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Viber'ın WP8 uygulaması 4.5 sürümüne güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Viber'ın WP8 uygulaması 4.5 sürümüne güncellendi
 
Metin, ses ve fotoğraf tabanlı iletişim uygulaması Viber'ın Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uyumlu uygulaması yeni özelliklerle 4.5 sürümüne güncellendi.
Farklı platformlar dahilinde 360 milyona yaklaşana ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan uygulamalardan Viber, yayınlanan yeni sürümüyle kaydırarak bir sohbetteki tüm fotoğrafları kolayca görüntüleme ve ayarlardan Viber dilini değiştirme özelliklerine kavuştu.

Ücretsiz olarak sunulan Viber'ın Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/viber-small-update-photo-swipe-easy-language-selection Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ogulgunes 4 yıl
Viber ile ilgili en güncel konu olduğu için burada soruyorum; yanlış yerse şimdiden kusura bakmayın.
Viber ile gönderilen ya da gelen sesli mesajlar android cihazda nereye kaydediliyor. Fotoğrafların kaydedildiği klasör içerisinde bulamadım. çok önemli bir konu için gerekiyor. yardım edebilirseniz sevinirim.

Teşekkürler şimdiden
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abdullaharif 4 yıl
viber pek kullanmam ama en azından uygulamasına destek verip salya sümük bırakmıyor. İşin ucunda kazanç var tabi.
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