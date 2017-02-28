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Vestel’den Venus serisine yeni bir isim: Z10

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, Venus akıllı telefon ailesinin iddialı olmak isteyen yeni modeli Z10’u ilk defa MWC 2017 fuarındaki standında sergiledi. Detaylar yazımızda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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132
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında başarılı bir çizgi izleyen ve payını sürekli arttıran Vestel, artık gediklisi olduğu MWC 2017 fuarında yeni Venus akıllı telefonunu duyurdu. Vestel Venus Z10 RAM ve kamera tarafında iddialı olmaya çalışacak.

Strateji değişiyor

Vestel bu yıl itibariyle yeni bir stratejiye geçiş yapıyor. Artık giriş seviyesindeki akıllı telefonlar Venus E serisi altında toplanacak. Orta seviyedeki akıllı telefonlar Vestel V adını alacak. Üst seviye telefonlar ise Venus Z çatısı altına girecek.

Vestel Venus Z10 modeli 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran SNapdragon 435 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB LPDDR3 RAM dikkat çekecektir. Depolama kapasitesi ise 64GB ve arttırılabiliyor.

Arka kamera 13MP çözünürlüğünde ve hem OIS hem de yazılımsal EIS ile destekleniyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 3050mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 hızlı şarj özelliğine sahip. Bağlantı noktası USB Tip-C olarak tercih edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Samsung etkinliğine Greenpeace protestosu gölge düşürdü"

Tamamen metal alaşımdan imal edilen modelin altın ve siyah renk seçenekleri olacak. Henüz fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı ancak üst seviye tanımlamasına bakarsak modelin 1000TL-1300TL bandına oturacağını söyleyebiliriz.

 

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Rajeesh 2 yıl
telefonu tasarlayan cocuk kör olmuş
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volkan_kolay 2 yıl
EEEY.. yerli markalar batın perişan olun emi ya.. General Mobile da GM6 modelini tanıttı bi cacık olmaz ya bu telefonlardan..
abi yok ya işten anlayan kimse yokmu bu ülkede anasını satim teknolojiden anlamayan koltukta, futboldan anlamayan koltukta, siyasetten anlamayan koltukta, yakında yerli arabamızda geliyor, satın aldıkları güzelleri güzeli SAAB platformununda anasını bellerler beklerim bunlardan..
EEEY.. yerli markalar batın perişan olun emi ya.. General Mobile da GM6 modelini tanıttı bi cacık olmaz ya bu telefonlardan..abi yok ya işten anlayan kimse...
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1 Avatar
pog 2 yıl
Harika telefon nesini begenmediniz anlamıyorum. Huawei g8 vardı kırıldığı için Z10 aldım.
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ozturk29 2 yıl
bu teli begenmeyenler gitsin ayni paraya daha az ozellikli samsung alsinlar
madem bu kadar profosyonel beklenti icindesiniz gidin 4 -5 binlik telleri satin alin herseyinizi karsilasin
adamlar iyi kotu yapmis aldim kullaniyorum cokta guzel tel bizim gibi sadece isi konusmak birazda nette takilmak icin olanlar icin neresi kotu bu telin zaten bize hitap ediyo bu sekilde yapilmis hedef kitlesi belli
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hgurbuz50 2 yıl
bu telefonun özelliklerinde yada daha iyi özelliklere sahip xiaomi telefonların fiyatlarına bakınca gidip xiaomi telefon aldım
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os_lnx 2 yıl
Arkadaşlar fiyat yüksekten başlar sonra talebe göre yerine oturur.
Bu arada Vestel alınmaz yargısından kurutuluyormuyuz yavaş yavaş yoksa bana mı öyle geldi.
En azından fiyat uygun olduğunda eh alınabilir diyor muyuz ?
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tecnikadamoguz01 2 yıl os_lnx
İnsanlarda Vestel vergisi olayı yüzünden Vestel firmasına karşı bayağı bir ön yargı oluştu yanılız bu talebin GM Casper reeder firmaları tarafındanda talep edildiği ortaya çıktı ayrıca Vestel telefonları fiyatına göre f/p ürünü değiller bu bir gerçek Çinli firmaların ilk piyasaya çıktığı dönemdeki gibiler ama bir bebek bile emeklemeden koşamaz 😁😁 vestelin yapması gereken ilk baş düzgün bir arayüz tasarlamak sonrasında f/p ürünü olmaya aday ürünler çıkarmak gerisi kendiliğinden gelir zaten
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hgurbuz50 2 yıl
Dün akşam teknosa da Vestel Venüs z10 inceledim
Hiç beklediğim gibi değil
Telefonun ekran kasa oranı güzel kasa tasarımda güzel ancak
Yazılım anlamında hiçbir şey yok
Hiçbir özelleştirme yok direk saf android vermişler ama onu bile türkçeleştirmemişler
Mesaj programı messaging diye görünüyor
Kamera arayüzünde hiçbir özellik yok
Ön kamera çok kötü
Arka kamera idare eder
OİS var diyorlardı kamera da OİS ayarı görmedim sallantılı video çekimi yaptım normalde ois olan kamera sallantıyı hissettirmez bu olduğu gibi sallantılı video çekti ois hatta eis bile yok sanırım.
Uygulama arayüzü de komple android 7.1.1 FM radyo yok fazladan bir Vestel bulut birde Vestel market yüklü.
Yani neredeyse GM telefonlar ile aynı
64gb depolama haricinde hiçbir ekstra görmedim
Kesinlikle 1500TL etmez 1000TL seviyesinde ve hatta altında alınabilir.
XİAOMİ redmi note 4 gibi 900TL ye satılan telefonlar varken vestele bu parayı vermem ben.
Gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşadım.
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ersabr 2 yıl
teknosa.com/...
teknosa'da satılmaya başlamış
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hgurbuz50 2 yıl ersabr
ersabr
teknosa.com/...
teknosa'da satılmaya başlamış

çok pahalı.
nokia 6 vodafone da peşin 1300tl
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nfsalanadam 2 yıl
Niye yok hala piyasada bekliyoruz
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etkinus 2 yıl
Bakalım vergi avantajı bize yansıyacak mı
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hgurbuz50 2 yıl etkinus
etkinus
Bakalım vergi avantajı bize yansıyacak mı

vergi avantajı falan yok Vestel ve GM nin başvurusu rekabet kurallarına aykırı olduğu için reddedildi.
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Haggard1963 2 yıl
1200 lira fiyatlı ve SD 625 işlemcili olmali ki albenisi olsun. Zamanında Samsung bile Apple ve BlackBerry karşısında daha iyi donanımı daha uygun fiyatla pazara sundu.
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Subat 2 yıl
1200-1300 ü geçerse bence o fiyata değmez.. 64gb lık xiaomi mi5 alınır.
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