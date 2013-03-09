Viber, Windows Phone 8 ve Blackberry 10'a geliyor

Haber Editörü
iOS ve Android platformunun popüler anlık mesajlaşma ve VoIP yazılımı Viber, Windows Phone 8 ve Blackberry 10 için de geliyor.
Viber'ın CEO'su Talmon Marco'nun yaptığı açıklamaya göre WP8 için Viber'ın geliştirme çalışmaları son faza gelinmiş durumda. Bu, uygulamanın kısa bir süre içerisinde yayınlanması anlamına geliyor.
Diğer taraftan akıllı telefon dünyasının en genç işletim sistemi olan Blackberry 10'a da destek sunabilmek için çalışmalara başlandığını belirten Viber'ın CEO'su 2013'deki hedeflerini daha fazla özellik, daha farzla platform, daha fazla kullanıcı, daha fazla dil ve daha fazla güncelleme olarak söyledi.
http://www.trutower.com/2013/03/08/viber-interview-voice-for-wp8-blackberry10-new-stickers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Genel olarak internet üzerinden telefon görüşmesi yapmanın olurunu tartışan arkadaşların tartismasını da saçma buluyorum. Evet internet üzerinden teknolojik olarak sesli hatta hem görüntülü hemde sesli görüşme yapmak mümkün. İster, kullanın ister kullanmayın orası önemli degil ama var olan birşeye olmaz demeyin :) senelerdir msn den sesli ve görüntülü konuşabiliyorduk zaten. Simdi olay cebe indi. Sanki çok yeni veya çok acaip bişeymiş gibi tartışılıyor da önceki yorumlar bana garip geldi. Haberle de alakasız üstelik.
Budur...
Viber'in kullanılmaması için en mükemmel neden.
kaliteden kastımden bunu mu anladınız yani? ayrıca ben de whatsapp da tango da viber de üstüne skype da hepsi varken viberden mesaj atıyorum ama telefon görüşmesinin internet üzerinden yapılamayacağını söylüyorum ve siz hala sanki bu işin bir parçasıymışcasına uyduruk bir programı savunuyorsunuz
Ben başından beri (sizinle diyaloğa girmeden de önce) ücretsiz konuşma kullanan uygulamaların kalitesinden bahsediyorum.
Bu internet üzerinden olur veya olmaz, benim için önemli değil. Ayrıca elbette internet üzerinden görüşeceğiz. Bunun haricinde ücretsiz bir görüşme yöntemi mi var ki, "telefon görüşmesinin internet üzerinden yapılamayacağını" söylüyorsunuz?
Viber'la ücretsiz görüşüyor muyum?
Evet
Ses iletim hızı düşük veya yüksek, Viber'la konuşurken aldığım ses netliği GSM'den ve sabit hattan iyi mi?
Evet.
İnternete her türlü aynı faturayı ödediğimden Viber kullanmam cep ve ev telefonu telefonu faturamdan önemli miktarda tasarruf ettiriyor mu?
Evet.
Gerisi laf-u güzaf benim için.
Ben asıl sizin neyi savunduğunuzu anlayamadım. Viber'dan daha iyi bir ücretsiz sesli görüşme uygulaması çıksın direkt ona geçerim. O çıkana kadar benim için en iyisi Viber'dır.
Evet çok haklısınız. şuanda imlada hatam varsa kusura bakmayın gülme krizine girdiğimdendir. o ucuz dediğiniz sistem 22 khz yayın yaptığı için size kalitesiz geliyor olabilir ve bunun arkasında nasıl bir sistemin işlediğinden bihaber olduğunuz ortada. ancak bunların sebeplerini şimdi size anlatarak zamanımı boşa harcamaya da hiç niyetim yok. şuanda bu programı burada savunanlar elbette olacaktır. nitekim evinde fibernet dışarıda 3g üzzerinden yüksek hızlı bağlantıya sahip olan kişiler de var. ekmek elden su gölden bedava konuşmak varken uyduruk bir ses iletişimine para ödemek saçma geliyor doğal olarak. viberden karşı tarafa iletilen sesin hızı murat 131 den daha yavaş. senin internetindendir diyen çıkacaktır benimki iyiyse karşıdaki kötü diyelim o iyi benimki kötü, ikimizinki de iyi olcak da kullanıcaz. ya mobilden hareket halindeyken konuşuyorsam telefon heryerde aynı mı çekiyor? Sonuç olarak hala iddia ediyorum ki bu programların bu şekilde yaygınlaşmasının sebebi yurt dışı konuşmaları içindir. Aksi durumda yukarıdaki arkadaşın birisinin de belirttiği gibi whats app var
Aynen hocam.
Ayrıca İsrail firması diye Viber'ı kullanmayacaksak aynı mantıkla bütün telefonları ve hatta bilgisayarları kullanmayı bırakmamız gerekiyor.
Vaktiyle aynı geyik ICQ için de dönmüştü. Aradan yaklaşık 15 yıl geçti ben ICQ'nun dünyayı ele geçirmesini bekliyorum.
Sahi bi' ICQ vardı, o n'oldu?
Herhalde dalga geciyorsun. Bunu kullandıktan sonra gsm üstünden konuşmanın ne kadar kaliteli olduğunu anladım. Yurt dışı konuşma fiyatları dudak uçuklatmasa bu programları kim kullanir, ha birde 1500 - 2000 tlye telefon alıp bedava konuşmayı birşey sananlar var
Akıllı telefon sistemleri tamamen bu şikayetlerinize konu olan şeyler yüzünden var.
Ya kullanamayacaksınız ya da şikayet etmeyeceksiniz.