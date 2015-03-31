Viber'ın WP8 uygulaması 4.5 sürümüne güncellendi

Metin, ses ve fotoğraf tabanlı iletişim uygulaması Viber'ın Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uyumlu uygulaması yeni özelliklerle 4.5 sürümüne güncellendi.

Farklı platformlar dahilinde 360 milyona yaklaşana ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan uygulamalardan Viber, yayınlanan yeni sürümüyle kaydırarak bir sohbetteki tüm fotoğrafları kolayca görüntüleme ve ayarlardan Viber dilini değiştirme özelliklerine kavuştu.





Ücretsiz olarak sunulan Viber'ın Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/viber-small-update-photo-swipe-easy-language-selection