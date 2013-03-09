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Viber, Windows Phone 8 ve Blackberry 10'a geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
31
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Viber, Windows Phone 8 ve Blackberry 10'a geliyor

iOS ve Android platformunun popüler anlık mesajlaşma ve VoIP yazılımı Viber, Windows Phone 8 ve Blackberry 10 için de geliyor.

Viber'ın CEO'su Talmon Marco'nun yaptığı açıklamaya göre WP8 için Viber'ın geliştirme çalışmaları son faza gelinmiş durumda. Bu, uygulamanın kısa bir süre içerisinde yayınlanması anlamına geliyor.

Diğer taraftan akıllı telefon dünyasının en genç işletim sistemi olan Blackberry 10'a da destek sunabilmek için çalışmalara başlandığını belirten Viber'ın CEO'su 2013'deki hedeflerini daha fazla özellik, daha farzla platform, daha fazla kullanıcı, daha fazla dil ve daha fazla güncelleme olarak söyledi.


http://www.trutower.com/2013/03/08/viber-interview-voice-for-wp8-blackberry10-new-stickers/ Yorum Yaz
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kenan_0 6 yıl
viberi seviyorum
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savinelli 6 yıl
Programın firmasının kökenini bilmem ama bende viber dan çok kez beleş konuştum. Bazen seste sorun oldu ama ufak bir bekleme ile düzeldi. Can sıkıcı degildi. Neticede GSM üzerinden de konuşurken kesintiler veya kopmalar oluyor. Ses GSM e göre çok daha temiz ve arka plan seslerinden arınmış idi.
Genel olarak internet üzerinden telefon görüşmesi yapmanın olurunu tartışan arkadaşların tartismasını da saçma buluyorum. Evet internet üzerinden teknolojik olarak sesli hatta hem görüntülü hemde sesli görüşme yapmak mümkün. İster, kullanın ister kullanmayın orası önemli degil ama var olan birşeye olmaz demeyin :) senelerdir msn den sesli ve görüntülü konuşabiliyorduk zaten. Simdi olay cebe indi. Sanki çok yeni veya çok acaip bişeymiş gibi tartışılıyor da önceki yorumlar bana garip geldi. Haberle de alakasız üstelik.
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Pulstar 6 yıl savinelli
ahmetaktas

Programın firmasının kökenini bilmem ama bende viber dan çok kez beleş konuştum. Bazen seste sorun oldu ama ufak bir bekleme ile düzeldi. Can sıkıcı degildi. Neticede GSM üzerinden de konuşurken kesintiler veya kopmalar oluyor. Ses GSM e göre çok daha temiz ve arka plan seslerinden arınmış idi.

Genel olarak internet üzerinden telefon görüşmesi yapmanın olurunu tartışan arkadaşların tartismasını da saçma buluyorum. Evet internet üzerinden teknolojik olarak sesli hatta hem görüntülü hemde sesli görüşme yapmak mümkün. İster, kullanın ister kullanmayın orası önemli degil ama var olan birşeye olmaz demeyin :) senelerdir msn den sesli ve görüntülü konuşabiliyorduk zaten. Simdi olay cebe indi. Sanki çok yeni veya çok acaip bişeymiş gibi tartışılıyor da önceki yorumlar bana garip geldi. Haberle de alakasız üstelik.

Budur...
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V4LKyR 6 yıl
birinsan
Viber Media is a Cyprus based company with development centers in Belarus and Israel. The company was founded by American-Israeli entrepreneur Talmon Marco. (wikipedia)

Viber'in kullanılmaması için en mükemmel neden.
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köfteciŞakir 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

birinsan

Viber Media is a Cyprus based company with development centers in Belarus and Israel. The company was founded by American-Israeli entrepreneur Talmon Marco. (wikipedia)


Viber'in kullanılmaması için en mükemmel neden.


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BlessedSoul 6 yıl
Android uygulaması gibi olacaksa olmasın daha iyi.
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artcraft35 6 yıl
Pulstar
artcraft35
Pulstar
artcraft35
Hypnotica bu viber olmasa ocağımda şu an düzinelerce incir ağacı vardı heralde. israil falan tanımam beleş konuşturuyor mu ona bakarım. ses kalitesi ilk kullandığıma göre biraz kötüleşti arada bir sesde titremeler oluyor ancak yine de iyi. denemeyen varsa denesin normal gsm üzerinden yaptıgınız konuşmaların ne kadar kalitesiz oldugunu anlarsınız.
Herhalde dalga geciyorsun. Bunu kullandıktan sonra gsm üstünden konuşmanın ne kadar kaliteli olduğunu anladım. Yurt dışı konuşma fiyatları dudak uçuklatmasa bu programları kim kullanir, ha birde 1500 - 2000 tlye telefon alıp bedava konuşmayı birşey sananlar var
Telefon faturası-Telefon fiyatı orantısında kârda olduğumuzdan evet bedava konuşmayı bir şey sanıyoruz. Telefona 1.500-2.000 TL vermemiz telefon faturasına da aynı parayı saçacağımız anlamına gelmiyor. Ayrıca yurt dışı görüşme dünyanın hemen her yerinde pahalı ve öyle de kalacak gibi görünüyor. Ucuz görüşmelerin de kalitesini Viberla kıyaslamayın. Gülme krizine girebiliriz.
Böyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar da bambaşka oluyor.
Evet çok haklısınız. şuanda imlada hatam varsa kusura bakmayın gülme krizine girdiğimdendir. o ucuz dediğiniz sistem 22 khz yayın yaptığı için size kalitesiz geliyor olabilir ve bunun arkasında nasıl bir sistemin işlediğinden bihaber olduğunuz ortada. ancak bunların sebeplerini şimdi size anlatarak zamanımı boşa harcamaya da hiç niyetim yok. şuanda bu programı burada savunanlar elbette olacaktır. nitekim evinde fibernet dışarıda 3g üzzerinden yüksek hızlı bağlantıya sahip olan kişiler de var. ekmek elden su gölden bedava konuşmak varken uyduruk bir ses iletişimine para ödemek saçma geliyor doğal olarak. viberden karşı tarafa iletilen sesin hızı murat 131 den daha yavaş. senin internetindendir diyen çıkacaktır benimki iyiyse karşıdaki kötü diyelim o iyi benimki kötü, ikimizinki de iyi olcak da kullanıcaz. ya mobilden hareket halindeyken konuşuyorsam telefon heryerde aynı mı çekiyor? Sonuç olarak hala iddia ediyorum ki bu programların bu şekilde yaygınlaşmasının sebebi yurt dışı konuşmaları içindir. Aksi durumda yukarıdaki arkadaşın birisinin de belirttiği gibi whats app var
Yukarıda Vodafoneun 2G hızıyla birkaç kez kesintisiz konuştuğumu belirtmiştim. Benim Wi-Fi destekli konuşmalarım da çok nadiren kesilmeler olmuştur. Bunun yanı sıra konuştuğum kişinin sesi gayet net ve hatta yanımdaymış gibi geliyor ve siz buna kalitesiz görüşme diyorsanız GSM şirketleri de aynen böyle kalitesiz görüştürsünler derim.
Ayrıca WhatsAppın yaptığı işi Viber da yapmakta ve sanırım benim WhatsApp kullanmaya başlamam Viberdan çok değil yaklaşık 2 ay sonrasına tekabül etmesine rağmen bir türlü alışamadım. Tabii WhatsAppın iPad desteği olmaması da ayrı bir alışamama nedenimdir.
Zaten telefon rehberimde de Viber ve WhatsApp kullanıcı sayıları çok farklı değil: Viber kullanan 44 kişi WhatsApp kullanan 55 kişi Tango kullanan: 29 kişi Sizin düşündüğünüzün aksine Viber kullanan kişi sayısı oldukça fazla.

kaliteden kastımden bunu mu anladınız yani? ayrıca ben de whatsapp da tango da viber de üstüne skype da hepsi varken viberden mesaj atıyorum ama telefon görüşmesinin internet üzerinden yapılamayacağını söylüyorum ve siz hala sanki bu işin bir parçasıymışcasına uyduruk bir programı savunuyorsunuz
1 Yanıt Yanıtla
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Pulstar 6 yıl artcraft35
artcraft35

Pulstar

artcraft35
Pulstar
artcraft35
Hypnotica bu viber olmasa ocağımda şu an düzinelerce incir ağacı vardı heralde. israil falan tanımam beleş konuşturuyor mu ona bakarım. ses kalitesi ilk kullandığıma göre biraz kötüleşti arada bir sesde titremeler oluyor ancak yine de iyi. denemeyen varsa denesin normal gsm üzerinden yaptıgınız konuşmaların ne kadar kalitesiz oldugunu anlarsınız.
Herhalde dalga geciyorsun. Bunu kullandıktan sonra gsm üstünden konuşmanın ne kadar kaliteli olduğunu anladım. Yurt dışı konuşma fiyatları dudak uçuklatmasa bu programları kim kullanir, ha birde 1500 - 2000 tlye telefon alıp bedava konuşmayı birşey sananlar var
Telefon faturası-Telefon fiyatı orantısında kârda olduğumuzdan evet bedava konuşmayı bir şey sanıyoruz. Telefona 1.500-2.000 TL vermemiz telefon faturasına da aynı parayı saçacağımız anlamına gelmiyor. Ayrıca yurt dışı görüşme dünyanın hemen her yerinde pahalı ve öyle de kalacak gibi görünüyor. Ucuz görüşmelerin de kalitesini Viberla kıyaslamayın. Gülme krizine girebiliriz.
Böyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar da bambaşka oluyor.
Evet çok haklısınız. şuanda imlada hatam varsa kusura bakmayın gülme krizine girdiğimdendir. o ucuz dediğiniz sistem 22 khz yayın yaptığı için size kalitesiz geliyor olabilir ve bunun arkasında nasıl bir sistemin işlediğinden bihaber olduğunuz ortada. ancak bunların sebeplerini şimdi size anlatarak zamanımı boşa harcamaya da hiç niyetim yok. şuanda bu programı burada savunanlar elbette olacaktır. nitekim evinde fibernet dışarıda 3g üzzerinden yüksek hızlı bağlantıya sahip olan kişiler de var. ekmek elden su gölden bedava konuşmak varken uyduruk bir ses iletişimine para ödemek saçma geliyor doğal olarak. viberden karşı tarafa iletilen sesin hızı murat 131 den daha yavaş. senin internetindendir diyen çıkacaktır benimki iyiyse karşıdaki kötü diyelim o iyi benimki kötü, ikimizinki de iyi olcak da kullanıcaz. ya mobilden hareket halindeyken konuşuyorsam telefon heryerde aynı mı çekiyor? Sonuç olarak hala iddia ediyorum ki bu programların bu şekilde yaygınlaşmasının sebebi yurt dışı konuşmaları içindir. Aksi durumda yukarıdaki arkadaşın birisinin de belirttiği gibi whats app var
Yukarıda Vodafoneun 2G hızıyla birkaç kez kesintisiz konuştuğumu belirtmiştim. Benim Wi-Fi destekli konuşmalarım da çok nadiren kesilmeler olmuştur. Bunun yanı sıra konuştuğum kişinin sesi gayet net ve hatta yanımdaymış gibi geliyor ve siz buna kalitesiz görüşme diyorsanız GSM şirketleri de aynen böyle kalitesiz görüştürsünler derim.
Ayrıca WhatsAppın yaptığı işi Viber da yapmakta ve sanırım benim WhatsApp kullanmaya başlamam Viberdan çok değil yaklaşık 2 ay sonrasına tekabül etmesine rağmen bir türlü alışamadım. Tabii WhatsAppın iPad desteği olmaması da ayrı bir alışamama nedenimdir.
Zaten telefon rehberimde de Viber ve WhatsApp kullanıcı sayıları çok farklı değil: Viber kullanan 44 kişi WhatsApp kullanan 55 kişi Tango kullanan: 29 kişi Sizin düşündüğünüzün aksine Viber kullanan kişi sayısı oldukça fazla.


kaliteden kastımden bunu mu anladınız yani? ayrıca ben de whatsapp da tango da viber de üstüne skype da hepsi varken viberden mesaj atıyorum ama telefon görüşmesinin internet üzerinden yapılamayacağını söylüyorum ve siz hala sanki bu işin bir parçasıymışcasına uyduruk bir programı savunuyorsunuz

Ben başından beri (sizinle diyaloğa girmeden de önce) ücretsiz konuşma kullanan uygulamaların kalitesinden bahsediyorum.

Bu internet üzerinden olur veya olmaz, benim için önemli değil. Ayrıca elbette internet üzerinden görüşeceğiz. Bunun haricinde ücretsiz bir görüşme yöntemi mi var ki, "telefon görüşmesinin internet üzerinden yapılamayacağını" söylüyorsunuz?

Viber'la ücretsiz görüşüyor muyum?
Evet

Ses iletim hızı düşük veya yüksek, Viber'la konuşurken aldığım ses netliği GSM'den ve sabit hattan iyi mi?
Evet.

İnternete her türlü aynı faturayı ödediğimden Viber kullanmam cep ve ev telefonu telefonu faturamdan önemli miktarda tasarruf ettiriyor mu?
Evet.

Gerisi laf-u güzaf benim için.


Ben asıl sizin neyi savunduğunuzu anlayamadım. Viber'dan daha iyi bir ücretsiz sesli görüşme uygulaması çıksın direkt ona geçerim. O çıkana kadar benim için en iyisi Viber'dır.
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ayhand28 6 yıl
En iyisi FaceTime :)
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Dogu-E 6 yıl
Ben aylardır bu programı bekliyorum sırf bu program yok diye lumia yerine iphone alacaktım... Skypeda kalite falan çok iyi ama net paketini resmen sömürüyor bakalım viberde durum ne olacak...
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artcraft35 6 yıl
Pulstar

artcraft35
Hypnotica bu viber olmasa ocağımda şu an düzinelerce incir ağacı vardı heralde. israil falan tanımam beleş konuşturuyor mu ona bakarım. ses kalitesi ilk kullandığıma göre biraz kötüleşti arada bir sesde titremeler oluyor ancak yine de iyi. denemeyen varsa denesin normal gsm üzerinden yaptıgınız konuşmaların ne kadar kalitesiz oldugunu anlarsınız.
Herhalde dalga geciyorsun. Bunu kullandıktan sonra gsm üstünden konuşmanın ne kadar kaliteli olduğunu anladım. Yurt dışı konuşma fiyatları dudak uçuklatmasa bu programları kim kullanir, ha birde 1500 - 2000 tlye telefon alıp bedava konuşmayı birşey sananlar var
Telefon faturası-Telefon fiyatı orantısında kârda olduğumuzdan evet bedava konuşmayı bir şey sanıyoruz. Telefona 1.500-2.000 TL vermemiz telefon faturasına da aynı parayı saçacağımız anlamına gelmiyor. Ayrıca yurt dışı görüşme dünyanın hemen her yerinde pahalı ve öyle de kalacak gibi görünüyor. Ucuz görüşmelerin de kalitesini Viberla kıyaslamayın. Gülme krizine girebiliriz.
Böyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar da bambaşka oluyor.


Evet çok haklısınız. şuanda imlada hatam varsa kusura bakmayın gülme krizine girdiğimdendir. o ucuz dediğiniz sistem 22 khz yayın yaptığı için size kalitesiz geliyor olabilir ve bunun arkasında nasıl bir sistemin işlediğinden bihaber olduğunuz ortada. ancak bunların sebeplerini şimdi size anlatarak zamanımı boşa harcamaya da hiç niyetim yok. şuanda bu programı burada savunanlar elbette olacaktır. nitekim evinde fibernet dışarıda 3g üzzerinden yüksek hızlı bağlantıya sahip olan kişiler de var. ekmek elden su gölden bedava konuşmak varken uyduruk bir ses iletişimine para ödemek saçma geliyor doğal olarak. viberden karşı tarafa iletilen sesin hızı murat 131 den daha yavaş. senin internetindendir diyen çıkacaktır benimki iyiyse karşıdaki kötü diyelim o iyi benimki kötü, ikimizinki de iyi olcak da kullanıcaz. ya mobilden hareket halindeyken konuşuyorsam telefon heryerde aynı mı çekiyor? Sonuç olarak hala iddia ediyorum ki bu programların bu şekilde yaygınlaşmasının sebebi yurt dışı konuşmaları içindir. Aksi durumda yukarıdaki arkadaşın birisinin de belirttiği gibi whats app var
1 Yanıt Yanıtla
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Hypnotica 6 yıl
bu viber olmasa ocağımda şu an düzinelerce incir ağacı vardı heralde. israil falan tanımam beleş konuşturuyor mu ona bakarım. ses kalitesi ilk kullandığıma göre biraz kötüleşti arada bir sesde titremeler oluyor ancak yine de iyi. denemeyen varsa denesin normal gsm üzerinden yaptıgınız konuşmaların ne kadar kalitesiz oldugunu anlarsınız.
2 Yanıt Yanıtla
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str_replace 6 yıl
Bedava ya konuşuyorsun rahat rahat ne israili. isralil senin telefonda ne konuştuğuna bakıyo sanki.
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Pulstar 6 yıl Hypnotica
Hypnotica

bu viber olmasa ocağımda şu an düzinelerce incir ağacı vardı heralde. israil falan tanımam beleş konuşturuyor mu ona bakarım. ses kalitesi ilk kullandığıma göre biraz kötüleşti arada bir sesde titremeler oluyor ancak yine de iyi. denemeyen varsa denesin normal gsm üzerinden yaptıgınız konuşmaların ne kadar kalitesiz oldugunu anlarsınız.

Aynen hocam.


Ayrıca İsrail firması diye Viber'ı kullanmayacaksak aynı mantıkla bütün telefonları ve hatta bilgisayarları kullanmayı bırakmamız gerekiyor.


Vaktiyle aynı geyik ICQ için de dönmüştü. Aradan yaklaşık 15 yıl geçti ben ICQ'nun dünyayı ele geçirmesini bekliyorum.


Sahi bi' ICQ vardı, o n'oldu?
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artcraft35 6 yıl Hypnotica
Hypnotica
bu viber olmasa ocağımda şu an düzinelerce incir ağacı vardı heralde. israil falan tanımam beleş konuşturuyor mu ona bakarım. ses kalitesi ilk kullandığıma göre biraz kötüleşti arada bir sesde titremeler oluyor ancak yine de iyi. denemeyen varsa denesin normal gsm üzerinden yaptıgınız konuşmaların ne kadar kalitesiz oldugunu anlarsınız.

Herhalde dalga geciyorsun. Bunu kullandıktan sonra gsm üstünden konuşmanın ne kadar kaliteli olduğunu anladım. Yurt dışı konuşma fiyatları dudak uçuklatmasa bu programları kim kullanir, ha birde 1500 - 2000 tlye telefon alıp bedava konuşmayı birşey sananlar var
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Pulstar 6 yıl
Bu arada akıllı telefon kullanıp üstüne, bilgilerim toplanıyor, neden bu kadar izin isteniyor diyerek güvenlikten dem vuranlar çok komiksiniz.

Akıllı telefon sistemleri tamamen bu şikayetlerinize konu olan şeyler yüzünden var.

Ya kullanamayacaksınız ya da şikayet etmeyeceksiniz.
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ZenithSoole 6 yıl
Zaten vardı sadece arama özelliği gelecti ama whatsapp varken isaile iş düşmez. Bu arada Nokia pulse diğer platformlar için yayınlanırsa mükemmel olur.Bence biberden kat kat iyi
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