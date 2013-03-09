Viber, Windows Phone 8 ve Blackberry 10'a geliyor

iOS ve Android platformunun popüler anlık mesajlaşma ve VoIP yazılımı Viber, Windows Phone 8 ve Blackberry 10 için de geliyor.

Viber'ın CEO'su Talmon Marco'nun yaptığı açıklamaya göre WP8 için Viber'ın geliştirme çalışmaları son faza gelinmiş durumda. Bu, uygulamanın kısa bir süre içerisinde yayınlanması anlamına geliyor.

Diğer taraftan akıllı telefon dünyasının en genç işletim sistemi olan Blackberry 10'a da destek sunabilmek için çalışmalara başlandığını belirten Viber'ın CEO'su 2013'deki hedeflerini daha fazla özellik, daha farzla platform, daha fazla kullanıcı, daha fazla dil ve daha fazla güncelleme olarak söyledi.

http://www.trutower.com/2013/03/08/viber-interview-voice-for-wp8-blackberry10-new-stickers/