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Viber'ın WP8 uygulaması 4.0 sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Viber'ın WP8 uygulaması 4.0 sürümüne güncellendi
Metin, ses ve fotoğraf tabanlı iletişim uygulaması Viber'ın WP8 uygulaması yeni özellikler ile 4.0 sürümüne güncellendi.
Farklı platformlar dahilinde oldukça popüler oranda kullanılan uygulamalardan Viber, yayınlanan 4.0 sürümüyle çıkartma marketinden ücretsiz ya da ücretli birçok çıkartma indirilmesine, çevrimiçi kişilere yollanan mesajlardan daha fazla bilgi alınmasına, bildirim içeriklerinin gizlenmesi desteğine ve Viber bildirim seslerinin gelen anlık bildirimler için kullanılması özelliğine kavuşmuş durumda. Uygulama aynı zamanda yükleme hızları ve bildirim alma noktasında da eskiye oranla daha hızlı çalışma gösterebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Viber WP8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/01/29/viber-update-windows-phone-8/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
danGerfuLL 5 yıl
Su uygulamanin wp7.5 versiyonunu oylece sap gibi biraktilar ya daha da kullanmadim.
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