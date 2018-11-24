Viber'a 1 milyar kişilik grup sohbeti geldi

Ülkemizde çok fazla tercih edilmese de 1 milyarı aşkın kullanıcısı ile dünyanın en çok rağbet gören anlık mesajlaşma uygulamalarından olan Viber'a geçtiğimiz aylarda tanıtılmış olan Viber Topluluğu özelliği geldi. Grup sohbeti de denebilecek olan Viber Toplulukları sayesinde kullanıcılar 1 milyar kişi ile aynı anda sohbet edebiliyorlar. Viber bu anlamda dünyada bir ilke imza atmış oldu.

1 milyar kişilik bir sohbet grubuna kimin ihtiyaç duyacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok ancak belli ki dünyanın bir köşesinde birilerinin ihtiyacı varmış ki Viber kullanıcılarına böyle bir özellik sunmaya karar vermiş.

Viber Topluluklarının faydalı olabilecekleri alanlar da var tabii ki. Örneğin sizinle aynı hobilere veya sahip milyonlarca insanı aynı grupta toplayabilirsiniz ve aynı şekilde bu tarz oluşumlara katılabilirsiniz.

Öte yandan Viber Toplulukları ile uygulamaya gelen bazı iyileştirmeler de mevcut. Örneğin Viber Topluluklarında her yeni katılımcı sohbet geçmişinin tamamını görüntüleyebiliyor, sohbet yöneticileri bazı önemli mesajları öne çıkarabiliyor ve kullanıcılar yalnızca bir bağlantıya tıklayarak kolayca Topluluklara katılabiliyorlar.

https://www.phonearena.com/news/Viber-launches-Communities-groups_id111314

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