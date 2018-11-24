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Eski Mazda modellerine Apple CarPlay ve Android Auto desteği geldi

Japon otomobil üreticisi Mazda, 2014 yılından önce piyasaya sürülen araçları için de Android Auto ve Apple CarPlay güncellemesi yayınladı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
5 ay
6,9b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Eski Mazda modellerine Apple CarPlay ve Android Auto desteği geldi
 
Pek çok araç üreticisi kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek ve mobil cihazların araçlara entegre edilebilmesini sağlamak için araçlarına Android Auto ve Apple CarPlay gibi araç içi eğlence sistemlerinin desteğini sağlıyorlar. Eğer Mazda’nın 2014 yılı sonrasında piyasaya sunmuş olduğu bir aracına sahipseniz her iki uygulamayı da rahatça kullanabiliyorsunuzdur.
Ancak 2014 öncesinde çıkan araçlara sahip kullanıcılar için de güzel haber geldi. Mazda eski model araçlarına da Mazda Connect mobil bağlantı sisteminin geldiğini duyurdu. Mazda Connect sayesinde eski araçlara sahip kullanıcılar da araçlarından Android Auto ve Apple CarPlay uygulamalarını kullanabilecekler.
Mazda Connect sistemine 199 dolarlık bir ücret ödeyerek sahip olabilirsiniz. Ancak 199 dolarlık ücrete, işçilik masraflarının dahil olmadığını da belirtmemiz gerek. Bu meblağın ülkemizde ne kadara tekabül edeceği ise şu an için bilinmiyor. Ayrıca güncelleme işlemi yaklaşık olarak 2 saat sürecek.
Hangi araçların güncellemeyi destekleyeceği ve güncellemenin ülkemize ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
https://www.androidpolice.com/2018/11/23/android-auto-now-available-additional-mazda-models-pricey-dealer-installed-upgrade/ Yorum Yaz
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buraxus 5 ay en beğenilen
Gör samsung gör adamlar arabaya güncelleme veriyor...
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blacksss 5 ay
Şu anda Peugeot kullanıyorum ama bu sonraki arabam Mazda bu güncelleme için değil Japonların en iyisi olduğu için ne kadar Türkiye de tutulmasada önemli degil.
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mahallenin_delisi 5 ay
Mazda Türkiye pazarını maslesef önemsemiyor.
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okanclskn 5 ay
Eski mazdalar diyince aklıma 323 falan gelmişti
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korayreyiz 5 ay
2015 var. Aldığım yere gitsem bedava yaparlarmı?
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drserk 5 ay
Mazdaclub forumlarında nasıl yükleneceği yazıyor. İsteyen baksın bence
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Fiat S.p.A. 5 ay
Ortalama 1100₺ ye denk geliyor fiyatı, ama 2023 te 1₺ 5 dolar olduğunda işler değişecek 2023’ü bekleyin
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Kirk Lee 5 ay
Helal sana mazda. Türkiyede tutmasada tasarımlarını ve teknolojisini beğeniyorum.
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blacksss 5 ay
Şu anda Peugeot kullanıyorum ama bu sonraki arabam Mazda bu güncelleme için değil Japonların en iyisi olduğu için ne kadar Türkiye de tutulmasada önemli degil.
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alcohol06 5 ay
Tr'deki bayilere de geldi, Carplay upgrade parça ilavesi yapıldığı için 1100tl, Android auto ücretsiz. Ben 2017'nin başından beri tweak'lerle android auto kullanıyordum zaten Mazda 3'te, işi bilen herkes kullanıyordu eski sürümlerde bile. Şimdi resmi olarak geldi sadece, en önemli gelişme Carplay.
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buraxus 5 ay en beğenilen
Gör samsung gör adamlar arabaya güncelleme veriyor...
1 Yanıt Yanıtla +53
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MetalWave 5 ay buraxus
ne alaka s6 bile güncelleme aldı. s7 deyim hala güncelleme alıyorum
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uygulama haber, Android Auto ve
6 etiket daha apple carplay mazda mazda connect Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Zeynep Yolcu
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