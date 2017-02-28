Vestel’den Venus serisine yeni bir isim: Z10

Akıllı telefon pazarında başarılı bir çizgi izleyen ve payını sürekli arttıran Vestel, artık gediklisi olduğu MWC 2017 fuarında yeni Venus akıllı telefonunu duyurdu. Vestel Venus Z10 RAM ve kamera tarafında iddialı olmaya çalışacak.

Strateji değişiyor

Vestel bu yıl itibariyle yeni bir stratejiye geçiş yapıyor. Artık giriş seviyesindeki akıllı telefonlar Venus E serisi altında toplanacak. Orta seviyedeki akıllı telefonlar Vestel V adını alacak. Üst seviye telefonlar ise Venus Z çatısı altına girecek.

Vestel Venus Z10 modeli 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran SNapdragon 435 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB LPDDR3 RAM dikkat çekecektir. Depolama kapasitesi ise 64GB ve arttırılabiliyor.

Arka kamera 13MP çözünürlüğünde ve hem OIS hem de yazılımsal EIS ile destekleniyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 3050mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 hızlı şarj özelliğine sahip. Bağlantı noktası USB Tip-C olarak tercih edilmiş.

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Tamamen metal alaşımdan imal edilen modelin altın ve siyah renk seçenekleri olacak. Henüz fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı ancak üst seviye tanımlamasına bakarsak modelin 1000TL-1300TL bandına oturacağını söyleyebiliriz.