Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu

Önümüzdeki Cumartesi günü önemli bir göreve hazırlanan SpaceX, Cape Canaveral Uzay Üssü'nde talihsiz bir kaza yaşadı. Şirketin iki gün sonraki kalkış için hazırladığı Falcon 9 roketi test sırasında infilak ederek dumanlar içinde kaldı. Patlayan roket, Cumartesi günü Facebook'un ilk uydusunu yörüngeye taşıyacaktı.



Birçok ABD haber ajansına son dakika gelişmesi olarak düşen patlama haberleri birkaç dakika önce SpaceX'in resmi Twitter adresi üzerinden de onaylandı. Kazanın fırlatma rampasındaki bir anormallik sonucu gerçekleştiğini belirten şirket, Falcon 9 roketiyle beraber Facebook uydusunun da tamamiyle harap olduğunu açıkladı.



Facebook'un bu Cumartesi günü Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya fırlatmayı planladığı AMOS-6 uydusu oldukça önemli bir değere sahipti. Uydu, Facebook ve diğer altı şirketin (Samsung, Ericsson, MediaTek, Opera Software, Nokia ve Qualcomm) birlikte geliştirdiği Internet.org projesinde kullanılacaktı.

SpaceX CEO'su Elon Musk, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın başlangıç noktası olarak roketin üst kısmındaki oksijen tankını gösteriyor. Musk, patlamanın yakıt doldurma esnasında gerçekleştiğini belirtirken kaza nedeninin şu an için tam olarak belirlenemediğini ve olayı araştırmaya devam ettiklerini de ekliyor.

Loss of Falcon vehicle today during propellant fill operation. Originated around upper stage oxygen tank. Cause still unknown. More soon.