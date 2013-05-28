VIA'nın çift çekirdekli Wondermedia WM8880 çipseti ortaya çıktı

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Düşük güç tüketimli, bütçe dostu çözümlere yönelik geliştirdiği yongada sistem çözümlerini Wondermedia markalı Prizm serisi altında piyasaya süren VIA'nın yeni çipi kısa süre önce internete sızdı. Çinli bir üreticinin yeni tablet bilgisayarında görülen WM8880 model numaralı çipset, 1.5GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ve yine çift çekirdekli ARM Mali-400 grafik birimiyle donatılmış. Teknik özellikleri serinin bir diğer üyesi WM8980 ile neredeyse aynı olan WM8880'in tek farkı, 1.2GHz'den 1.5GHz'ye çıkarılan işlemci saat hızı. Aynı stratejiyi 1GHz'lik çift çekirdekli ve tek Mali-400 GPU'lu WM8950 ile 1.5GHz'lik WM8850 çiplerinde uygulayan VIA düşük güç tüketimli, oldukça ucuz yongalarıyla çift çekirdekli Cortex-A9 işlem kümesini giriş seviye akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara taşımayı planlıyor.
WM8980'in yukarıdaki şemasıyla neredeyse tamamen aynı yapıyı paylaşacak olan Wondermedia Prizm WM8880, Android 4.1/4.2 Jelly Bean ve üstü, gömülü Linux ve Windows CE7 platformlarıyla birlikte kullanılabiliyor, HDMI, DVI gibi görüntü arayüzlerine destek sunuyor. WM8850'de olduğu gibi Wondermedia'nın resmi niternet sitesinde listelenmeyen ARM mimarili WM8880'in yayınlanan test sonuçları donanımın giriş seviye için oldukça iyi bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda Çin'deki işletmeler ve diğer ucuz telefon ve tablet bilgisayar üreticileri tarafından son kullanıcıya hazır ürünlerde kullanılmaya başlayacak çipsetin yakında resmen tanıtılması bekleniyor. WM8880'in GFXBench veritabanında yer alan ilk test sonuçları ve diğer teknik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
http://liliputing.com/2013/05/via-introduces-wm8880-dual-core-cpu-for-low-end-phones-tablets.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle