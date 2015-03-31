Viber'ın WP8 uygulaması 4.5 sürümüne güncellendi

Haber Editörü
Metin, ses ve fotoğraf tabanlı iletişim uygulaması Viber'ın Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uyumlu uygulaması yeni özelliklerle 4.5 sürümüne güncellendi.
Farklı platformlar dahilinde 360 milyona yaklaşana ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan uygulamalardan Viber, yayınlanan yeni sürümüyle kaydırarak bir sohbetteki tüm fotoğrafları kolayca görüntüleme ve ayarlardan Viber dilini değiştirme özelliklerine kavuştu.
Ücretsiz olarak sunulan Viber'ın Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/viber-small-update-photo-swipe-easy-language-selection Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Viber ile gönderilen ya da gelen sesli mesajlar android cihazda nereye kaydediliyor. Fotoğrafların kaydedildiği klasör içerisinde bulamadım. çok önemli bir konu için gerekiyor. yardım edebilirseniz sevinirim.
Teşekkürler şimdiden