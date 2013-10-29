Viber'ın Windows Phone 8 uyglaması ara yüz değişikliği ile güncellendi

Mobil ve masaüstü platformlarının başarılı çevrimiçi iletişim uygulamalarından Viber'ın Windows Phone 8 uygulaması ara yüz değişikliği ile güncellendi.

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için bugün 3.1 sürümüne güncellenen Viber, bu yeni versiyonuyla tamamen yeniden tasarlanmış bir ara yüz ve genel tasarım yapısıyla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yapılan çalışmalar sonucunda masaüstü ile mobil sürüm arasındaki entegrasyon ile bildirim sistemi geliştirilen uygulama, sistemin Live Tiles (Ana ekran canlı kutucuları) özelliğine de destek veriyor.

Genel olarak kararlılık ve performans iyileştirmeleri de yapılan Viber uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/10/29/viber-windows-phone-8-update/?ncid=rss_truncated