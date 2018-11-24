Eski Mazda modellerine Apple CarPlay ve Android Auto desteği geldi

Pek çok araç üreticisi kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek ve mobil cihazların araçlara entegre edilebilmesini sağlamak için araçlarına Android Auto ve Apple CarPlay gibi araç içi eğlence sistemlerinin desteğini sağlıyorlar. Eğer Mazda’nın 2014 yılı sonrasında piyasaya sunmuş olduğu bir aracına sahipseniz her iki uygulamayı da rahatça kullanabiliyorsunuzdur.

Ancak 2014 öncesinde çıkan araçlara sahip kullanıcılar için de güzel haber geldi. Mazda eski model araçlarına da Mazda Connect mobil bağlantı sisteminin geldiğini duyurdu. Mazda Connect sayesinde eski araçlara sahip kullanıcılar da araçlarından Android Auto ve Apple CarPlay uygulamalarını kullanabilecekler.

Mazda Connect sistemine 199 dolarlık bir ücret ödeyerek sahip olabilirsiniz. Ancak 199 dolarlık ücrete, işçilik masraflarının dahil olmadığını da belirtmemiz gerek. Bu meblağın ülkemizde ne kadara tekabül edeceği ise şu an için bilinmiyor. Ayrıca güncelleme işlemi yaklaşık olarak 2 saat sürecek.

https://www.androidpolice.com/2018/11/23/android-auto-now-available-additional-mazda-models-pricey-dealer-installed-upgrade/

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Hangi araçların güncellemeyi destekleyeceği ve güncellemenin ülkemize ne zaman geleceği ise bilinmiyor.