’in dördüncü nesil akıllı telefonları ile ilgili yeni gelişmeler var. Üst modelde komple metal gövde, alt versiyonlarda USB Type-C desteği ve Sony kamera sensörü bulunan Venüs modelleri yolda:
2 yıl
24,2b
1
123
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli akıllı telefon diyerek yola çıkan ve her modelde üstüne biraz daha bir şeyler eklemeyi başaran Vestel, yeni Venüs modelleri için geri sayıma geçti. Mobil Dünya Kongresi’nde boy gösterecek olan cihazlarla ilgili olarak IFA fuarı kapsamında Berlin’de yer alan DonanımHaber editörleri çok özel bilgilere ulaştı.
Vestel cephesinden gelen bilgilere göre şirket Venus V4’ün ilk örneklerini, iş ortaklarına IFA fuarında gizli bir oturumla göstermeyi planlıyormuş ancak son anda bu karardan vazgeçilmiş. Halen üzerindeki çalışmalar süren cihazların özelliklerine dair Almanya’da bulunan editörlerimiz bazı bilgilere ulaştı. Performans ve ek özellikler anlamında önemli güçlendirmelere kavuşacak olan cihazlar, kablosuz şarj özelliğine kavuşuyor. Bu destek orta ve üst sınıf bazı modellerde yer alacak.

Android 7 ve Fiyat 2000TL Altında

Hali hazırda Vestel mühendislerinin elinde Android 7 ile çalışan bazı örnekler de mevcut. Bu cihazlar hem yazılımsal hem de donanımsal olarak test edilmeye devam ediyor. En üst modelin tamamen metal bir gövde ile geleceği de belirtilenler arasında. Ayrıca orta ve üst sınıf versiyonlarda USB Type – C desteğine yer verilecekmiş ve Sony kamera sensörleri kullanılacakmış.


Telefon İşini Başına Yeni Bir İsim Atandı

Bu arada Vestel’de Venüs ile ilgili olarak bir görev değişikliği de gerçekleşmiş durumda. Vestel Venüs v3 sonrasında telefon işinin başına Ahmet Nazif Zorlu’nun  oğlu Emre Zorlu geçmiş. İşe dinamizm kattığı söylenen Emre Zorlu, 2009 yılından bu yana Vestel’de görev yapıyor. 2006 yılında Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. İlerleyen günlerde bu cihaza dair elimize daha somut bilgiler geçince yine ilk olarak sizlere aktaran mecra olmaya çalışacağız.


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kaptanos 2 yıl en beğenilen
2000TL altı mı ? Vestel'in bu marka algısı ve bu kadar büyük üreticilerin olduğu pazarda, pazar payını arttırmak için 1000TL'den fazla fiyat vermemesi gerekiyor bence.
2000TL altı mı ? Vestel'in bu marka algısı ve bu kadar büyük üreticilerin olduğu pazarda, pazar payını arttırmak için 1000TL'den fazla fiyat vermemesi gerekiyor...
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TheDcdy 2 yıl
Vestel mi?
Yok almayayım.
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SONEKTRA 2 yıl
Gizli bilgi mi? Hep bunu merak etmiştim
Yanıtla +39
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 2 hf.
İKİ TANE ALDIM.BİRİ ANNEME BİRİ BABAMA.5 KEZ SERVİSE GİTTİ.İLK ALDIĞIMIZDA KONUŞMA SESİ ÇOK KÖTÜYDÜ.KARŞIMIZDAKİ SESİMİZİ TOBOTİK GİBİ ALIYORDU.SONRA NAPTILARSA AZDA OLSA DÜZELTİLER.AMA HALEN SES EKOLU GELİYOR.HOPÖRLERİ AÇIM TA KONUŞMAK İMKANSIZ. BİR DAHA VESTEL İN TOPLU İĞNESİNİ BİLE ALMAM
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etkinus 1 yıl
konu 1 sene önce açılmış ama daha yeni tanıtıldı cihaz.

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DH Misafiri 2 yıl
Vestel Venüs 4 ne zaman satışa çıkacak
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trakyAli-1986 2 yıl
2000 tl ltı dedik sözümüzu tuttuk 1999tl.
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ayavas 2 yıl
ne kadar çok İrlandalı varmış.yada hepsi buradamı toplanmış
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
arçelik telefon üretsin onu bile alırım vestel almam.
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ridvankabas 2 yıl A.B.D(azimBora)
A.B.D(azimBora)

arçelik telefon üretsin onu bile alırım vestel almam.

kafalar politize olmuş dünyaya marka çıkartamamızı açıklıyor bu kafa
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ridvankabas 2 yıl
Telefonla ilgili hiç yeni bilgi yok şubat sonu tanıtılacak denmiş ama ben araştırmalarımda böyle bir hazırlık veya duyuru görmedim bu özellikleriyle fiyatı uygun olursa alacağım ben ev eşyalarında vestel tercih ediyorum en ufak bir sorunla karşılaşmadım burada vestel'i kötülemek için aşırı gayret gösterenleri anlamak mümkün değil. Bugün sadece parça alımını yurtdışından yapıyorlar telefonun %100 ünü kendisi üreten marka var mı? bugün tasarımını yaparsınız yarın işlemci ekran rem yazılımı da üretirsiniz. benim için markanın vestel olması veya sahiplerinin kim olduğu farketmiyor Türkiye'de bir fabrikada üretiliyor olması tercih etmem için önceliğim apple satın alacak bütçem fazlasıyla var ama yerli olanı tercih edeceğim
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DH Misafiri 2 yıl
yuh be bende vestel 5.5x kullandım eşimde vestel v3 5570 kullanıyor ve çok memnunuz.burdaki aşırı eleştirel hatta haksız eleştirilere bakmayın zira yalan ve iftiradan başka birşey değiller.mesela bir mercedes araba günümüzde ne kadar da harika ve muhteşem ama yıllar önceki halini gördünüz mü belki ilk sürümünü gülersiniz inanın.vestelin donanınıma sahip bir telefonu ne kadar da pahalıya alacaksınız bir düşünün ve farkı görün.yalanlara ve iftiralara itibar etmeyin kardeşim vestel venüs harika...
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Guaire 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yuh be bende vestel 5.5x kullandım eşimde vestel v3 5570 kullanıyor ve çok memnunuz.burdaki aşırı eleştirel hatta haksız eleştirilere bakmayın zira yalan ve iftiradan başka birşey değiller.mesela bir mercedes araba günümüzde ne kadar da harika ve muhteşem ama yıllar önceki halini gördünüz mü belki ilk sürümünü gülersiniz inanın.vestelin donanınıma sahip bir telefonu ne kadar da pahalıya alacaksınız bir düşünün ve farkı görün.yalanlara ve iftiralara itibar etmeyin kardeşim vestel venüs harika...

Böyle üye olmayan kişileri hep Vestel, Casper gibi markalara övgü düzerken görüyoruz ne tesadüf.
Sakın bunlara aldanıp paranızı sokağa atmayın.
Günün birinde hak ettikleri zaman -eğer hak edecek bir ürün sunabilirlerse- onlar da takdir edilecektir.
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KarFırtınası28 2 yıl
4gb ram
64gb hafiz
5.7 inc
515 PPI Ekran
full metal kasa
parmak izi okuyucu
nfc
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Captain_Ivy 2 yıl
Vestel venüs telefonları hakkında o kadar kötü yorumlar okudum ki, böyle bir telefonu babama hediye olarak almaktan vazgeçmiştim..
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