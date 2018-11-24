Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viber'a 1 milyar kişilik grup sohbeti geldi

Anlık mesajlaşma uygulaması Viber'a 1 milyar kişinin aynı anda sohbet edebilmesini mümkün kılan Viber Toplulukları geldi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
5 ay
7,7b
1
12
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde çok fazla tercih edilmese de 1 milyarı aşkın kullanıcısı ile dünyanın en çok rağbet gören anlık mesajlaşma uygulamalarından olan Viber'a geçtiğimiz aylarda tanıtılmış olan Viber Topluluğu özelliği geldi. Grup sohbeti de denebilecek olan Viber Toplulukları sayesinde kullanıcılar 1 milyar kişi ile aynı anda sohbet edebiliyorlar.  Viber bu anlamda dünyada bir ilke imza atmış oldu.
1 milyar kişilik bir sohbet grubuna kimin ihtiyaç duyacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok ancak belli ki dünyanın bir köşesinde birilerinin ihtiyacı varmış ki Viber kullanıcılarına böyle bir özellik sunmaya karar vermiş.
Viber Topluluklarının faydalı olabilecekleri alanlar da var tabii ki. Örneğin sizinle aynı hobilere veya sahip milyonlarca insanı aynı grupta toplayabilirsiniz ve aynı şekilde bu tarz oluşumlara katılabilirsiniz.
Öte yandan Viber Toplulukları ile uygulamaya gelen bazı iyileştirmeler de mevcut. Örneğin Viber Topluluklarında her yeni katılımcı sohbet geçmişinin tamamını görüntüleyebiliyor, sohbet yöneticileri bazı önemli mesajları öne çıkarabiliyor ve kullanıcılar yalnızca bir bağlantıya tıklayarak kolayca Topluluklara katılabiliyorlar.
Uygulamanın indirme bağlantılarına Android, iOS, Windows PC ve Mac kullanıcıları buradan  ulaşabilirler.
https://www.phonearena.com/news/Viber-launches-Communities-groups_id111314 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kraix 5 ay
Bi günaydın yazıyorsun sonrasında sadece en son yazan kişinin günaydınını okuyabiliyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 5 ay
1 milyar arkadaşı olanlar için faydalı olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 5 ay
Dünya'da 8 milyar insanın yaşaması garibinize gitmiyorsa bu da hiç garip değil. Ve evet gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 5 ay
viber kullanıyorum. inanın en iyisi bu. whatsapp falan hikaye.deneyin farkı görün.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 5 ay atilasat
WhatsApp ın kimse meraklısı değil de tüm gruplar arkadaşlar orda kimse viber indireyim signal, telegram indireyim demiyor başka seçenek kalmıyor o yüzden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 5 ay
Oha düşünsene 1 milyar kişiyle chat yapıyorsun, ışık hızında ilerler olum chat, hiçbirşey göremezsin. Bi de voice chatli versiyonunu düşün, ben söylemiyim artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 5 ay
2013te tabelte WhatsApp kuramadığım için ve sesli arama olduğu için kullanıyorduk sonra WhatsApp'a ve Messenger'a arama özelliği gelince varlığını unuttum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 5 ay
1 milyar kullanıcısı olması imkansız inanmayın. Ağır çöp bir app bu arada.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 ay JESKO
Hellknight69
1 milyar kullanıcısı olması imkansız inanmayın. Ağır çöp bir app bu arada.

Whatsap CEOsu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 5 ay
1 milyar tane "slm" iletisini okuyacak vaktimiz yok be canım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakimutata Insane 5 ay
Viveri kullanmayan 1 milyar Türk vardır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7733 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, Viber ve
5 etiket daha anlık mesajlaşma grup mesajlaşması Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme" 5 ay Bilim insanları Antartika’da, atmosferimizi temizleyen "deterjanın" peşinde 5 ay İsveç 2025 yılında nakit parayı kaldırmayı planlıyor 5 ay Robot resimden daha başarılı sonuçlar veren "moleküler resim" metodu ülkemizde de kullanılmaya başlanıyor 5 ay Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti 5 ay Samsung, 2019'da en az beş amiral gemisi telefon çıkaracak 5 ay Dokuların iyileşmesine yardımcı hidrojel geliştirildi 5 ay YouTube orijinal dizisi Wayne'in ilk fragmanı yayımlandı 5 ay Moto G7, Moto G7 Plus ve Moto Z4'ün teknik özellikleri sızdırıldı 5 ay Samsung'un katlanabilir cihazının fiyatı 2500 dolara kadar çıkabilir 5 ay Çin’den yeni bir fiyat performans telefonu daha: Coolpad m3 5 ay Birleşik Krallık, 2021 yılında otonom otobüs ve taksi hizmeti sunacak 5 ay Realme U1’in tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı 5 ay Fallout 76 hataları bitmek bilmiyor 5 ay Xiaomi’den yeni bir AirPods rakibi daha: Mi True Wireless Earphones 5 ay Resimlerdeki renk sapmasını azaltacak yeni bir yöntem bulundu 5 ay Felçli hastalar "düşünce gücüyle" tablet kullanabilecek 5 ay Kripto para dünyası dibe vurmak üzere 5 ay Roket kalkışının uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüleri (VİDEO) 5 ay Rekabet Kurumu’ndan Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza! 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Viber'a 1 milyar kişilik grup sohbeti geldi Sonraki Rockstar Games, 'Agent' markasının kullanım haklarını bıraktı 5 ay Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor 5 ay LG'den yeni akıllı hoparlör 5 ay BMW tutkunlarını heyecanlandıracak 2.3 milyon dolarlık koleksiyon 5 ay 3 arka kameralı gizemli bir Lenovo cihazı TENAA’da ortaya çıktı 5 ay Samsung kar beyazı Galaxy Note 9 modelini tanıttı 5 ay Apple'ın aldığı bir patent yeni iPhone'ların farklı renklerde geleceğini gösteriyor 5 ay Eski Mazda modellerine Apple CarPlay ve Android Auto desteği geldi 5 ay LG, katlanabilir akıllı telefonunda kullanacağı markaları tescil ettirdi 5 ay Facebook: "Soros da dahil bizi eleştirenlerle mücadele için şirket tuttuk" 5 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3 ilk görüntüsüyle karşımızda 5 ay Yapay omurga diski geliştirildi 5 ay HMD Global yeni Nokia telefonlarda çentikli tasarım kullanmayacak 5 ay Ünlü yönetmen Robert Rodriguez'den VR filmi: The Limit 5 ay Bütçe dostu Pixel 3 Lite bu kez Pixel 3 ile yan yana görüntülendi 5 ay Samsung kötü çalışma koşulları yüzünden hastalanan işçilerden ve ailelerinden özür diledi 5 ay Amerikan hükümeti, müttefiklerinin Huawei donanımları kullanmasını istemiyor 5 ay Logitech, 2 milyar dolar değerindeki kulaklık üreticisi Plantronics’i satın almak istiyor [Güncellendi] 5 ay 2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma 5 ay Huawei P Smart (2019) resmi render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim