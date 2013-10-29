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Viber'ın Windows Phone 8 uyglaması ara yüz değişikliği ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Viber'ın Windows Phone 8 uyglaması ara yüz değişikliği ile güncellendi
Mobil ve masaüstü platformlarının başarılı çevrimiçi iletişim uygulamalarından Viber'ın Windows Phone 8 uygulaması ara yüz değişikliği ile güncellendi.
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için bugün 3.1 sürümüne güncellenen Viber, bu yeni versiyonuyla tamamen yeniden tasarlanmış bir ara yüz ve genel tasarım yapısıyla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yapılan çalışmalar sonucunda masaüstü ile mobil sürüm arasındaki entegrasyon ile bildirim sistemi geliştirilen uygulama, sistemin Live Tiles (Ana ekran canlı kutucuları) özelliğine de destek veriyor.
Genel olarak kararlılık ve performans iyileştirmeleri de yapılan Viber uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2013/10/29/viber-windows-phone-8-update/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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kenan_0 6 yıl
ben senelerdir viber kullanıyom herkese tavsiye ederim beyler
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tilgarimo58 6 yıl
Arkadaşlar telefon listemde 300 kişi varsa bunların 290 nında whatsapp var 25-30 kişide anca viber var herkes deneyip silmiş arkadaşlarıma dediğimde viber yükleyin diye hiç kimse yanaşmıyor anlamadım neden, bana viber daha kullanışlı geliyor ama öyle bir anlayış oluşmuş bizim millette,uygulama ne kadar iyi olursa olsun diğer insanlar bunu kullanmayıncada bir anlamı olmuyor inşallah viber kullanıcı sayısı daha çok artar ülkemizde.
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Kulak Misafiri 6 yıl
En stabili hangisi söyleyin onu yükleyeceğim. Whatsappla uğraşmaktan bıktım.
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DemirKipi 6 yıl
Arayüz gayet güzel olmuş. Bildirimler hiç gelmiyordu acaba o konuda ne durumda şuan merak ediyorum.
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insunwetrust 6 yıl
Whatsapp azcık ibret alsın. Bildirimler düzeldiyse eğer fıstık gibi uygulama olmuş.
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İronik Adam 6 yıl
Whatsapp'ın da duvar kağıdına ihtiyacı var.
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