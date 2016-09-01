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Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu

Önümüzdeki Cumartesi günü Facebook'un tarihindeki ilk uydusunu taşıyacak olan Falcon 9 roketi Kennedy Uzay Merkezi'nde infilak etti. Patlama sonucu roketle beraber uydu da harap oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,7b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Önümüzdeki Cumartesi günü önemli bir göreve hazırlanan SpaceX, Cape Canaveral Uzay Üssü'nde talihsiz bir kaza yaşadı. Şirketin iki gün sonraki kalkış için hazırladığı Falcon 9 roketi test sırasında infilak ederek dumanlar içinde kaldı. Patlayan roket, Cumartesi günü Facebook'un ilk uydusunu yörüngeye taşıyacaktı.

Birçok ABD haber ajansına son dakika gelişmesi olarak düşen patlama haberleri birkaç dakika önce SpaceX'in resmi Twitter adresi üzerinden de onaylandı. Kazanın fırlatma rampasındaki bir anormallik sonucu gerçekleştiğini belirten şirket, Falcon 9 roketiyle beraber Facebook uydusunun da tamamiyle harap olduğunu açıkladı.

Facebook'un bu Cumartesi günü Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya fırlatmayı planladığı AMOS-6 uydusu oldukça önemli bir değere sahipti. Uydu, Facebook ve diğer altı şirketin (Samsung, Ericsson, MediaTek, Opera Software, Nokia ve Qualcomm) birlikte geliştirdiği Internet.org projesinde kullanılacaktı.

Güncelleme: Elon Musk,"Patlama roketin ikinci kısmındaki oksijen tankında başladı."

SpaceX CEO'su Elon Musk, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın başlangıç noktası olarak roketin üst kısmındaki oksijen tankını gösteriyor. Musk, patlamanın yakıt doldurma esnasında gerçekleştiğini belirtirken kaza nedeninin şu an için tam olarak belirlenemediğini ve olayı araştırmaya devam ettiklerini de ekliyor. 

Güncelleme: Mark Zuckerberg,"Derin bir hayal kırıklığı"

Patlama esnasında Afrika'da bir gezide bulunan Mark Zuckerberg Facebook üzerinden bir mesaj paylaştı. Derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Zuckerberg, kazanın kendileri için maddi anlamda bir problem oluşturmadığını ancak insanları internete bağlama planlarının gecikmesine neden olacağını ifade etti. Falcon 9'la beraber harap olan Facebook uydusu Afrika gibi fakir bölgelere internet bağlantısı taşıyacaktı.
Gelişmeler geldikçe güncellenecektir...
 

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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Dalga geçenler dönüp bir yerlerine bakıp gülsünler. Siz anca IŞİD bombasıyla karşılaşırsınız.
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Boragungoren 3 yıl
Yazık oldu o kadar emek boşuna gitti üzüldüm
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alemburda34 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +16
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tobepeople 3 yıl
Ay'daki Titanyum ile çelikden daha sert ve hafif silah ve uzay mekiği ve jet motorları yapımına kadar kullanılabilir ve dünya'dakinin 10 katı rezerv var yani maliyeti aza indirgemek için Ay'da makineler ile üretip robotlarla işleyip birleştirecek teknoloji ve imkan var bu adamlarda gitsin orada üretip hem daha değerli olan Asteroit Madenciliği yapsınlar hem de dünyaya kargo gibi taşısın işte zaten yakın zamanda yapacaklar ve gelirleri katlanarak artacak Amerika Hindistan ve Çin de bunlar arasında biz de burada diğer ülkelerden petrol getirip 4 farklı fabrika da işleyip benzin üreterek hem ülkeyi kirletelim hem de 1.5 liraya satalım Avrupa'ya kendimiz 5 liraya yaklaşmışken...
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl tobepeople
tobepeople

Ay'daki Titanyum ile çelikden daha sert ve hafif silah ve uzay mekiği ve jet motorları yapımına kadar kullanılabilir ve dünya'dakinin 10 katı rezerv var yani maliyeti aza indirgemek için Ay'da makineler ile üretip robotlarla işleyip birleştirecek teknoloji ve imkan var bu adamlarda gitsin orada üretip hem daha değerli olan Asteroit Madenciliği yapsınlar hem de dünyaya kargo gibi taşısın işte zaten yakın zamanda yapacaklar ve gelirleri katlanarak artacak Amerika Hindistan ve Çin de bunlar arasında biz de burada diğer ülkelerden petrol getirip 4 farklı fabrika da işleyip benzin üreterek hem ülkeyi kirletelim hem de 1.5 liraya satalım Avrupa'ya kendimiz 5 liraya yaklaşmışken...

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abrenax 3 yıl
Hiç mi bilen birinden yardım almamışlar
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StaatSanWalt 3 yıl
Afrikayla ayni durumdayiz zuckerberg bizim su 3 mbitede bir el at, bizimkilerden hayir yok
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ensatech 3 yıl
Patlamayı geçtim de bu projenin altından yine Transhumanizm ve Singularty için çabalanıyor. Bu havadan internet konusunda mesela kontrol elden çıkıyor sağlayıcıda kalıyor.
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teramit 3 yıl
geçmiş olsun emeği geçen herkese,
patlama fırlatma öncesinde olduğundan sigorta ödemiyor.
195 milyon zarar ve vakit kaybı face için.
falcon 9 da nerden baksan 60 milyon eder.
Sanki statik elektrik kıvılcımı gibi duruyor, kapalı havada kulenin ucunda minyatür bir şimşek dünyanın en yanıcı malzemelerinden birini bombaya dönüştürebilir yada kablolarda elektrik kontağı olmuştur yakında açıklarlar.
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DH Misafiri 3 yıl
Deneme-yanılma yöntemi ile gelen başarı en sağlam basarıdır.
-bizim köyün atasözü.
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MHEC 3 yıl
dedim ben su kaynatıyor bu roket diye
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Krone 3 yıl
Mark'ın parası bol, bir uydu daha yaptırır.
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mteke 3 yıl
Bir uydunun yapılması 3 - 5 yıl ve çok emek istiyor.
Mühendislik ve yer modelleri de yedekte vardır, gerekirse çok kısa sürede yeniden yapılır. Ama testler en az altı ay sürer.
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oguzkaancom 3 yıl
O kadar emeğe yazık üzülesi geliyor insanın ama amerikanın yaptığı her şeyden bir bit yemi arar oldum. Üzülemiyorum, hatta insanlığın özgürlüğünün sonlanması biraz daha gecikti gibi hissediyorum.
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Lene 3 yıl
Üzüldüm varya hemde çok... :(
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