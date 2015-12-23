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Viber'dan Snapchat'e rakip geliyor

İnternet dünyasının önemli iletişim uygulamalarından Viber, farklı bir alana el atıyor ve Snapchat'e rakip olmaya hazırlanıyor. Viber Wink, anlık videolu mesajları ile pazarda kendisine pay arayacak.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Viber'dan Snapchat'e rakip geliyor


Son dönemde Snapchat konseptinin popüler olması, Viber'ın dikkatinden kaçmadı. Firma bu tarafta etkili olmaya çalışacak Viber Wink adında bir uygulama geliştirdi. Viber Wink, kullanıcıların resim veya 1-3-7-10 saniyelik videolar çekerek arkadaşlarına göndermesine olanak tanıyor. karşı tarafa gönderilen resim ve videolar birkaç saniye içerisinde otomatik olarak siliniyor. Herhangi bir şekilde kaydetme imkanı da bulunmuyor. 

Klasik iletişim uygulamalarından biraz farklı bir konseptte ilerleyen Snapchat, buna rağmen çabuk benimsendi ve aylık 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. WhatsApp ve Line gibi rakipler karşısında Viber'ın üst sıralara tırmanma şansı pek yok ancak anlık video iletimi alanı çok kalabalık değil. Viber erken bir hamle ile burada popüler olmayı başarabilir. 


 

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EnemyDestroyeD 3 yıl
snapchat tuttu boşuna uğraşmasınlar
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